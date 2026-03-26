Fuerte llamado a mejorar la competitividad: el empresario agroforestal Rafael Scherer advirtió sobre la necesidad de reconversión productiva y menor presión impositiva

El productor y empresario foresto-industrial, que preside el Grupo Pindo SA en Puerto Esperanza, expuso en un encuentro sobre “Misiones Productiva” con foco en los desafíos del sector ante el nuevo contexto económico y cuestionó tanto el esquema nacional como provincial. El espacio de análisis y debate se realizó en Posadas y contó con la presencia de más de cien personas, entre productores, empresarios y referentes de organizaciones del ámbito público y privado.

Por Patricia Escobar

@argentinaforest

MISIONES (26/3/2026).- En el marco del encuentro «Misiones Productiva», realizado en un hotel céntrico de Posadas, el ingeniero agrónomo, productor agroforestal y empresario foresto-industrial Rafael Scherer planteó un diagnóstico contundente sobre el escenario económico actual y los desafíos que enfrenta el sector productivo en la provincia y el país.

Scherer es presidente del Grupo PINDÓ SA, una empresa familiar con sólidas raíces agrícolas ubicada al norte de la provincia de Misiones, dedicada al desarrollo forestal, la industrialización de la madera, la producción de yerba mate y frutas, vivero, y la generación de energía renovable. Con más de cuatro décadas de historia, impulsa un modelo de negocio sustentable que combina innovación, calidad y respeto por el medio ambiente.

Ante un auditorio integrado por referentes empresariales y técnicos, el ingeniero agrónomo centró su exposición en un eje clave: la necesidad urgente de mejorar la eficiencia y la competitividad para sostener la actividad en un contexto de cambios profundos en la Argentina.

Adaptación inevitable al nuevo modelo nacional

En relación con la coyuntura nacional, el empresario sostuvo que, de consolidarse el actual modelo económico, las empresas deberán atravesar un proceso de adaptación inevitable. “Hoy no la están pasando bien en ningún rubro”, advirtió, al tiempo que remarcó que el camino pasa por revisar costos, mejorar la productividad y redefinir estrategias.

Reconoció que se trata de un proceso complejo y que no puede implementarse de manera inmediata, pero insistió en que “es la única clave para tener éxito”.

En ese sentido, destacó la necesidad de flexibilidad para adaptar los sistemas productivos, revisar cultivos y no temer en avanzar en la diversificación. “En nuestra empresa, estamos cerrando lo no viable y probando nuevas alternativas”, explicó, al referirse a decisiones empresariales orientadas a sostener la rentabilidad en un escenario más exigente.

No obstante, cuestionó con dureza la presión fiscal nacional, señalando que “se sigue pagando Ganancias antes de ganar”, en referencia a los anticipos impositivos, y apuntó también contra las cargas sociales y tributos como Bienes Personales, a los que calificó como distorsivos.

A su vez, consideró que las reformas laborales resultaron insuficientes y reclamó mayor celeridad en los cambios estructurales: “Necesitamos reglas claras y decisiones más rápidas para poder competir mejor”.

En contrapartida, valoró la intervención del gobierno nacional en la reciente baja de tasas de interés por parte del sistema financiero, al entender que facilita el acceso al crédito para el sector productivo.

Críticas al modelo económico provincial

En el plano provincial, Scherer fue igualmente crítico. Cuestionó el modelo económico misionero al señalar que “hay que diferenciar en que somos una provincia que tiene un gobierno, no un gobierno que tiene una provincia”, dijo en relación al peso del Estado en la actividad económica y en la no participación privada en muchos espacios.

Según indicó, en los últimos años el crecimiento estuvo fuertemente vinculado al gasto público, lo que derivó en un Estado sobredimensionado. “El Estado provincial creció más de lo que la sociedad puede soportar”, afirmó.

Además, advirtió que la provincia atraviesa una “fuerte crisis”, visible tanto en Posadas como en el interior, y planteó que ya no es viable esperar soluciones del sector público ante las limitaciones fiscales.

Entre los principales cuestionamientos, apuntó al esquema de Ingresos Brutos, al que definió como uno de los impuestos más distorsivos, especialmente para el comercio interprovincial, y también mencionó el impacto del impuesto a los sellos.

Asimismo, puso en debate el tamaño de la estructura estatal y la falta de participación del sector privado en el modelo de desarrollo provincial.

Reconversión productiva y diversificación

Desde su experiencia empresarial, Scherer explicó que el contexto actual obliga a tomar decisiones de reconversión. Tras la crisis yerbatera, señaló que en su caso optaron por reforestar con pinos áreas previamente destinadas a la yerba mate, priorizando esquemas de rotación que permitan equilibrar resultados de corto y largo plazo.

También mencionó el abandono de la plantación de araucaria debido a la falta de mercado, más allá de la calidad de la madera, lo que evidencia que las decisiones productivas ya no responden solo a factores técnicos, sino principalmente a condiciones de mercado.

En esa línea, advirtió que los sectores tradicionales de la provincia —como la yerba mate, el tabaco y la actividad forestal— enfrentan dificultades vinculadas a la demanda, los precios y la oferta.

“El desafío no es técnico, es de mercado, eficiencia y competitividad”, sintetizó, y concluyó con una definición clara sobre el rumbo a seguir: diversificar para reducir riesgos. “Hay que poner los huevos en varias canastas”, afirmó.

La exposición dejó planteado un mensaje directo al sector público y privado: sin reformas estructurales, reducción de costos y mayor competitividad, el futuro productivo de la región enfrentará crecientes dificultades.

La exposición de Scherer fue parte de la propuesta Misiones Productiva, que contó con la presencia de más de cien productores, empresarios, técnicos y referentes políticos del agro.

También participó el empresario agroforestal Alfredo Gruber, de Santiago de Liniers, y se compartieron experiencias de los municipios brasileños de Santo António Do Sudoeste y Bela Vista da Caroba, con la exposición de la secretaria de Agricultura, Ing. Julia Moráis.

Fue un espacio para dar a conocer experiencias y alternativas que permita pensar el futuro agroindustrial de la provincia y la región.

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