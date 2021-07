COIFORM: 25 años desde su creación

El Colegio de Ingenieros Forestales de Misiones cumplió este año sus 25 años de creación, y el presidente de la institución que nuclea a los matriculados, Jaime Ledesma (*) realizó un recuento histórico de los pasos más relevantes que lograron los profesionales de las Ciencias Forestales y la Industria de la Madera. Graduados de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de Misiones, a mayo de 2021 se registran 487 profesionales egresados/as, aproximadamente el 26,55% de los graduados del país que en total eran 1.834 al 2020.

MISIONES (3/7/2021).- Estos meses de junio, julio, agosto son muy significativos, en la provincia de Misiones, en cuanto a las efemérides forestales se refiere.

Este año se cumplen 25 años de la creación del Colegio de Ingenieros Forestales de Misiones (Co.I.For.M) y, en ese contexto donde estamos próximos a renovar las autoridades del mismo, es una muy buena oportunidad para revalorizar la institucionalidad del espacio profesional. A su vez, revalorizando a la Ingeniería Forestal, como profesión gravitante para el desarrollo sostenible pos-pandemia en la región y el País.

“Los forestales son de los pocos hombres que viven ocupados en el futuro más que en el presente y el pasado” . Ing. Orlando D´ Adamo[1]

La profesión en la Argentina

La ingeniería Forestal en nuestro País, como tal, tiene 63 años de institucionalidad Académico – Profesional, hace 58 años que se graduaron los primeros profesionales; hoy con grandes desafíos político-institucionales; académico-científicos, foresto-ambiental y económico-productivos por delante.

La carrera se inicia con la creación del Instituto de Ingeniería Forestal (Decreto-Ley Serie A N° 9, de fecha 12 de febrero de 1958), en la Ciudad de Santiago del Estero, dependiente de la Universidad Nacional de Córdoba, en 1958, hace 63 años. Actualmente Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de Santiago del Estero.

Su principal impulsor y fundador fue el Ing. Agr. Néstor René Ledesma (elegido Decano de la Facultad de Ingeniería Forestal entre 1963-1973); reconocido como precursor de las Ciencias Forestales Argentinas el 16 de agosto de 1.981, por el Colegio de Graduados de Ciencias Forestales de Santiago del Estero.

Posteriormente se le fueron sumando:

1) La Universidad Nacional de la Plata, en la década de 1960;

2) La Universidad Nacional de Formosa, en 1973;

3) La Universidad Nacional de Misiones, en la Ciudad de Eldorado, en 1974 empezando como Escuela de Ingeniería Forestal, para posteriormente, en los ’80, transformarse en Facultad de Ciencias Forestales;

4) La Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, en el año 1988, en Chubut.

Los títulos de grados dados por estas Universidades son:

Ingeniero Forestal, y recientemente los de Ingeniero en Industrias de la Madera (Facultad Cs Forestales – UNaM) e Ingeniero en Industrias Forestales (Facultad de Cs Forestales – UNSE).-

*Lo/as Ingeniero/as Forestales son profesionales competentemente capacitados con una sólida formación científica, tecnológica, comprometido ética y moralmente con el ámbito socioeconómico y ambiental.

Poseen un conjunto de competencias e incumbencias para la gestión del recurso forestal en su integralidad (productivas, de protección ambiental y de recreación), en la búsqueda de una satisfacción permanente de las necesidades en bienes y servicios de la sociedad y de su desarrollo foresto-industrial, que se asegure su uso sostenible para garantizar y consolidar territorialmente el desarrollo sostenible de una Región; Provincia y/o País.

*Ingeniería en Industrias Forestales: son Profesionales orientados a la investigación y a la acción en el ámbito de las industrias forestales tales como: Aserraderos, fábricas de muebles, construcción de tableros diversos, obtención de pastas celulósicas para papel; utilización de productos no madereros del bosque como por ejemplo: gomas, resinas, aceites esenciales, taninos, plantas aromáticas medicinales; y reciclaje de residuos de madera.-

*Ingeniería en Industria de la Madera: son Profesionales que se desempeñan en el aprovechamiento y transformación mecánica de la madera, en empresas de producción y comercialización de productos, centros de investigación, realizando consultorías, desarrollando actividades de producción, planificación y elaboración de proyectos, diseño, organización, ejecución, control, supervisión, producción, mantenimiento y capacitación.

Los Primeros Graduados

Los primeros graduados fueron de la Facultad de Ingeniería Forestal de Santiago del Estero, por entonces dependiente de la Universidad Nacional de Córdoba, en la actualidad depende Universidad Nacional de Santiago del Estero; fue hace 58 años, un 16 de agosto 1963, cuando Aníbal Dalmacio Costa y Héctor Rodolfo Reuter se graduaron como Ingenieros Forestales. Cabe también reseñar que, ese mismo año (10/sept.), obtenía el título de Ingeniera Forestal Olga Marsiglia, la primera mujer en Latinoamérica en alcanzarlo.

En nuestra Facultad de Ciencias Forestales, este 2021, conmemoramos los 41 años de la graduación del Primer Ingeniero Forestal e Ingeniera Forestal de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de Misiones (por esos tiempos, 1980, Escuela de Ingeniería Forestal):el Ing. Ftal. Ernesto Héctor Crechi (7/jul/1980); y la Ing. Ftal. Ana Ofelia Mazur (Nov/1980).

16 de agosto, Día del Ingeniero Forestal

El 16 de agosto los INGENIERO/AS FORESTALES de la ARGENTINA conmemoramos nuestro día, rememorando la fecha de cuando se graduaron los primeros INGENIEROS FORESTALES en el País.

En la Argentina, al año 2020, los graduados en Ingeniería Forestal eran 1.834 profesionales, según lo refleja el Dr. Ing. Ftal. Francisco Andrés Carabelli, decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, en su disertación en el marco del Conversatorio: “La Educación Forestal Universitaria Argentina. Presente y Perspectivas Futuras” (27 de agosto de 2020), titulada: “El Panorama Global y las Perspectivas de la Enseñanza Forestal Universitaria en un contexto de Cambio”.

Cabe mencionar que los/las Ingenieros/as Forestales graduados/as en la Facultad de Ciencias Forestales de la UNaM son: 487 (dato a mayo 2021), aproximadamente el 26,55% de los graduados del País.

Los alcances del Título Ingeniero/a Forestal

La Resolución N° 1.254 del Ministerio Educación de la Nación del 15 de mayo de 2018, determina que los alcances del título, definiéndolas como: “… aquellas actividades definidas por cada institución universitaria, para las que resulta competente un profesional en función del perfil del título respectivo sin implicar un riesgo directo a los valores protegidos por el artículo 43 de la Ley N° 24.521 de Educación Superior”; asimismo define que las actividades profesionales reservadas exclusivamente al título: “son un subconjunto limitado dentro del total de alcances de un título, que refieren a aquellas habilitaciones que involucran tareas que tienen un riesgo directo sobre la salud, la seguridad, los derechos, los bienes o la formación de los habitantes”.

Actividades Profesionales Reservadas exclusivamente al Título de Ingeniero Forestal

En el Anexo XXVII de la Resolución N° 1.254/18 se definen las ACTIVIDADES PROFESIONALES RESERVADAS AL TÍTULO DE INGENIERO FORESTAL:

1) “Planificar, dirigir y supervisar en sistemas forestales: a) los insumos, procesos de producción y productos; b) la introducción, multiplicación y mejoramiento de especies; c) el uso, manejo, prevención y control de los recursos bióticos y abióticos; d) las condiciones de almacenamiento y transporte de insumos y productos; e) la dispensa, manejo y aplicación de productos agroquímicos, domisanitarios, biológicos y biotecnológicos.

2) Certificar planes de manejo en sistemas forestales.

3) Certificar el funcionamiento y/o condición de uso, estado o calidad de lo mencionado anteriormente.

4) Dirigir lo referido a seguridad e higiene y control del impacto ambiental en lo concerniente a su intervención profesional.

5) Certificar estudios agroeconómicos, en lo concerniente a su intervención profesional.”

Definición de Sistema Forestal, según la Ley I Nº 169

A los fines del ejercicio profesional de la ingeniería forestal, la ley define como Sistema Forestal: “Al conjunto de interacciones temporal y espacialmente situadas, entre el medio natural, el medio socioeconómico y el medio tecnológico, en el cual el ingeniero forestal, con el conocimiento proporcionado por las ciencias forestales y la orientación de los principios del desarrollo sostenible, implementa:

1) la Ordenación Forestal y Gestión de Bosques nativos y Cultivados y Arborización Urbana, a los fines de producción de bienes y servicios para la sociedad, conforme las leyes y derechos consagrados en la Constitución;

2) la evaluación y valoración socioeconómica y la gestión ambiental de los recursosbióticos y abióticos involucrados;

3) la transformación tecnológica e industrialización de productos forestales.”

Los alcances del Título de Ingeniero/a en Industrias de la Madera

La Resolución Nº 417 del Ministerio de Educación de la Nación, del 21 de abril de 2018, otorga el reconocimiento oficial y su consecuente validez nacional del título INGENIERO EN INDUSTRIAS DE LA MADERA que expide la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de Misiones.

Los alcances son:

1) “Diseño y fabricación eficiente de Productos y estructuras de madera, orientadas al mercado nacional e internacional;

2) Gestión y optimización de aserraderos y procesos de manufactura, bajo criterios de productividad, calidad, seguridad, respeto al medio ambiente, calidad de vida de los trabajadores y competitividad del sector industrial maderero;

3) Participación en el estudio, factibilidad , proyecto, dirección, construcción, inspección, instalación de industrias de la madera, excepto obras civiles;

4) Investigación, conducción de estudios y ensayos para difundir, ampliar y optimizar el uso de la madera y sus derivados;

5) Asesoramiento y peritajes, desempeño en organismos públicos y privados relacionados con el uso, promoción, reglamentación, innovación en rubro de la madera y sus derivados.”

*Graduado/as en Ingeniería en Industrias de la Madera de la Facultad de Ciencias Forestales de la UNaM: 34.

*El primer graduado de la Facultad de Ciencias Forestales de la UNaMfue el Ing. Ind. de la Madera Roberto Pajón, el 19 de diciembre de 2008.

*El Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Forestales por Resolución Nº 205/18 del 29 de junio de 2018 fija como fecha conmemorativa el 21 de abril, el día del Ingeniero en Industrias de la Madera.

*El primer matriculado Ing. Ind. de la Madera Ignacio Martín Gutiérrez, Matricula Profesional Nº 338 – Resolución Co.I.For.M Nº 467/2021, 17 de abril 2021.

Institucionalidad profesional con la Federación Argentina de Ingeniería Forestal

El 17 de agosto de 2017, en la Ciudad de Sáenz Peña – Chaco, se conformó la FEDERACIÓN ARGENTINA DE LA INGENIERIA FORESTAL (FAIF), impulsada fuertemente por el Colega Mario Bejarano (en el mes de mayo falleció por Covid), con la finalidad de aglutinar a los distintos Colegios Profesionales de la Ingeniería Forestal del País y actualmente en proceso de consolidación institucional.

La Federación está conformada por dos (2) Colegios, dos (2) Consejos Profesionales, una (1) Asociación y los Colegas de la Provincia de Corrientes:

· Colegio de Ingenieros Forestales de Misiones– Co.I.For.M (344 matrículas otorgadas, de las cuales 289 son activas (72 corresponden a Colegas Mujeres y 1 corresponde al primer ingeniero en industrias de la madera matriculado) – Ley I Nº 108). Presidente: Ing. Ftal. Jaime G. Ledesma.

· Colegio de Graduados en Ciencias Forestales de Santiago del Estero – CGCFSE(110 socios, pues su matrícula depende del Consejo de Ingeniería y Arquitectura de Santiago del Estero). Presidente: Ing. Ftal. Pablo Álvarez.

· Consejo Profesional de Ingenieros Forestales de Formosa – CPIFF (95 matriculados – Ley Nº 1374). Presidenta: Ing. Ftal. Patricia Britos.

· Consejo Profesional de Ciencias Forestales del Chaco – CPCFCh (80 matriculados – Decreto PEP Nº 1088/95 – Gobierno de la Provincia de Chaco). Presidente: Ing. Ftal. Walter Lezcano (asume en virtud del fallecimiento del Colega Mario Bejarano).

· Asociación de Ingenieros Forestales de Chubut – AIFCh(60 Asociados). Presidente: Ing. Ftal. Víctor Mondino.

· Participación de Colegas de la Provincia de Corrientes (Aproximadamente unos 50 Colegas, dependen del Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica de Corrientes – CPIAC – Ley 3727/82). Referentes: Ing. Ftal. Luis M. Mestres e Ing. Ftal. Roberto Rojas.

La Presidencia de la Comisión está en manos de un representante del Colegio de Graduados de Ciencias Forestales de Santiago del Estero, el Colega Ing. Ftal. Felipe Cisneros y la Vicepresidencia el Ing. Ftal. Juan Pablo Cinto (Colega de la Provincia de Misiones).

Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica (CPIA)

*Cabe mencionar que el Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica (CPIA) matricula a profesionales forestales que ejercen la profesión en ámbitos nacionales.

*Dentro del CPIA está constituida la Comisión Forestal; los colegas Carlos Insua y Rodolfo Stella forman parte de la misma.

Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales (CIAFBA)

*En la Provincia de Buenos Aires, el 26 de abril de 2018 se crea por Ley Nº 15.030 (BO 5/jun/2018) el Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales (CIAFBA). Presidente: Ing. Agr. Edgardo Herrera.

ASOCIACION COLEGIO DE INGENIEROS FORESTALES DE MISIONES

Extraído del Libro: “Evolución de los Organismos Públicos de la Administración Forestal de Misiones”. Por Ing. Ftal. Héctor Martín Gartland – Ing. Ftal. Juan Pablo Cinto – Cap. 9 pág. 252 – Año 2020:“Hacia la Organización (1978 – 1997): Durante este periodo, los Ingenieros Forestales que se desempeñaban en la provincia de Misiones, comenzaron a organizarse como simple Asociación incorporando, a partir de 1981, a los graduados de la Escuela de Ingeniería Forestal, posteriormente Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de Misiones. En ese año, se realiza la primera inscripción como Asociación Civil ante la Dirección Provincial de Personas Jurídicas.”

En esta primera etapa (1978-1997)de institucionalidad profesional, de casi 20 años, destacamos el rol asumido por su primer Presidente, Ing. Ftal. Héctor Martín Gartland (sin desmerecer, ni desconocer, el trabajo que fueron realizados por los subsiguientes presidentes y comisiones directivas que los acompañaron) y el último presidente, el Ing. Ftal Juan Emilio Bragado, fuerte impulsor de la Ley de Creación del Co.I.For.M.

Cabe reseñar que en este periodo (1984) se presenta un documento sobre Política Forestal que propiciaba la creación de una institucionalidad gubernamental forestal con jerarquía política y recursos presupuestarios, lo que devino posteriormente en la creación del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables, propuesto por el primer gobierno democrático de la provincia después de 1983: La ley de creación se sancionó -por la HCR- el 21 de diciembre de 1984 y puesto en funcionamiento por PEP en junio de 1985.

COLEGIO DE INGENIEROS FORESTALES DE MISIONES (Co.I.For.M)

25 años de su creación 1996 – 2021

El Colegio de Ingenieros Forestales de Misiones (Co.I.For.M) fue creado por Ley I N° 108 (antes Ley N° 3372), sancionada el 5 de diciembre de 1996 por la Cámara de Representantes de la Provincia, a instancias de la Asociación Colegio de Ingenieros Forestales de Misiones, como Persona Jurídica de derecho público no estatal, con asiento en la Provincia, para Regular el Ejercicio de la Profesional de los Ingenieros Forestales.

El proyecto fue presentado por el Dip. (MC) Ing. Agr. Luis Alberto Rey y Otros Diputados en 1996 (Expte.: D-9.999/96).

La Incorporación de Profesionales de las Ingenierías en Industrias de la Madera y en Industrias Forestales.

El 25 de junio de 2020, por unanimidad, la Cámara de Representantes de la Provincia, aprueba la Ley I Nº 169, por la que se modifican 23 artículos de la Ley I Nº 108 para incorporar en su colegiación a los profesionales de las Ingenierías en Industrias de la Madera y en Industrias Forestales, a instancias del Co.I.For.M. (El anteproyecto de ley fue elaborado por el Consejo Directivo -en el 2018- y puesto a consideración en Asamblea de Colegiados)

Proyecto fue presentado por los Diputados Provinciales: Dip. Dra. Natalia Rodríguez y Dip. (MC) Cpn. Marcelo Rodríguez en 2018 (Expte. D – 50.653/18).

Co.I.For.M es una Persona Jurídica -PJ Nº A-2072- de Derecho Público No Estatal

En la actualidad el Co.I.For.M es una Persona Jurídica (PJ Nº A-2072) de derecho público no estatal, con asiento en la Ciudad de Eldorado de Provincia de Misiones,que Regula el Ejercicio de la Profesional de las Ingenierías: Forestal, en Industria de la Madera y en Industrias Forestales.

El Colegio comenzó a funcionar como tal en abril de 1999 (entre 1997 y los primeros meses 1999 estuvo un Consejo normalizador, que lo presidió el Ing. Ftal. Juan Emilio Bragado) siendo su Primer Presidente y Vicepresidente el Ing. Ftal. Ivo Götz y el Ing. Ftal. Juan Domingo Velázquez, respectivamente. Desde entonces, se renuevan las autoridades del consejo directivo (1999 – 2021).

Atribuciones del Co.I.For.M

El Colegio tiene a su cargo, entre otras atribuciones:

a) El gobierno de la matrícula de los títulos de ingeniero forestal, ingeniero en industrias de la madera, ingeniero en industrias forestales y títulos afines, en el ámbito de la Provincia;

b) Ejercer, con funciones de poder de policía, el eficaz resguardo y contralor de actividad profesional del matriculado, en cualquiera de sus modalidades y sobre el ejercicio ilegal de la profesión, arbitrando las medidas necesarias en defensa de sus colegiados;

c) Ejercer, por delegaciones de los poderes públicos, funciones de contralor, certificación o habilitación de actividades en sistemas forestales o foresto-industriales;

d) Velar por el decoro profesional (ética profesional);

e) Asesorar a los poderes públicos y en especial a las reparticiones técnicas oficiales a nivel nacional, provincial o municipal, en asuntos vinculados con el ejercicio profesional de sus matriculados;

f) Representar oficialmente al Co.I.For.M ante los poderes públicos de cualquier nivel, e integrar entidades de derecho privado;

g) Integrar consejos o instancias de asesoría en organismos públicos, profesionales provinciales o nacionales y vincularse con instituciones profesionales del país o extranjeros en temas de carácter profesional;

h) Promover el desarrollo sustentable y socio-ambiental y potenciar el progreso científico;

i) Fijar y ajustar honorarios profesionales orientativos.

Estructura orgánica

Orgánicamente el Colegio de Ingenieros Forestales de Misiones está constituido por: 1) el Consejo Directivo; 2) la Asamblea; 3) la Comisión Fiscalizadora; y 4) el Tribunal de Disciplina.

Consejo Directivo

Consejo Directivo es el órgano ejecutivo y de gobierno del Colegio, lo representa en sus relaciones con los colegiados, con los terceros y los poderes públicos.

Está integrado por nueve (9) miembros: un (1) Presidente; un (1) Vicepresidente; un (1) Secretario; un (1) Prosecretario; un (1) Tesorero; un (1) Protesorero y tres (3) Vocales Titulares e igual número de Suplentes quienes se desempeñarán en reemplazo de los Titulares en los supuestos de urgencia o impedimento. Los miembros del Consejo Directivo duran dos (2) años en sus funciones, los que podrán ser reelegidos por dos (2) periodos consecutivos y sin delimitación alternada.

Asamblea

Las Asambleas son Ordinarias y Extraordinarias y están constituidas por los matriculados en pleno ejercicio del derecho a voto.

Comisión Fiscalizadora

La Comisión Fiscalizadora ejercer el control de la legalidad de la institución; y examina y emitir opinión sobre la forma como se lleva la contabilidad, registro o información documentada de ingresos y egresos del Colegio; está integrada por tres (3) miembros titulares y tres (3) miembros suplentes.

Tribunal de Disciplina

El Tribunal de Disciplina está conformado por cinco (5) miembros, los que deben ser elegidos en asamblea ordinaria. Para integrar el Tribunal de Disciplina se requiere una antigüedad mínima de diez (10) años en el ejercicio de la profesión en la Provincia. El cuerpo sesiona con la presencia del Presidente y dos (2) titulares.

Mayoritariamente cuatro de sus cinco (5) miembros son Ex Presidentes.

Participaciones Institucionales

· Comisión Provincial de Bosques – Ley XVI Nº 7 (antes Ley 854);

· Comisión Provincial de Ecología;

· Comisión Asesora de Corredor Verde – Ley XVI Nº 60 (antes Ley 3631 “Área Integral de Conservación y Desarrollo Sustentable, Corredor Verde de la Provincia de Misiones”);

· Comisión Asesora de la Ley 25080;

· Instituto Misionero de Suelos (Consejo Asesor) – Ley XVI Nº 115;

· Instituto Forestal Provincial (Consejo Asesor, junto con la Facultad de Ciencias Forestales de la UNaM) – Ley XVI Nº 120;

· Federación de Consejos y Colegios Profesionales de Misiones (Fe.C.Co.Pro.Mi);

· Y todo otro tipo de Comisiones y/o Consejos Asesores que tenga importancia o interés institucional para el Colegio de Ingenieros Forestales de Misiones.

Finalidad de la Ley I Nº 108 (antes Ley 3372)

La Ley I Nº 108 tiene por finalidad regular el ejercicio de la profesión de ingeniero forestal, ingeniero en industrias de la madera, ingeniero en industrias forestales y títulos afines, en el ámbito de la Provincia, y el Colegio de Ingenieros Forestales de Misiones, es el organismo competente de manera originaria y exclusiva en todo lo relacionado al ejercicio profesional en la jurisdicción de la Provincia.

El Ejercicio Profesional requiere de la matrícula otorgada por el Co.I.For.M, es un requisito indispensable, una obligación legal, independiente de cualquier otra contra prestación institucional.

La matrícula es la forma de documentar, respaldar, acreditar o legitimar el desempeño profesional, garantizando ante la comunidad su formación y capacidad para el ejercicio profesional.

Para ejercer la profesión de Ingeniero Forestal, Ingeniero en Industrias de la Madera, Ingeniero en Industrias Forestales y títulos afines, en el territorio de la Provincia, se requiere: 1) Título universitario habilitante; 2) Contar con la matrícula profesional respectiva vigente, que está a cargo en forma exclusiva del Colegio, en las modalidades que éste determine y en caso de requisito legal de especialidad profesional, la inscripción en el Registro Especial correspondiente a cargo del Colegio; 3) No encontrarse suspendido en el ejercicio de la profesión por resolución de los órganos competentes; 4) Abonar el derecho de ejercicio profesional que establezcan los órganos del Colegio; 5) No haber sido objeto de cancelación de matrícula por parte de otros colegios o consejos del País o encontrarse suspendido en el ejercicio de la misma.

Se considera como ejercicio profesional de toda actividad técnica, científica, educativa o artística del ramo, que se realiza en forma pública o privada, libremente o en relación de dependencia, conforme a los alcances de los títulos respectivos y en caso de títulos declarados de interés público conforme al Artículo 43 de la Ley Nacional N.° 24.521, las actividades reservadas correspondientes.

Decreto Nº 687/21 – 5/mayo/2021 (BO Nº 15.387 – 11/mayo/2021)

Establece que en el ámbito de la Administración Central, Entes Autárquicos y Organismos Descentralizados, Sociedades del Estado, Sociedades Anónimas con Participación Estatal Mayoritaria y Sociedades de Economía Mixta controladas por el Estado Provincial, todo agente con título profesional, de actividad con colegiación matriculada obligatoria, y que realice tareas inherentes a su profesión, deberá acreditar certificado de matrícula vigente o en trámite, emitido por Colegio y/o Consejo Profesional que corresponda.

La excepción cabe para a los Cargos Nominados y Autoridades y Personal Superior Jerárquico, con rango de Subsecretario en delante, o equivalente.

Se establece un plazo de dos (2) años para que, en coordinación con los Colegios y/o Consejos Profesionales creados, o a crearse, en la Provincia de Misiones, se arbitren los medios y mecanismos para dar cumplimiento progresivo de lo establecido.

Se autoriza a la suscripción de Convenios Marco entre los distintos organismos del Estado Provincial y cada uno de los Colegios y/o Consejos Profesionales respectivos, creados en la Provincia de Misiones, donde se concreten y definan los aspectos relacionados a las condiciones particulares de cada profesión, en cumplimiento de lo prescripto, ad referéndum del Poder Ejecutivo y que deberá contemplar las siguientes pautas: a) Régimen de Excepción para aquellos profesionales que NO realicen tareas en la función pública en las que apliquen los conocimientos inherentes al título profesional que poseen, lo cual se determinará a criterio de ambas partes, conforme parámetros e indicadores que se establezcan con cada Colegio Profesional. b) Considerar la implementación de categorías especiales de matrícula o matrícula diferenciada para aquellos profesionales que se desempeñen laboralmente de manera exclusiva en la Función Pública Provincial. c) Establecer que el régimen de matrícula diferenciada para aquellos profesionales que se desempeñen exclusivamente en la Función Pública Provincial, no conlleve una contraprestación económica. d) Contemplar modalidad de aplicación para lo prescripto por el Artículo 3 de la Ley I – N° 104 (Antes Ley 3.200). e) Establecer plazo razonable para que el personal que fuera designado o contratado, cumpliere el requisito de matriculación profesional, desde su efectivo ingreso. f) Modalidad e implementación de un censo de profesionales que se encuentran desempeñándose en las diferentes reparticiones estatales provinciales.

Se invita a los demás Poderes y Organismos de la Constitución del Estado Provincial, y a los Municipios, a adherir a los términos del presente Decreto.

En el ejercicio de la profesión se debe estar matriculado y efectuado, sin excepción alguna, mediante prestación personal de los servicios en la esfera de su incumbencia respectiva. Está prohibida la cesión de uso del título o firma profesional.

Las modalidades:

1) Libre individual: cuando el convenio se realiza entre un contratante sea éste público o privado con un único profesional, asumiendo todas las responsabilidades inherentes a la tarea encomendada y percibiendo los correspondientes honorarios;

2) Libre asociado, con carácter permanente entre matriculados: cuando comparten conjuntamente, las responsabilidades y beneficios de las tareas efectuadas para un contratante público o privado;

3) Libre asociado, con otros profesionales en forma ocasional o de habitualidad, deslindando el matriculado su cuota de responsabilidad y pautados los pertinentes honorarios dentro de las modalidades establecidas en el instrumento contractual;

4) Toda tarea que consista en el desempeño de empleos, cargos, funciones en entidades, instituciones, reparticiones, empresas, universidades, de carácter públicos o privados que impliquen la prestación de servicio personal profesional, ya sea por vía de nombramiento contratación, en forma permanente, continuada, alternada o transitoria, con retribución de honorarios periódicos, etapas u obras, entre otras.

En su actividad profesional el matriculado está obligado a mencionar, en forma objetiva y precisa su título universitario, a los efectos de excluir toda posibilidad de duda al respecto. Se considera como uso del título, el empleo de término, leyenda, emblemas, dibujos, insignias y demás expresiones de los cuales se infiera la noción concepto de su profesionalidad.

En toda intervención profesional es obligatoria la identificación del número de matrícula acompañada de la identificación del Colegio de Ingenieros Forestales de Misiones.

Categorías de Matriculados

Se reconocen tres categorías de matriculados: Transitorios, Activos y Vitalicios;

a) Transitorios: se reconocerán como tales, aquellos profesionales con antigüedad no mayor de un año a contar desde la fecha de su graduación;

b) Activos: se reconocerán como tales, aquellos profesionales con antigüedad mayor de un año a contar desde la fecha de su graduación;

c) Vitalicios: se reconocerán como aquellos matriculados Activos, que habiendo accedido al beneficio de la jubilación hayan abonado veinte anualidades de la cuota societaria mayor vigente al momento de solicitar su pase de categoría.

Estatuto Co.I.For.M (Modificado el 5/diciembre/2020) – Artículo 11 bis.Aprobado por Disposiciónde la Dirección General de Personas Jurídicas y Registro Público Nº 216 – 29/marzo/2021.

En ningún caso, el total de matriculados Vitalicios, podrá exceder del seis por ciento (6 %) del total de matriculados Transitorios y Activos computables al momento de corresponder el pase de categoría por antigüedad acumulada, a solicitud del interesado. En tanto esta limitación porcentual no permite incorporar nuevos matriculados Vitalicios, quienes reúnan el requisito de antigüedad establecido precedentemente, abonaran el cincuenta por ciento (50 %) de la cuota societaria que venían abonando.

En los casos en que el otorgamiento del título habilitante se demore más de un año, a contar desde la fecha de su graduación, el Consejo Directivo podrá otorgar, a los Matriculados Transitorios, la condición de Matriculado Activo “en trámite”, hasta tanto le sea otorgado el título por la Universidad correspondiente. En tal caso, el matriculado Activo “en trámite” tendrá los mismos derechos y atribuciones de los Colegiados Activos.

Los matriculados Transitorios, abonarán el cincuenta por ciento de la cuota, salvo disposición en contrario de la Asamblea General Extraordinaria. Los matriculados Activos y Activos “en trámite”, abonarán la cuota societaria que establezca el Consejo Directivo.

Los Socios Vitalicios no abonarán cuota societaria alguna, excepto la cuota reducida a que refiere el presente artículo.

Los Matriculados Transitorios, como los Activos y los Vitalicios, como los de una cualquiera o más de estas categorías, abonarán la contribución extraordinaria o contribuciones extraordinarias, que en su caso establezca la Asamblea General Extraordinaria.

Derechos y Deberes de los matriculados

Derechos:

1) Recibir protección jurídica legal del Colegio, concretado en el asesoramiento, información, representación y respaldo en la defensa de sus derechos e intereses profesionales;

2) Elegir y ser elegido, con derecho a voto, en los actos comiciales internos que se realizan

para las designaciones periódicas de las autoridades de la institución;

3) Proponer por escrito a las autoridades del Colegio todas aquellas iniciativas que estiman

convenientes o necesarias para el mejor desenvolvimiento de la institución;

4) Utilizar las instalaciones, servicios y demás bienes que establezca la entidad para beneficio general de sus miembros;

5) Ser protegido en la propiedad intelectual derivada del ejercicio de su labor, a cuyo fin el Colegio dispone el mecanismo de registro.

Deberes:

1) Comunicar al Consejo Directivo, dentro de los treinta (30) días de producido, todo cambio de domicilio real o laboral;

2) Desempeñar los cometidos y funciones que le asignan las autoridades del Colegio, en

virtud de solidaridad profesional;

3) Denunciar ante los organismos del Colegio, los casos ocurrentes que consideran como

constitutivos del ejercicio ilegal de la profesión;

4) Colaborar con el Colegio en el desarrollo de su cometido, contribuyendo al prestigio y

progreso de la profesión;

5) Abonar puntualmente las cuotas del derecho de ejercicio profesional respectivas;

6) Comparecer ante las autoridades del Colegio cuando así se lo requiera.

Ejercicio ilegal de la profesión

Se considera ejercicio ilegal de la profesión a toda actividad realizada sin tener el título universitario pertinente, no contar con la matricula profesional respectiva y estar suspendido en la matricula correspondiente. Cabe también para aquellos que se arroguen nominaciones académicas o invoquen profesionalidad de ingeniero forestal, ingeniero en industrias de la madera e ingeniero en industrias forestales sin poseerlas.

Esto por configurar ello delito de acción pública, el Colegio de Ingenieros Forestales de Misiones de oficio o a petición de parte, está obligado a formular denuncia.

41 AÑOS DE INSTITUCIONALIDAD, LOS DESAFÍOS Y COMPROMISOS PARA ADELANTE

Los 25 años de institucionalidad del Co.I.For.M es resultante, sin dudas, de un gran trabajo en equipo, de mucha experiencia y mucha dedicación, que debemos ponderar, del cual debemos sentirnos orgullosos y muy satisfechos como Ingenieros Forestales matriculados en el Colegio de Ingenieros Forestales de Misiones.

Pero estos 25 años están sustentados en la construcción colectiva más amplia, que vino haciendo la Asociación de Colegio de Ingenieros Forestales de Misiones, desde finales de la década de los‘70, con lo cual estamos hablando de 42 años de institucionalidad profesional forestal en la Provincia.

La Ingeniería Forestal, en virtud de sus alcances profesiones,podemos afirmar que es una ingeniería que gestiona y modela el territorio, conserva los paisajes y potencia el desarrollo territorial (urbano y rural) y foresto-industrial sostenible. Donde algunos observan problemas, los forestales visualizan oportunidades y desafíos.Esos desafíos y oportunidades nos hacen reflexionar sobre nuestro rol y compromiso para garantizar el desarrollo territorial sostenible regional.

Lo/as Ingeniero/as Forestales, conjuntamente con lo/as Profesionales de las Ingenierías en Industrias de la Madera y en Industrias Forestales,debemos asumir roles técnico-profesionales estratégicos,comprometiéndonos fuertemente con nuestra realidad socio-cultural, productivo-territorial, económica, eco-ambiental y político-institucional.

Hay que seguir construyendo y fortaleciendo el dialogo con los distintos actores políticos, institucionales, académicos-científicos, técnico-productivos, empresariales y sindicales del sector, y como institución colegiada profesional propiciar y articular espacios de debates amplios plurales y democráticos,impulsando un fuerte espíritu de cuerpo en la búsqueda de principios consensuados para el sector,entre ellos la unificación de políticas sobre los recursos forestales, el ambiente y el desarrollo foresto-industrial.

Estamos preocupados y ocupados por nuestro futuro, tenemos muy claro que los bosques vivos garantizan pueblos con futuro y que en ellos, en los bosques está la supervivencia de la humanidad.

Tenemos la responsabilidad técnica-ético-profesional, y asumimos el compromiso social y político, de desarrollar todo nuestro profesionalismo para garantizar la SOSTENIBILIDAD de los BOSQUES, fortalecer el DESARROLLO FORESTO-INDUSTRIAL y contribuir significativamente con el DESARROLLO SOSTENIBLE del PAÍS.

En este decenio (2021 – 2030) de la restauración de los ecosistemas, la premisa es construir un futuro verde, saludable y resiliente con los bosques.

“Sólo es posible AVANZAR cuando se MIRA LEJOS. Sólo cabe PROGRESAR cuando se PIENSA en GRANDE” [José Ortega y Gasset].

Colegas Forestales! a las cosas, a las cosas! …

(*)Presidente del Colegio de Ingenieros Forestales de Misiones (2019-2021)

(**)Ex–Vicepresidente del Colegio de Ingenieros Forestales de Misiones (2017-2019)

Miembro de la Federación Argentina de Ingeniería Forestal (FAIF)

Matrícula Profesional CoIForM: 082

[1] Nota: Conferencia pronunciada el 11 de abril de 1949, en el Colegio de Ingeniería de Buenos Aires – Libro: Política y Legislación Forestales de Ing. Ftal. Héctor Martín Gartland.-