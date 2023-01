Misiones | Ante la incertidumbre económica y altos costos, socios de la Cooperativa de la Industria de la Madera y Afines de Aristóbulo del Valle definirán su “continuidad” este año 

Así lo adelantó en una entrevista el presidente de la CIMAAV, Fabián Ruff. “Venimos de años muy difíciles, somos 14 socios pero hay muy poco interés para continuar. Cerramos el año 2022 con la fábrica de la cooperativa parada, funcionando al mínimo, no hubo pedidos de los mobiliarios que se producen (camas cuchetas, mesas y sillas, etc), solo mantenemos un convenio con la municipalidad de Aristóbulo del Valle. La verdad que no sabemos que va a pasar, y estamos en un proceso de definir si continuamos o no con la cooperativa. Nos reuniremos con los socios y definiremos los pasos a seguir”, dijo el empresario maderero, referente de la zona centro.

Por Patricia Escobar

@argentinaforest

MISIONES (30/1/2023).- La incertidumbre de la economía, la inflación, los altos costos de producción y mano de obra son algunas de las principales preocupaciones que marcó el empresario Fabián Ruff en la entrevista con ArgentinaForestal.com, que sumado a las caídas de las ventas y las debilidades propias en gestipon de las MiPyMEs, se hace difícil sostener la actividad maderera.

Esta realidad también pesa sobre su industria, el Aserradero Ruff que tiene más de 22 años en el mercado local, en la que el propietario manifiesta la incertidumbre de cómo se continuará en los próximos meses. “No sabemos qué pasará este año con las ventas. Todavía no comenzamos el año, el personal está retomando sus vacaciones, y no tenemos pedidos comprometidos como años anteriores, notamos una baja importante. En mi caso, estoy atendiendo en mi aserradero pedidos puntuales de algunos clientes de años, no llegan pedidos nuevos”, dijo.

En paralelo, Ruff es socio y presidente de la Cooperativa de la Industria de la Madera y Afines de Aristóbulo del Valle (CIMAAV), que cumplirá 15 años en 2023, fue creada en el año 2008 con 17 socios, pero en la actualidad la integran 14 propietarios de micro y pequeños aserraderos de la zona.

El objetivo fue asociarse para brindar provisión, transformación y comercialización de productos industriales y afines, relacionados con la actividad forestal y maderera, agregando valor a la producción.

Algunos de los diseños de los productos de la fábrica mueblera cooperativa de Aristobulo del Valle

“La fábrica de muebles de madera de la CIMAAV mantuvo una actividad mínima en 2022”

El informe del Censo de Aserraderos 2021-2022 identificó y relevo el interés de las Cooperativas Agrarias en la foresto industria, y aquellas cooperativas vinculadas con la foresto-industria con un rol estratégico para el desarrollo local. La CIMAAV es una de ellas, y el relevamiento ya advertía de la situación crítica en la que se encontraba la cooperativa de Aristóbulo del Valle. “Al 2022, y hasta el presente la CIMAAV está sosteniendo nada más que actividades de producción mínima y mantenimiento de la planta industrial”, indicaron los evaluadores técnicos.

Tal vez te interese leer más: Misiones | Hay 168 aserraderos que integraron la forestación al negocio por más de 30 mil hectáreas, y sólo 10.839 fueron bajo el régimen de la Ley 25.080

El estado de la cooperativa era de notable baja en la producción y manteniendo una dotación mínima. Desde la cooperativa plantearon la necesidad de acceso a mercados para colocación de su producción, y en virtud de ello, acompañamiento en la gestión de comercialización y marketing. En cuanto a la planta industrial, necesitan resolver y desarrollar inversiones para completar y actualizar su parque de equipos y maquinas.

La sede de la CIMAAV cuenta con una predio de 5 hectáreas, una superficie cubierta de aproximadamente 5000 m2, y plantel de máquinas para la producción de tableros de madera solida mediante procesos de finger joint y máquinas y equipos para la producción de muebles de madera sólida.

“La línea de producción está orientada principalmente a la producción de mesas, sillas, camas y camas cuchetas en pino taeda con diseño. Pero, por el nivel y cantidad de máquinas, además de contar con una cámara de pintura, operacionalmente está casi en condiciones de atender cualquier desarrollo y fabricación de muebles o mobiliarios, como por ejemplo: mobiliario escolares (mesas, sillas, escritorios, etc), mobiliarios de oficina (sillas, escritorios, estantes, archiveros, libreros, etc), mobiliarios del hogar (bajo mesada, camas 1, 1 ½ y 2 plazas, camas cuchetas, mesas, sillas, etc)”, destacaron en el relevamiento técnico como oportunidad para la reactivación de la fábrica.

Incertidumbre y bajas ventas

El presidente de la cooperativa, Fabián Ruff, confirmó la situación en la entrevista y compartió su visión del escenario que se enfrentan este 2023, donde gana la incertidumbre sobre la evolución de la actividad en los próximos meses, opinión que coincide con otros actores de la cadena foresto-industrial.

“La verdad que está todo muy difícil para nosotros, este año cuesta más arrancar respecto a otros, tenemos solo consultas de presupuestos, no hay pedidos cerrados aún. Estamos viendo que proceso es conveniente, porque sin expectativas, no hay mucho interés en la cooperativa que ya no estuvo en producción prácticamente el año pasado. Ahora está parada la fábrica, y la gente está viendo que cambios hace en sus propios emprendimientos, como van a seguir, y en eso también se decidirá en las próximas semanas si continuamos con la cooperativa o la disolvemos. No tenemos apoyo o donde plantear nuestros problemas y busca soluciones, hay más interés de los socios de retirarse que de seguir”, dijo Ruff.

En su aserradero están “frenadísimos”, solo cortan a medida que se confirman pedidos y atienden exclusivamente al mercado local, no exportan.

Para Ruff uno de los principales desafíos para la actividad es la falta de mano de obra capacitada y que quiera trabajar en forma contratada. Y también, las debilidades que admite tienen los micro y pequeños aserraderos en la gestión de la industria.

Por ello, junto al Instituto Forestal Provincial y la Municipalidad de Aristóbulo del Valle, se realizaron cursos de capacitación en junio dl 2022 en la cooperativa sobre el “Método 5S” para que en micro y pequeños aserraderos socios y de la zona accedan a información de cómo ser más eficiente en la organización a bajo costo.

Tal vez te interese leer más : Método de las 5S | Capacitación para micro y Pymes madereras sobre herramientas que “sin costos” permiten más productividad y seguridad laboral

“No se consigue gente para trabajar en el aserradero, y cuando se consigue, los costos de emplear a una persona son altos para la industria, hay que asumir un riesgo para el propietario. Sin embargo el salario no le cierra tampoco al operario, que prefiere no perder sus planes sociales en lugar de estar registrado. Es todo muy difícil. Eso, sumado a los otros problemas, hace que haya poco interés de los socios en continuar con la cooperativa. Es como que todo nos juega en contra para la trabajar, no sabemos cómo seguiremos porque todo esto quita interés, los próximos meses se definirá el destino de la cooperativa”, concluyó.

Noticia relacionada