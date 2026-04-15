Misiones | Con más de 400 asistentes, 260 investigaciones presentadas y 22 universidades participantes inició la JOTEFA 2026 

Las XX Jornadas Técnicas Forestales y Ambientales de la UNaM, INTA y COIFORM, celebran 40 años fortaleciendo un espacio de articulación entre ciencia, producción y sociedad, y se posiciona como un espacio estratégico de reflexión para el desarrollo foresto-industrial. Este miércoles, en la apertura del encuentro, se reunieron más de 400 participantes, entre inscriptos e invitados especiales, con presencia de 22 universidades -entre nacionales y extranjeras- y referentes del sector público y privado. El mensaje: defender entre todos los actores de la sociedad los ámbitos de intercambio científico, técnico y productivo en la región.

Por Patricia Escobar

@argentinaforest

MISIONES (15/4/2026).- La vigésima edición de la tradicional Jornadas Técnicas Forestales y Ambientales (JOTEFA 2026) en Eldorado llega reuniendo a 22 universidades, 11 extranjeras y 11 nacionales, junto a científicos, técnicos, profesores, estudiantes y empresas de la cadena foresto-industrial. Con más de 300 inscriptos, 260 trabajos presentados, alta concurrencia de representantes del sector privado y una asistencia de más de 400 personas, entre invitados especiales, empresas patrocinadoras y conferencistas de reconocimiento internacional, se dio un esperanzador inicio al programa propuesto para la primera jornada de múltiples actividades propuestas, exposiciones de póster y visitas técnicas.

Desde el miércoles 15 al viernes 17 de abril, la sede de la Facultad de Ciencias Forestales de Eldorado realizará múltiples actividades junto a la Estación Experimental Agropecuaria INTA y el Colegio de Ingenieros Forestales de Misiones, en el marco de un encuentro que se celebra cada dos años y que cumple cuatro décadas de trayectoria ininterrumpida.

Con una mirada integral, moderna y multidisciplinaria, las JOTEFA abordan el sector forestal y ambiental entendiendo al bosque como un sistema complejo e interconectado, donde la ciencia, la innovación, la sostenibilidad y las herramientas de gestión resultan pilares para un manejo eficiente y responsable.

La apertura oficial, realizada este miércoles, contó con la presencia de la rectora de la Universidad Nacional de Misiones, Alicia Bohren; el decano de la Facultad de Ciencias Forestales, Fabián Romero; el presidente del COIFORM, Juan Acosta; la directora del INTA Montecarlo, María Elena Gauchat; y el ministro de Industria de Misiones, Federico Fachinello.

El encuentro se realizó en la sede de la facultad en Eldorado y convocó a más de 400 personas, entre invitados especiales, autoridades provinciales del Instituto Forestal Provincial (InFoPro), el Ministerio del Agro y Producción y el Ministerio de Industria; representantes de la Municipalidad de Eldorado, además de investigadores de primer nivel, profesionales, organizaciones civiles, productores, empresarios, docentes y estudiantes de distintas facultades forestales y agronómicas del país, como La Plata, Santiago del Estero, Formosa, Corrientes, Chubut, Buenos Aires y Jujuy, entre otras.

Por el sector privado, asistieron representantes de la Asociación Forestal Argentina (AFoA) Regional Misiones, AMAYADAP, la Confederación Económica de Misiones (CEM) y APEFIC Corrientes, como también los directivos de las principales organizaciones de certificación forestal, PEFC-Cerfoar y FSC Argentina.

Las jornadas técnicas fueron declaradas de interés municipal mediante la declaración 003/2026 del Concejo Deliberante de la Ciudad de Eldorado.

Un espacio que desde 1982 convoca a la ciencia, la técnica y la producción con un mismo horizonte: afianzar el desarrollo productivo del sector forestal cuidando el ambiente y garantizando la conservación para las generaciones futuras.

El decano de la FCF, Fabián Romero, valoró en su discurso de apertura que “durante 44 años estas Jornadas se sostuvieron con el aporte de diversos actores del sector. Por sus distintas ediciones pasaron instituciones, empresas, organizaciones, investigadores, técnicos, estudiantes, docentes y profesionales independientes. Este es un espacio que permite reunir a quienes hacen sus primeras publicaciones en un poster o una presentación oral con sus investigaciones, con conferencistas consolidados a nivel internacional. Hay un largo hilo que conecta a estas generaciones, un trabajo institucional del que nos sentimos muy orgullosos”, expresó.

Romero destacó que el encuentro técnico permite poner en valor la pertinencia de las actividades de formación, investigación y extensión que realizan las instituciones vinculadas históricamente al desarrollo forestal de la región.

En ese sentido, el decano dejó un fuerte mensaje en el contexto actual de la Argentina: la importancia de la resiliencia y el desafío de fortalecer el trabajo mancomunado entre el sector académico, el Estado y el sector privado.

Consideró que se transita por un momento en el que es necesario “reivindicar” el trabajo de investigadores y técnicos de la FCF y del INTA, quienes, de manera sostenida, defienden la importancia de una producción científica ligada al territorio y a los problemas del sector.

fabián Romero reflexionó sobre el necesario acompañamiento de todos los sectores para “consolidar un sistema científico-tecnológico en la Argentina que mire el mediano y largo plazo. Porque sin ciencia, sin técnica y sin validación de la sociedad, no hay desarrollo ni mejora posible de la calidad de vida”, dijo.

Un espacio de fortalecimiento y visión de largo plazo

“Estamos celebrando la vigésima edición de la JOTEFA. Y lo hacemos reuniendo a 22 universidades, 11 extranjeras y 11 de nuestro país, junto a científicos, técnicos, profesores, estudiantes y empresas. Las mesas temáticas que vamos a compartir en esta edición reúnen el número más alto de empresas y técnicos ligados al sector del que tengamos registro en las jornadas”, precisó.

El evento se consolida como un espacio de diálogo, intercambio y construcción colectiva. “En las JOTEFA se entrecruzan la producción de conocimiento con las demandas del sector; en estas charlas, los técnicos dialogan con las empresas y con la sociedad. Lo hacemos con el espíritu de discutir y encontrar los caminos necesarios para sostener la producción, conservar el ambiente y lograr la equidad social”, sostuvo Romero.

Mantener en el tiempo la organización del encuentro requiere de un gran esfuerzo, motivo por el cual el decano destacó el compromiso de quienes hacen posible cada edición. “Desde docentes, no docentes, graduados y estudiantes que sostienen cada detalle. A los técnicos del INTA y del Colegio de Ingenieros Forestales, con quienes coorganizamos este evento. A las instituciones que hoy nos acompañan y presentan avances y resultados de sus investigaciones como son las diversas universidades, INTA, CONICET, INTI, EMBRAPA, que son pilar fundamental de este encuentro”, expresó.

El complejo escenario que enfrenta el sector de la educación, la ciencia y la investigación en la Argentina también motivó una reflexión: “Muchas de estas instituciones mencionadas, sobre todo las que están en territorio argentino, no la están pasando bien. Hay desfinanciamiento de sus actividades, salarios que no son dignos, programas de retiro voluntario y hostigamiento permanente. Sin sueldos dignos y sin financiamiento, no hay ciencia de calidad posible y no es posible construir un desarrollo con equidad para el país y la región”, recalcó Romero.

“Sin embargo –agregó– todos los que estamos compartiendo este encuentro, desde estas instituciones, seguimos sosteniendo la investigación y la extensión. Casi como un acto de rebeldía frente a los ataques permanentes, que desestiman la importancia de la conservación, del desarrollo equitativo, de la pequeña y mediana producción en el sector foresto industrial”, expresó.

Para el decano de la FCF, estas Jornadas son también un símbolo de resistencia frente al actual modelo nacional.

“Estos espacios demuestran que, en estas instituciones históricas, con demostrado trabajo en todos los campos, hay personas comprometidas con el desarrollo del sector y con un profundo compromiso con la ciencia y con la sociedad a la que nos debemos. Es un acto de justicia no perder de vista esto. Por los 260 trabajos científicos presentados en esta edición, y por cada ensayo, por cada dato relevado a campo, por cada becario o estudiante que empieza a integrarse al mundo de la investigación, por cada hora de laboratorio que sostiene esas producciones y por todo el conocimiento acumulado que nos permite seguir transformando realidades”, defendió el académico.

Finalmente, Romero consideró que las JOTEFA se presentan, una vez más, como la prueba de que cuando la academia, la producción y la sociedad se sientan a la misma mesa, el país avanza.

En representación del gobierno de Misiones, el ministro de Industria expresó la premisa que se tiene en la gestión de trabajar en articulación con el sector privado y académico, en coincidencia con las reflexiones del decano de la FCF.

“El gobernador (Hugo Passalacqua) siempre nos remarca la importancia de trabajar con la universidad, para generar más y mejores oportunidades, y que sea más equitativo el desarrollo en nuestra provincia. En Misiones, y desde Eldorado que es una de las ciudades más industriales de la provincia, demostramos que se puede convivir en forma sostenible entre producción y ambiente. Actualmente, desde Misiones estamos liderando en exportaciones y en cantidad de puestos de trabajos en industrias. Esto lo hacemos convencidos de que es el camino para mejorar la calidad de vida de nuestra gente. También felicitamos estos espacios generados por la universidad, que son necesarios y fundamentales para el desarrollo del sector foresto-industrial, el más importante de la provincia, que invierte y produce diariamente para salir adelante, y para ello cuentan con el respaldo de la academia, con ciencia y tecnología, y del gobierno provincial”, aseveró Federico Fachinello.

1 de 11

Por parte del COIFORM, el ingeniero forestal Juan Acosta se refirió al compromiso institucional en la promoción de las ciencias forestales y el acompañamiento a los procesos de construcción colectiva. “Este es un proceso que requiere de todos, y de la planificación; a partir del conocimiento y el saber, poder derramar beneficios a la sociedad”, afirmó.

A su turno, la directora del Inta Montecarlo, resalto el enfoque multidisciplinario con el que se deben abordar los sistemas agroforestales. No olvidarnos que nuestro contexto es el ambiente, por lo tanto hay resguardar esto es clave y que las discusiones en estos tres días de jornadas se den desde ese marco de manejo integral a la producción forestal. En estas jornadas participan de diversas regiones del país, cada uno con su realidad y diversos ecosistemas, por lo que considero que de mantener el enfoque en mirada integral y mutidisciplinaria, estaremos bien encaminados hacia el futuro”, resumió María Eugenia Gauchat.

“Hay que lograr un sector productivo más equitativo, con capacidad real de crecimiento. Es en ese aspecto donde la investigación tienen impacto, y hay que lograr transferir estos resultados en el territorio, que se traduzcan en innovación y adopción por parte del sector productivo”, concluyó.

Por su parte, la rectora de la UNaM dio la bienvenida a los asistentes a la JOTEFA y expresó su satisfacción por el éxito de la convocatoria. “Este es un espacio de reflexión y debate, pero lo que sucede en las salas es tan importante como el reencuentro e intercambio que se dan en los pasillos de la facultad tras escuchar las conferencias de los expertos y actualizarse de las investigaciones durante estos tres días del evento”, dijo Alicia Bohren.

“Desde la UNaM seguimos apostando a la actividad foresto-industrial como uno de los pilares de crecimiento y desarrollo de la región”, concluyó.

Noticia en desarrollo…

Noticia relacionada…