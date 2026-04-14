Brasil | PONSSE exhibirá su potencia en Expo Minas Florestal con innovaciones y fuerte participación argentina

La firma finlandesa presentará dos innovaciones en la feria forestal más importante del Estado de Minas Gerais, que se desarrollará del 19 al 21 de mayo en Sete Lagoas. Del evento participará el equipo de MG Maquinarias Geier (Eldorado, Misiones), dealer de PONSSE en Argentina.

Por Patricia Escobar

@argentinaforest

BRASIL (13/4/2026).- La compañía finlandesa PONSSE será una de las protagonistas de la Expo Minas Florestal, que se desarrollará del 19 al 21 de mayo en Sete Lagoas, estado de Minas Gerais, con el lanzamiento de dos nuevas innovaciones tecnológicas y una fuerte presencia del equipo argentino, principalmente de las provincias de Misiones, Corrientes y Entre Ríos.

La participación incluirá un demo show exclusivo previsto para el 20 de mayo en las instalaciones de Plantar, donde se presentarán las nuevas soluciones desarrolladas por la marca. El traslado de los asistentes será coordinado por la empresa PONSSE desde el hotel, e incluirá almuerzo para los participantes.

En la oportunidad, estará acompañando el equipo argentino de la firma, encabezado por MG Maquinarias Geier, representante oficial de la marca en el país y liderado por Marcelo Geier. La delegación participará de capacitaciones, y acompañará las actividades comerciales y técnicas, fortaleciendo el vínculo regional de la compañía.

Desde PONSSE destacan que la innovación es un eje central de su estrategia, basada en el diálogo constante con clientes y en el desarrollo de soluciones adaptadas a las necesidades del sector forestal.

Un evento estratégico para el sector

La Expo Minas Florestal se posiciona como una de las principales ferias de la industria forestal y del denominado “acero verde” en Brasil, con el objetivo de integrar tecnologías, servicios y soluciones para toda la cadena productiva.

El evento cuenta con el respaldo de gobiernos locales y entidades sectoriales, y reunirá a más de 100 expositores nacionales e internacionales, además de empresas de logística y servicios, generando oportunidades de negocios y networking.

“Estamos construyendo una feria que reunirá al sector forestal brasileño, promoviendo negocios, conocimiento e integración de toda la cadena productiva”, señaló Ricardo Malinovski, director ejecutivo de Grupo Malinovski, empresa organizadora.

Agenda técnica y convocatoria regional

La feria también incluirá una agenda técnica destacada que comenzará el 18 de mayo, con eventos como el Encuentro Brasileño sobre Seguridad y Salud en el Trabajo y Procesos Forestales, y el Viveirotech – Encuentro Latinoamericano de Viveros Forestales.

A partir del 20 de mayo se sumarán otros espacios como Carvão Verde Brasil y Evolution – Encuentro sobre Innovaciones y Tecnologías Forestales, consolidando a la Expo como un punto de encuentro clave para el intercambio de conocimientos.

La alta expectativa por el evento se refleja en la ocupación hotelera de la ciudad, que se encuentra cerca de su capacidad máxima, con alternativas disponibles en alojamientos cercanos.

Minas Gerais, polo forestal de referencia mundial

El evento se desarrolla en una de las principales regiones forestales de Brasil. Según datos de Ibá, el país cuenta con 10,5 millones de hectáreas de árboles plantados y más de 7 millones de hectáreas de bosques nativos conservados.

En el plano económico, Brasil se consolida como el mayor exportador mundial de pulpa y el segundo productor global, con exportaciones forestales que alcanzaron los 15.700 millones de dólares.

En particular, Minas Gerais lidera la producción de eucalipto con 2,2 millones de hectáreas, equivalente al 27% del total nacional, impulsado por su tradición en la producción de carbón vegetal y celulosa.

En este contexto, la participación de PONSSE y la presencia del equipo argentino refuerzan el carácter internacional de la Expo Minas Florestal y su rol como plataforma estratégica para el desarrollo del sector forestal en la región.