Los incendios forestales estallaron en Siberia, con registros históricos por temperaturas extremas con registros históricos por temperaturas extremas y el complejo escenario climático se extiende en Europea y Asia

Mientras que un calor récord afecta el noroeste del Pacífico desde junio con un calor abrasador en EEUU y Canadá, regiones de Rusia y otros países de Europa y Asia, también vieron subir las temperaturas a niveles extremos desde principios del verano de 2021 . En Rusia, más de 2.000 personas fueron desplegadas para extinguir los incendios forestales que asolan el territorio habitado más frío del país, Yakutia, pero ahora transita el tercer año de temporada extremadamente intensa de incendios forestales. Siberia, sigue sin poder controlar el fuego, hay evacuados y rutas cortadas.

Fuente: con información de The Siberian Times, AFP, MetSul Meteorología, Tiempo y NASA

RUSIA (4/7/2021).- La autopista R504 Kolyma desde Yakutia a Magadan, Rusia, está parcialmente cerrada este fin de semana, nuevamente debido a incendios forestales. Yakutsk, la capital de la república, está cubierta de humo y los usuarios de redes sociales comparten imágenes del trabajo intenso de los bomberos voluntarios locales que muestran las evacuaciones de y combaten un gran incendio con palas para corta fuego.

Desde hace una semana que desde The Siberian Times publican el caos que comenzó el 30 de junio de 2021, cuando la autopista Kolyma en Yakutia, también conocida como la Ruta de los Huesos, fue alcanzada por los incendios forestales y fue cerrada temporalmente.

“Este es el aspecto de la atmósfera en Siberia. Los incendios forestales afectaron un área de 90 millones de hectáreas, mucho mayor que la península Ibérica. El nuevo escenario de cambio climático conlleva un nuevo escenario de incendios”. Fuente: @PepeAlmodovar.

“En Rusia, el primero de los incendios de magnitud se registró a principios de mayo justo afuera del mundialmente famoso Polo del Frío, el pueblo de Oymyakon en el noreste de Yakutia, un lugar conocido por sus bajas temperaturas récord. Los incendios forestales continuaron durante mayo y junio, y se necesitaron enviar fuerzas de extinción de incendios adicionales desde otras regiones para ayudar a los propios equipos de la república”, precisaron en la publicación de The Siberian Times.

El 2 de julio, la carretera de Kolyma, la carretera principal que conecta la capital de la república, Yakutsk, y la ciudad portuaria de Magadan en el mar de Ojotsk, tuvo que cerrarse también porque el fuego se acercó demasiado a la carretera y era demasiado feroz para conducir con seguridad.

La temperatura de la tierra en la región del Círculo Polar Ártico ha alcanzado un máximo de 48 ° C en los últimos días, en lo que se ha descrito como una “ola de calor persistente” en un área cada vez más afectada por incendios forestales y temperaturas superiores a la media, informó por su parte El Independiente.

Desde el Servicio de Monitoreo de la Atmósfera Copernicus de la Unión Europea indicaron que la temperatura de la superficie terrestre en Siberia había “excedido ampliamente” los 35 ° C el primer día de verano el 20 de junio”.

Saskylakh, una ciudad ártica, registró 31,9 ° C en esa fecha, según Copérnico, la temperatura más alta de la pequeña comunidad antes del solsticio de verano desde 1936. Los satélites de la UE también encontraron temperaturas de la superficie terrestre que alcanzaron un máximo de 48 ° C cerca de la ciudad de Verkhojansk, 43 ° C en Govorovo y 37C en Saskylah el 20 de junio.

Esto sigue a un aumento de temperatura por encima de 30 ° C en partes del Ártico en mayo, mucho más alto que el promedio de la época del año. Los científicos del clima lo describieron como “alucinante”.

Advierten que el aumento de las temperaturas está provocando que el hielo y el permafrost se derrita, lo que a su vez provoca que el metano previamente atrapado se libere a la atmósfera y contribuya al calentamiento global.

Joven se sumerge en un río en la ciudad de Basora que registró el máximo más alto de Irak a casi 52 ° C | Hussein Faleh / AFP / MetSul Meteorología.

Más de 50° en Irak

Los iraquíes están más que acostumbrados al calor extremo, pero este último ha sido tan caluroso que han sobrepasado los límites de la población iraquí para soportar las altas temperaturas tradicionales típicas del verano. Gran parte del país del Medio Oriente tuvo máximas entre 45ºC y 50ºC con marcas superiores a 50ºC en la sombra en algunas ciudades

La temperatura máxima este domingo alcanzó los 49,8ºC en Basora, en el sur del país. Los termómetros también indicaron hoy 49,0ºC en Amarah, 48,6ºC en Ali-Algharbi, 47,4ºC en Nasirya y 47,0ºC en Khanagin. Mosul estaba a 45 ° C y Kirkuk a 44,5 ° C.

Ventiladores de vapor de agua donados e instalados en las calles comerciales de Bagdad para que los residentes locales y los compradores se refresquen | Ahmad Al-Rubaye / AFP / MetSul Meteorología

El calor extremo empujó a los iraquíes al límite. La agencia de noticias AFP informó sobre el caso de un padre que colocó a su hijo dentro del refrigerador durante unos minutos para refrescarlo en un lugar al sur de Bagdad.

La temperatura en el aeropuerto internacional de la capital iraquí alcanzó los 46,5ºC este domingo, 47,6ºC ayer, 48,3ºC el viernes, 49,6ºC el jueves, 49,2ºC el miércoles pasado, 48,0ºC el martes y 48ºC el último segundo.

El primer máximo del año por encima de los 50ºC se registró el domingo pasado en la ciudad de Basora, en el sur del país, con 50,4ºC en la estación del aeropuerto local. Con picos de 50 ° C o más desde la semana pasada y aproximándose a 52 ° C, Irak se convirtió en el octavo país del mundo en alcanzar los 50 ° C en 2021. Los otros son Estados Unidos, Irán, Kuwait, Pakistán, Emiratos Árabes Unidos, Omán y México.

“Las olas de calor son evidentes en este mapa, que muestra anomalías en la temperatura del aire en la superficie del 18 al 25 de junio de 2021. Las anomalías indican cuánto las temperaturas diurnas estuvieron por encima o por debajo del promedio para el mismo período entre 2003-2013. Las áreas rojas representan donde la temperatura era más alta de lo habitual y las áreas azules eran más frías de lo habitual. Los datos del mapa provienen de la sonda infrarroja atmosférica (AIRS) del satélite Aqua de la NASA”, aportaron desde el sitio especializado Tiempo.

En el informe, indicaron que uno de los puntos calientes se encuentra en Europa central y oriental. El 23 de junio, las estaciones terrestres de Moscú midieron una temperatura del aire de 34,8 ° C (94,6 ° F), la temperatura más alta registrada en la ciudad en junio. Helsinki, Finlandia, también vio su día de junio más caluroso registrado (31,7 ° C / 89,1 ° F), y los récords nacionales del mes se establecieron en Bielorrusia (35,7 ° C / 96,3 ° F) y Estonia (34,6 ° C / 94,3 ° F). F).

Según Jennifer Francis, científica del Woodwell Climate Research Center, la ola de calor es el resultado de un abultamiento persistente hacia el norte en la corriente en chorro polar. “Esto está asociado con un patrón de bloqueo en la corriente en chorro que ha prevalecido sobre Escandinavia este año y contribuyó a condiciones inusualmente cálidas allí, especialmente en Finlandia”, dijo Francis.

Una segunda región de temperaturas superficiales cálidas es visible hacia el este, a lo largo de la costa ártica en Siberia. Según James Overland, del Laboratorio Ambiental Marino del Pacífico de la NOAA, una zona de baja presión al oeste del punto caliente produjo vientos fuertes y cálidos del sur que mantuvieron alejado el aire más frío del Ártico.

Tanto el viento marino como la ola de calor temprana ayudaron a reducir la cantidad de hielo marino en el mar de Laptev. La cobertura de hielo marino en esta parte del Océano Ártico alcanzó un mínimo histórico para la época del año.

Hasta ahora, el nivel récord de hielo marino parece estar localizado en el mar de Laptev. “No creo que la extensión del hielo marino del Ártico este verano sea tan baja como lo fue el verano pasado “, dijo Judah Cohen, climatólogo del Atmospheric and Environmental Research. La ola de calor de Siberia tampoco parece estar tan extendida o anómala como la ola de calor de 2020 .

Aún así, los científicos están prestando atención. “El oeste de América del Norte y el noreste de Asia son los dos lugares de más rápido calentamiento en verano”, dijo Cohen. “No estoy seguro de que sepamos por qué Siberia es una de las regiones que se está calentando más rápido en verano, pero podemos observarlo”.