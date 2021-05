Falleció el Maestro Jorge Mosset Iturraspe, una de las mentes más brillantes del ámbito jurídico argentino y latinoamericano

El profesor santafesino murió hoy a los 91 años. Reconocido redactor de grandes obras civilistas, prestigioso docente, Doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) de Santa Fe. “Abogado de profesión y de orgulloso ejercicio, profesor y dueño de una extensa obra de Derecho Civil de Obligaciones y Contratos, con reconocimiento internacional. Sin dudas una enorme pérdida para toda la comunidad jurídica de nuestro país, especialmente para estudiantes, profesores, juristas y abogados y abogadas del Derecho Civil”, fueron algunas de las expresiones con la que despiden al prestigioso maestro.

“Siempre me ha parecido que el derecho frío, resultado de puras elucubraciones, no responde a la realidad. Sobre todo para esta parte del mundo donde vivimos, con diferencias sociales muy angustiantes. Nos damos cuenta entonces de que el derecho tiene que ser humanizado, o no sirve para nada”. Jorge Mosset Iturraspe.

Nació en Santa Fe el 21 de Julio de 1930

Abogado en ejercicio de la profesión. Doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales. Autor de más de 80 libros jurídicos. Se destacan Responsabilidad por Daños (10 tomos). Contratos, Frustración del Contrato, Contratos Conexos. Accidentes Automotores. Defensa de los Consumidores.

Defensa del Medio Ambiente. Derecho Monetario. Pesificación, entre otros.

Participante en más de 700 Conferencias y Congresos, relacionados a esos temas, durante 40 años.

SANTA FE (24/5/2021).- Este lunes se conoció la triste noticia del fallecimiento de Jorge Mosset Iturraspe, a la edad de 91 años. Destacado abogado civilista y prestigioso docente de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Nacional del Litoral (UNL). En el 2015 fue distinguido con el Doctorado Honoris Causa.

Javier Aga, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL expresó por LT10 sus sensaciones. “Estamos muy triste porque nos ha dejado un gran maestro. Me están llegando mensajes de profesores y alumnos recordando anécdotas” detalló Aga.

“Jorge fue un emblema de la UNL, y lo va a seguir siendo. Siempre lo hemos dicho, por suerte también a él, que la Facultad ha ganado su prestigio en estos años gracias al aporte de profesores y al legado de Jorge, que era un adelantado, el veía que el derecho tenía que transitar por estos canales. Y todo llegaba, todo lo que el predecía tanto tiempo antes” recordó el decano.

Además, aprovechó para destacar que el jurista fue distinguido en vida, y honrado con el máximo prestigio que la UNL puede entregarle a un docente: Doctorado Honoris Causa.

Al momento de hacer uso de la palabra durante el reconocimiento, Mosset Iturraspe agradeció la presencia de “buenos amigos” y a la Universidad Católica el Santa Fe por el homenaje: “Insisto en que es el producto de la generosidad y no del merecimiento, insisto en que me comprometo a actuar de aquí en más, reiterando buenos comportamientos, reiterando quehaceres por el bien de la comunidad. Los años que me quedan tendrán este objetivo. Siempre habrá una posibilidad y entonces estaré pronto para seguir o para ser un buen abogado, un amigo de la sociedad civil, un amigo de los buenos gobiernos y un hombre dispuesto a colaborar”, expresó.

“El amaba su Facultad como a su familia” aseguró el decano Aga, quien recordó un lema que Mosset había adopado: “el derecho es para todos, pero tiene sus preferidos, los menesterosos, los olvidados, los humildes, los que padecen las injusticias de la sociaedad”. Y con esa frase “se describe mucho el rol que Jorge pensaba que tenía que cumplir el derecho en la sociedad”.

Por último, destacó “su último acto de solidaridad” para con la Facultad, que fue haber donado su biblioteca personal a la FCSyJ.

Reconocimiento en Palabras del Derecho

Jorge Mosset Iturraspe, nació en Santa Fe de la Veracruz el 21 de julio de 1930, la ciudad en la que vivió, estudió, formó su familia y se desempeñó como profesor titular de Obligaciones y Contratos. Allí también se graduó como Doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales y recibió el título de Doctor Honoris Causa por la Universidad Nacional del Litoral.

Además se desempeñó como profesor titular en la Universidad de Buenos Aires, Miembro de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, desde 1974, Conjuez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación durante el período 1984- 1988, profesor de posgrado en innumerables universidades nacionales y extranjeras.

Su relación con la Universidad del Litoral fue continua. En la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UNL estudió, dio clases, fue decano, se doctoró y hasta le donó su biblioteca: “El mejor destino de mis libros es ponerlos a disposición de los alumnos. Estoy muy feliz de poder hacer esta donación a mi querida Facultad”

En una entrevista de la Revista de esa Facultad, Jorge Mosset Iturraspe dijo “Mucho de lo que soy, cualquiera fuere la medida propia, se lo debo a la Universidad. Allí se aprende a valorar el intelecto y el esfuerzo por “saber”, cada día, todos los días. Sin prisa pero sin pausa. El respeto a los demás, a sus creencias y opiniones es hijo de la Universidad”.

Las últimas Jornadas Nacionales de Derecho Civil, vigésima séptima edición realizadas en Santa Fe dónde se realizaron las primeras jornadas nacionales en el año 1963, se iniciaron con un homenaje al maestro Jorge Mosset Iturraspe, quien se encontraba presente en el acto y se llevó el merecidísimo cariño y el reiterado aplauso de los y las presentes.

CV de Jorge Mosset Iturraspe recopilado por Marcela Pujato de Mosset Iturraspe