Misiones | La UNaM inicia las JOTEFA 2026 en Eldorado, tras cuatro décadas formando profesionales con ciencia y conferencias internacionales

Del 15 al 17 de abril, la Facultad de Ciencias Forestales de la UNaM, en co-organización con el INTA y el COIFORM, celebrará cuatro décadas de las Jornadas Técnicas Forestales y Ambientales (JOTEFA 2026), un espacio estratégico de formación, intercambio científico y vinculación con el sector productivo..

Por Patricia Escobar

@argentinaforest

MISIONES (14/4/2026).-Con la participación de destacados especialistas internacionales y referentes del ámbito académico y productivo, la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de Misiones dará inicio a una nueva edición de las Jornadas Técnicas Forestales y Ambientales (JOTEFA), consolidando un espacio clave para la formación de profesionales y la generación de conocimiento aplicado al sector.

Desde el miércoles 15, jueves 16 y viernes 17 de abril de 2026, la Facultad de Ciencias Forestales de Eldorado (FCF–UNaM) organizó un programa de actividades, junto a la Estación Experimental Agropecuaria INTA Montecarlo y el Colegio de Ingenieros Forestales de Misiones (COIFORM), un encuentro que se celebra cada dos años, y que cumple cuatro décadas de trayectoria ininterrumpida.

Con una mirada integral, moderna y multidisciplinaria, las JOTEFA abordan el sector forestal y ambiental entendiendo al bosque como un sistema complejo e interconectado, donde la ciencia, la innovación, la sostenibilidad y las herramientas de gestión resultan pilares para un manejo eficiente y responsable.

«En una provincia con fuerte identidad forestal y una de las mayores riquezas en biodiversidad del país, las JOTEFA se consolidan como un ámbito estratégico de reflexión y construcción colectiva, orientado a enfrentar los desafíos presentes y futuros del manejo y la conservación de los recursos naturales, promoviendo un desarrollo sostenible que articule producción, equidad social y compromiso ambiental, con sólida base científica», fundamentan desde la FCF.

La historia de las Jornadas se remonta a 1982, cuando se desarrollaron por primera vez en la Facultad de Ciencias Forestales bajo la denominación Primeras Jornadas Técnicas sobre Bosques Implantados en el Noreste Argentino. Surgieron a partir de la necesidad de intercambiar experiencias y difundir avances científicos, tecnológicos y técnicos en la región con mayor potencial productivo de madera del país.

A lo largo de más de 40 años, las JOTEFA acompañaron los cambios del sector, incorporando nuevos desarrollos tecnológicos y científicos y consolidando una impronta participativa, plural e interinstitucional. En ese camino se sumaron actores clave a la organización, como el INTA Montecarlo y el COIFORM.

La 19ª edición contó con la participación de 392 asistentes, entre estudiantes, docentes, investigadores, técnicos, representantes de empresas forestoindustriales y público en general. Se desarrollaron ocho conferencias centrales con expositores nacionales e internacionales (Brasil, Chile, Italia y Estados Unidos), 18 disertaciones orales y la presentación de 124 pósters científicos.

La 20ª edición representa un momento destacado: celebra los orígenes y la continuidad de las Jornadas a lo largo de generaciones y contextos diversos, proyectándose hacia el futuro con la convicción de que el trabajo mancomunado y el desarrollo sostenible son claves para la resiliencia del sector y del planeta.

Las conferencias magistrales de la JOTEFA contarán con exposiciones de profesionales de reconocimiento internacional:

Brasil

Danilo Simoes, Licenciado en Administración de Empresas e Ingeniería de Producción, Magister y Doctor en Agronomía, Posdoctorado en Ciencia Forestal y Libre Docencia en Operaciones Forestales. Actualmente, es Profesor Asociado de la Universidad Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP).

Hassan C. David, Ingeniero Forestal de la Universidad Federal de Espírito Santo. Cursó un Máster en Ingeniería Forestal y un Doctorado en Ingeniería Forestal en la Universidad Federal de Paraná. Adicionalmente, tiene un MBA en gestión y desarrollo empresarial. Actualmente es Profesor de Análisis y Procesamiento de Datos en la Universidad Federal de Paraná desde 2023. Anteriormente, fue Agente en el Servicio Forestal Brasileño (SFB) y Docente en la Universidad Federal Rural de la Amazonia. Se especializa en manejo, inventario y medición forestal, utilizando métodos estadísticos y de machine learning para la estimación de volumen, biomasa y carbono forestal

Evaldo Muñoz Braz, con graduación en Ingeniería Forestal y el Doctorado en Ingeniería Forestal, ambos obtenidos en la Universidad Federal de Santa María. También completó el Maestría en Ingeniería Forestal en la Universidad Federal de Paraná. Es actualmente investigador en Embrapa Forestal. Su especialización es en Recursos Forestales con énfasis en Manejo Forestal. Los temas principales de su trabajo incluyen el manejo y aprovechamiento de bosque nativo, modelado del crecimiento de especies arbóreas tropicales.

Ricardo Austin, Ingeniero Forestal egresado de la FCF de la Universidad Nacional de Misiones. Realizó el programa internacional en Silvicultura y Genética Forestal en North Carolina State University y el Programa de Dirección de Empresas (PIDE) en IAE Business School. Posee 30 años de experiencia profesional en la industria y negocios forestales. Actualmente, es Director Forestal para Brasil y Argentina en ARAUCO Brasil. Anteriormente, fue Gerente de Patrimonio y Silvicultura en ARAUCO, responsable de la administración de más de 1,1 millones de hectáreas de bosques en Chile. Fue Gerente Negocio Forestal en Arauco Argentina SA, administrando 260 mil hectáreas y gestionando operaciones de Cosecha, Silvicultura, Genética Forestal, Planificación Forestal y Sustentabilidad.

Costa Rica y Colombia

Florencia Montagnini, Ingeniera Agrónoma de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Obtuvo una Maestría en Ecología en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), Caracas, Venezuela. Completó su Ph. D. en Ecología en la Universidad de Georgia, Athens, Georgia, EE.UU. Es Investigadora Científica Principal y Directora del Programa de Silvicultura Tropical y Sistemas Agroforestales en la Escuela del Medio Ambiente de la Universidad de Yale. Sus funciones principales son la investigación en sistemas agroforestales, la restauración de paisajes degradados, y los servicios ecosistémicos, como la biodiversidad y el carbono. Imparte docencia a través de cursos tutoriales y virtuales en su especialidad. Colabora en proyectos internacionales con diversas entidades, incluyendo la Universidad Nacional de Misiones, CATIE (Costa Rica), Brasil y Colombia. Es Editora de la serie Advances in Agroforestry Series, Springer, y su producción científica totaliza más de 300 publicaciones, incluyendo 13 libros, Fue distinguida con el título de Doctora Honoris Causa por la UNaM, en el marco de la JOTEFA 2026.

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Chile

Sofía Valenzuela Águila, Bioquímica por la Universidad de Chile y obtuvo un Doctorado en Recursos Naturales en la Universidad de Braunschweig, Alemania. Actualmente, es Profesora titular en la Facultad de Ciencias Forestales y Directora del Laboratorio de Genómica Forestal y Centro de Biotecnología, ambos en la Universidad de Concepción. Sus funciones principales se enfocan en la investigación en genómica forestal, colaborando con empresas como Arauco y CMPC. Ha dirigido proyectos de I+D y formado a numerosos profesionales en el área. Sus líneas de investigación se centran en la aplicación de herramientas biotecnológicas para la formación de madera en eucalipto, la tolerancia a patógenos en pino radiata, y la respuesta al estrés abiótico, como el frío y la sequía, en eucaliptos.

España

Teresa Goicolea, es Ingeniera de Montes y Doctora en Investigación Forestal Avanzada, habiendo obtenido ambos títulos en la Universidad Politécnica de Madrid. Su tesis doctoral se centró en mejorar los modelos de conectividad ecológica e integración en la planificación del paisaje. Actualmente, investigadora postdoctoral en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Su trayectoria investigadora abarca el CSIC, la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad de Lausanne. Está especializada en el desarrollo de modelos ecológicos para fauna y flora dentro de contextos de cambio global. Sus funciones principales se orientan a predecir la distribución de especies y la conectividad ecológica, integrando rasgos biológicos y dinámicas del paisaje para fundamentar medidas de conservación y restauración.

Argentina

Julio Eduardo Arce, Ingeniero Forestal de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Posee un Máster en Ingeniería Forestal y un Doctorado en Ingeniería Forestal, ambos obtenidos en la Universidad Federal de Paraná, Brasil.

Experiencia: Es Profesor titular en la Universidad Federal de Paraná y Profesor permanente en Programas de Posgrado Stricto Sensu en Ingeniería Forestal (UFPR) y Ciencias Forestales (UNICENTRO). También es Investigador nivel 1-D del CNPq e Investigador de la Fundación de Investigación Forestal de Paraná (FUPEF).

Alejandro Diego Brown, Licenciado en Ecología y Conservación de Recursos Naturales y Doctor en Ciencias Naturales con Orientación Ecología, habiendo obtenido ambos títulos en la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente es el Presidente y Director Ejecutivo de la Fundación ProYungas, una ONG dedicada a la Investigación y Conservación de las Selvas Subtropicales de Montaña. En su trayectoria profesional, fue Investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET), Profesor Asociado en la Universidad Nacional de Tucumán y Profesor Adjunto en la Universidad Nacional de La Plata.

Lucio Malizia, Licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad Nacional Tucumán, Argentina y Doctor en Biología por la Universidad Missouri-St. Louis, EEUU. Actualmente, es Profesor adjunto de la Cátedra Ecología de Comunidades de la Facultad de Ciencias Agrarias y de posgrado del curso de Dinámica Natural y Ambiental de los Andes Centrales de Sudamérica del Doctorado en Ciencias Naturales y Ambientales (FCA) de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu). Director del Centro de Estudios Territoriales Ambientales y Sociales de la misma universidad. Miembro del Instituto de Ecorregiones Andinas, CONICET-UNJu y Coordinador de la Red del Programa Paisaje Productivo Protegido de la Fundación ProYungas. .

Emanuel Marcelo Grassi, Dr. en Ciencias Biológicas de la Universidad de Buenos, con especialización en micología, ecología de hongos degradadores de madera, biotecnología y uso sustentable de la Funga. Desde abril de 2017, se desempeña como Director General del Instituto Misionero de Biodiversidad (IMiBio) en Puerto Iguazú, Misiones, donde lidera la gestión científica y administrativa de la institución.

Ana Marina Srur, es Licenciada en Ciencias Biológicas con orientación en Botánica y Palinología de la UNMdP. Posee un Doctorado en Ciencias Agrarias de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente, es Investigadora Independiente del CONICET, realizando su trabajo en el IANIGLA-CCT Mendoza. Acumula más de dos décadas de investigación enfocada en ecología, dendrocronología, cambio climático y dinámica forestal de ecosistemas andino-patagónicos. Sus principales líneas de investigación son la respuesta fisiológica y ecológica de especies leñosas al cambio climático, la reconstrucción paleoclimática y la conservación de bosques nativos.

Eduardo Hildt, es Ingeniero Forestal de la Facultad de Ciencias Forestales – UNaM y Doctor en Ciencias Agropecuarias por la Facultad de Agronomía (EPG-FAUBA) – UBA. Cursó una Diplomatura en Geomática Aplicada en el Instituto Gulich – Universidad Nacional de Córdoba – CONAE. Ha realizado múltiples cursos de postgrado y capacitación en UNaM, UBA, NASA ARSET y el Instituto Gulich, en temas como Análisis de Regresión, SIG y Teledetección. Actualmente es Investigador de gestión externa en el INTA – Estación Experimental Agrícola Montecarlo, con foco en sensores remotos aplicados al manejo forestal. Es Profesor Responsable/Integrante de Asignaturas de Grado en la Facultad de Ciencias Forestales – UNaM.

Natalia Raffaeli, es Ingeniera Forestal de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, UNLP, Argentina. Posee una Maestría y un Doctorado en Recursos Forestales y Bioenergía, ambos del College of Forest Resources, University of Washington, EEUU. Adicionalmente, cuenta con un Curso de Posgrado en “Valorización de recursos provenientes de la biomasa”. Actualmente, es Profesora Titular del Curso de Industrias de Transformación Química en la FCAyF, UNLP.

Se desempeña como docente, investigadora y extensionista en las áreas de química de la madera, celulosa y papel, productos forestales no madereros, y dendroenergía. Es Coordinadora Titular de la Comisión de Tecnología e Industrias de la Madera (CTIM, RedForAR-CONICET) y Editora de la Revista Investigación Joven (FCAyF, UNLP). Forma parte de la Comisión Directiva del Laboratorio de Investigaciones en Madera (LIMAD, UNLP) y del Comité de Biocombustibles Sólidos del IRAM

Ejes temáticos

Educación y Extensión Forestal y Ambiental: estrategias educativas, programas, comunidades, participación e interacción sociedad–bosque.

estrategias educativas, programas, comunidades, participación e interacción sociedad–bosque. Silvicultura y Manejo de Sistemas Forestales (bosques plantados y nativos): planeamiento, manejo silvícola, mejoramiento, sanidad, sistemas silvopastoriles, cosecha, silvicultura urbana, restauración, manejo del fuego, impacto ambiental, seguridad e higiene.

planeamiento, manejo silvícola, mejoramiento, sanidad, sistemas silvopastoriles, cosecha, silvicultura urbana, restauración, manejo del fuego, impacto ambiental, seguridad e higiene. Planificación Sostenible del Paisaje, Biodiversidad y Conservación: uso del suelo, ordenamiento territorial, gestión de cuencas, cambio climático, certificación y captura de carbono, servicios ecosistémicos y productos forestales no madereros.

uso del suelo, ordenamiento territorial, gestión de cuencas, cambio climático, certificación y captura de carbono, servicios ecosistémicos y productos forestales no madereros. Tecnología Aplicada a los Sistemas Forestales y Ambientales: geomática, SIG, teledetección, VANTs, simulación y optimización.

geomática, SIG, teledetección, VANTs, simulación y optimización. Bioeconomía, Administración y Política Forestal: gobernanza, planificación sectorial, mercados, economía circular, certificación, política y legislación, gestión empresaria.

gobernanza, planificación sectorial, mercados, economía circular, certificación, política y legislación, gestión empresaria. Tecnología de la Madera y Gestión de Industrias Forestales: caracterización del recurso, industria forestal, construcción en madera, bioenergía, normalización, certificación y seguridad.

Conferencias magistrales

Miércoles 15 de abril de 2026

-Paisajes productivos protegidos y alianzas territoriales.

-Manejo de bosques plantados: balance de carbono, restricciones espaciales e integración logística.

-Manejo de bosques nativos: ciclo de corta, tasas y planificación del aprovechamiento.

-Biotecnología forestal: presente, futuro e impacto sectorial.

-Bonos de biodiversidad: alcances y oportunidades.

Jueves 16 de abril de 2026

-Red Federal Bosque y Clima: dinámica de crecimiento de bosques nativos frente a cambios ambientales.

-Territorio y conectividad funcional del paisaje.

-Sensores remotos para una mejor gestión forestal.

-Inteligencia artificial aplicada al sector forestal.

-Tecnologías emergentes para la silvicultura.

-Dendroenergía en la cadena de valor forestal: presente y futuro.

-Rol del sector forestal en la reducción de gases de efecto invernadero (GEI).