Ley 25.080: La Nación destinó sólo 15 millones de pesos del incentivo forestal en el primer semestre, pero ratificó el compromiso de pagar hasta 650 millones del Seguro Verde este año

Tras la reunión de Comisión Asesora de la Ley 25.080 realizada ayer en Buenos Aires, en la que Misiones reclamó por información del estado de más de 2000 expedientes y una deuda de alrededor de 400 millones de pesos con productores forestales de la provincia, se habrían clarificado los números entre la Nación-Provincias y se sinceraron respecto a las demoras de los expedientes. “Hay un compromiso de agilizar la operatoria a futuro con la digitalización de las presentaciones, para desburocratizar los trámites y transparentar el sistema. Misiones recibió 6,8 millones de pesos. Pero la promesa, nuevamente, es liberar para julio otros 43 millones de pesos para los productores misioneros y cerrar el año con los 650 millones para planes forestales de todo el país”, explicó el subsecretario de Desarrollo Forestal de la provincia, Juan Ángel Gauto.

Por Patricia Escobar

BUENOS AIRES Y MISIONES (12/6/2019).- El sector forestal de distintos puntos del país se hizo presente ayer en Buenos Aires, para retomar después de 10 años, las reuniones de Comisión Asesora que establece la Ley Nac. 25.080 de Inversiones para Bosques Cultivados (hoy Ley 27.487)., un espacio institucional federal donde los productores plantean sus inquietudes y debates respecto a la actualidad y futura aplicación de la operatoria, y los representantes de Direcciones de Bosques y Forestaciones intercambian informaciones con las autoridades nacionales.

La convocatoria estuvo a cargo del secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Guillermo Bernaudo, coordinado por el director nacional de Desarrollo Foresto-industrial, Nicolás Laharrague, quien estuvo acompañado por el coordinador del Área de Extensión Forestal, Esteban Borodoski y el asesor jurídico de la DNFI, Martín Aguilar.

En la reunión, que se extendió entre las 14 y 18 horas, las autoridades nacionales informaron a los presentes el estado actual de los expedientes de planes forestales, la deuda del incentivo que fue abonada en lo que va del primer semestre del año, en la que se esperaba –según lo anunciado- se destinen 240 millones de pesos del Fondo de Seguro Verde para el sector, pero en concreto se ejecutaron a la fecha solamente 15 millones de pesos, por diversas razones que fueron expuestas en el encuentro.

Por otra parte, fue el primer encuentro con las autoridades tras los cuestionamientos mediáticos y personales contra el actual director del área que colocan en la agenda pública – y ahora también legislativa ante un pedido de informe que se solicitará en el Congreso Nacional- respecto a posibles “conflicto de intereses” al frente de la gestión pública de Laharrague, en el que intentan involucrar la transparencia del sistema de promoción forestal con posibles “desvíos” de fondos que favorecieron a las empresas de la familia del funcionario en Misiones.

Además, del conflicto interno que se generó con el gremio de ATE ante la decisión de Agroindustria de despedir a dos colaboradores del área de la DNFI por los cambios y reingeniería que llevan adelante para el proceso de digitalización -según explicaron-, y que derivó en la última semana en manifestación, escraches y declaración de alerta y movilización para lograr restituir a los trabajadores. Uno de ellos, Ricardo Benitez, se desempeñaba en el área de SIG, llevaba 20 años trabajando en el organismo, y también generó la defensa de colegas profesionales y pedido de información por medio de notas presentadas, en la que requerían se fundamente los motivos de tal determinación.

Ver Noticias Relacionadas:

ATE en alerta por despidos en Agricultura, mientras que desde Forestal aclaran: “No hay un ajuste en el área, hay una reingeniería para la digitalización total de los expedientes que demanda cambios del recurso humano”

#ÉticaPública: Desde Agricultura respaldan la transparencia y gestión lograda en la operatoria del sistema de promoción forestal argentino

Nicolás Laharrague y el dictamen de la Oficina Anticorrupción: “No hay conflicto de intereses”

“El compromiso de la Nación, según expresado por las autoridades en esta primera reunión de Comisión Asesora en la actual gestión de Nicolás Laharrague, es que este año cerrarían con la ejecución de 650 millones de pesos para la promoción forestal del país, ya que el mecanismo de aporte de los fondos del Seguro Verde ya está en proceso. Habría, y estiman que para julio, resoluciones de pagos a la espera de firmarse por un monto de 190 millones de pesos del Fondo del Seguro Verde, para planes forestales de todo el país, de los cuales 43 millones de pesos serían destinado a Misiones”, explicó el subsecretario de Desarrollo Forestal del Ministerio del Agro y Producción de la provincia, Juan Ángel Gauto, en un diálogo telefónico con ArgentinaForestal.com

“Si bien son nuevamente promesas, también son compromisos asumidos por las autoridades nacionales, lo que no deja de ser positivo. Volvemos a Misiones con la claridad que desde la Nación se reconoce que se mantiene una deuda con los productores de la provincial que ronda en la actualidad los 400 millones de pesos. Aún está pendiente que nos informen el estado de gestión elevados a Nación de más de 2000 expedientes que reclamamos como deuda para con los productores, en el circuito provincial hay unos 200 expedientes pendientes de inspeccionar y certificar en la actualidad”, precisó el funcionario.

En el encuentro recordaron que en 2018, la administración de la DNFI decidió priorizar la gestión de pagos de planes pendientes que fueron presentados desde 2016 para atrás (campañas que se adeudan desde gestiones de 2009 en adelante). “Habría más de 500 expedientes comprometidos a pagar en los próximos meses, identificados por la Nación, que serían parte de los casi 2000 expedientes que se reclama desde Misiones. En lo que va del presente año, en la Provincia hemos recibido pagos del incentivo forestal por solo 6,8 millones de pesos, cuando hay comprometidos 43 millones de pesos a recibir para esta altura del año. En concreto, confirmaron en la reunión que se pagaron 15 millones de pesos del Fondo del Seguro Verde en lo que va de este año”, recalcó Gauto.

Frente a la demora en la gestión nacional para ejecutar los fondos de promoción forestal, el funcionario provincial interrogó si habría una real capacidad operativa en la órbita de la DNFI para gestionar los 635 millones de pesos posibles de ejecutar en el próximo semestre del año. “El compromiso de trabajar hacia este objetivo quedó manifiesto, no dejan de ser hoy promesas y buenas intenciones, el diálogo será importante en este proceso, porque estamos frente a una gestión que debemos tener en cuenta que deberá dejar las bases firmes y ordenadas en cuanto a la información de pagos ejecutados y pendientes, ante el posible cambio de gestión para el año 2020, para que quien asuma pueda continuar sin mayores contratiempos para el sector”, consideró el subsecretario ante las próximas elecciones presidenciales que están previstas para octubre y que pone en juego la continuidad en los cargos ejecutivos de funcionarios del gobierno de Cambiemos.

Durante la reunión, hicieron escuchar un mensaje audiovisual que grabó el presidente de la Nación, Mauricio Macri, para dar aliento y apoyo al sector forestal, poner en valor el logro de la prórroga de la Ley 25.080 por 10 años más, y el trabajo conjunto que se lleva adelante a través de la Mesa de Competitividad de la Cadena Foresto-industrial.

Deuda millonaria

El representante del Gobierno de Misiones regresó del encuentro de Buenos Aires ratificando que la deuda con los productores de Misiones en planes forestales es de 400 millones de pesos, y que de no revertirse este escenario el panorama de la actividad no es alentador. “El pequeño productor, si no recibe el incentivo forestal, no recuperará la confianza en el sistema de la Ley 25.080, por lo tanto, se hace difícil lograr que se incremente o recupere el ritmo de plantación en la provincia, y en el país. En la actualidad estamos en el orden de 22 mil hectáreas forestadas por año en el país, de las 40 mil hectáreas que se venían sosteniendo años atrás. Lejos de las 100 mil hectáreas año que se plantean como metas en el sistema de promoción para llegar al compromiso de las 2 millones de hectáreas forestadas al 2030”, admitió Gauto.

En tanto, en Misiones el ritmo marca una notable tendencia decreciente, con un ritmo de forestación anual que ronda entre 15 mil a 18 mil hectáreas. “Practicamente empata con el nivel de consumo”, sostuvo el funcionario.

Gauto se mostró satisfecho con el encuentro, ya que según expuso, quedó claro que lo que corresponde a la responsabilidad de la administración forestal “está todo hecho para que se avance en el pago a los productores”, dijo el subsecretario. “Hemos inspeccionado en la chacra los expedientes solicitados, el Ministerio de Ecología aprobó el Ordenamiento Territorial de los planes forestales solicitados, por lo tanto se eleva a la Nación el expediente en condiciones ambientales. Si está en revisión en el circuito nacional, si se cumplió lo ambiental o técnico, lo que adeude en documentación ya es una cuestión de trámites burocráticos. No debieran demorarse tanto. Pero es una deuda pendiente informar el estado de gestión de esos expedientes y los motivos por los cuales están demorados, que según informaron en Comisión Asesora se reconoce que el tiempo que lleva la revisión para la aprobación de pago de un expediente solicitado bajo la operatoria de la Ley 25.080 está en el orden de los 4 o 5 años”.

Nuevamente, el compromiso de la DNFI ante los integrantes de la Comisión Asesora fue de explicar los avances que llevan adelante para la implementación de un software que permitirá procesar la información digital de los expedientes y avanzar en un sistema de gestión más ágil y transparente para el seguimiento del estado de los expedientes ingresados a la órbita nacional una vez elevados por las Provincias.

“De Misiones tienen incorporados casi 600 planes, en la provincia nos quedan en proceso de certificación 200 planes. Pero hay 2100 expedientes que estamos reclamando información. Lo que explicaron fue que se enviará la información a la Provincial con el listado sobre quiénes son los 560 forestadores que están incluidos en las resoluciones de pagos a firmarse próximamente para recibir fondos a julio próximo”, explicó Gauto.

Por otra parte, otro tema que se abordó fue sobre la necesidad de avanzar en la aprobación del Decreto Reglamentario de la normativa vigente, ya que fue prorrogada en diciembre de 2018. “Las Provincias estamos esperando que se reglamente la ley para poder avanzar en la adhesión. Están trabajando en ello, en comisiones de consulta, ya que hay algunas modificaciones en las provincias debemos repensar su aplicación”, indicó respecto a este punto.

De Misiones, además del subsecretario Gauto, asistió el productor y asesor forestal Rubén Lis; el representante del Colegio de Ingenieros Forestales de Misiones (Coiform), Ricardo Bogado; por AFOME, Jorge Pujato, y un representante del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Misiones.

Noticia en desarrollo …