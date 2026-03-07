Innovación productiva: en Misiones se unen academia y Estado para impulsar la participación de empresas madereras en el Sello de Buen Diseño Argentino

La actividad se realizó este viernes en la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM), en el marco de la convocatoria a la 14ª edición del reconocimiento, y fue organizada por el Ministerio de Industria de Misiones con el acompañamiento de Misiones Diseña y la propia casa de estudios. Reunió a estudiantes, diseñadores y empresarios industriales para reflexionar sobre el rol estratégico del diseño en la competitividad industrial.

Por Patricia Escobar

@argentinaforest

Fotos: Ministerio de Industria de Misiones

MISIONES (6/3/2026).- Con el objetivo de fortalecer el vínculo entre el sector productivo y el ecosistema creativo, se realizó en la ciudad de Oberá una charla abierta sobre el Sello de Buen Diseño Argentino, iniciativa que distingue a empresas del país que incorporan el diseño como herramienta estratégica de innovación.

La actividad se llevó a cabo en la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM), en el marco de la convocatoria a la 14ª edición del reconocimiento, y fue organizada por el Ministerio de Industria de Misiones con el acompañamiento de Misiones Diseña (MiDi) y la propia casa de estudios.

La jornada reunió a estudiantes, profesionales del diseño, empresarios y público interesado en un espacio de intercambio que buscó visibilizar el valor del diseño como motor de innovación, competitividad y generación de valor agregado en la industria.

El diseño como estrategia empresarial

Durante el encuentro se compartieron experiencias locales que muestran cómo el diseño aplicado a la producción puede convertirse en una herramienta clave para fortalecer la identidad de marca, mejorar la calidad de los productos y ampliar oportunidades comerciales.

En ese marco, representantes de Dimadera SRL y Pozzi Branding presentaron sus casos y expusieron cómo la incorporación del diseño en la estrategia empresarial permitió potenciar sus desarrollos productivos y posicionamiento en el mercado.

La charla contó además con la participación de Sebastián Feinsilber, coordinador del programa y del Plan Nacional de Diseño, quien brindó detalles sobre los alcances de la convocatoria, los criterios de evaluación y el proceso de postulación para acceder a este reconocimiento nacional.

El Sello de Buen Diseño Argentino distingue a empresas que integran el diseño en sus procesos productivos y promueve la innovación, la diferenciación y el desarrollo industrial. Misiones ya cuenta con 23 reconocimientos.

Desde el Ministerio de Industria destacaron que la iniciativa representa una oportunidad estratégica para que las empresas misioneras posicionen sus productos a nivel nacional, incorporen innovación y consoliden su identidad productiva.

Tabita Giménez, coordinadora de la Cadena Mueble y Madera del Ministerio de Industria de Misiones, dialogó con ArgentinaForestal.com tras su participación, y explicó que la actividad organizada en conjunto con el ámbito académico y empresario, forma parte de una estrategia de largo plazo orientada a fortalecer la incorporación del diseño en la industria.

“Este tipo de encuentros son un aporte al proceso de sensibilización y maduración que atraviesan las industrias del sector respecto de la incorporación del diseño y del rol estratégico que cumple para generar diferencial, agregar valor y mejorar la competitividad en la comercialización de sus productos”, señaló.

La profesional indicó que desde el área se impulsa anualmente una agenda de actividades vinculadas al diseño y la innovación, especialmente en el marco de la Semana de la Industria, que incluye capacitaciones, charlas y espacios de intercambio con profesionales del sector. Además, se acompaña en la presencia de ferias de muebles, rondas de negocios, asistencia financiera.

“Aún vemos que gran parte de la demanda de las PyMEs madereras está enfocada principalmente en la comercialización. Por eso buscamos acompañar al industrial del aserradero en cada proceso de transformación o dificultad que se presenta, para avanzar gradualmente hacia una mayor madurez industrial”, explicó.

En ese sentido, destacó el trabajo que se desarrolla junto al programa Misión Diseño mediante el cual se busca acompañar a las empresas en distintas etapas de su evolución productiva.

“Con Misiones Diseña abordamos todos los estadios de desarrollo de la empresa, hasta que la industria pueda especializarse en piezas y partes o comenzar a diferenciarse con productos propios. Nuestro rol es acercar información, brindar asistencia técnica y sostener un sistema de apoyo para que las empresas también puedan formar operarios especializados en mobiliario”, afirmó.

Finalmente, Giménez adelantó que este año se lanzará una nueva propuesta académica orientada a fortalecer la formación en el sector.

“Este año vamos a lanzar la Diplomatura en Diseño y Creación de Mobiliario en la Facultad de Arte y Diseño de Oberá, una iniciativa que apunta a formar, educar y capacitar a industriales, diseñadores y profesionales vinculados al sector, con la mirada puesta en el desarrollo del mueble y en jerarquizar desde Misiones una visión productiva basada en el agregado de valor”, concluyó.

En ese sentido, invitaron a empresas, emprendedores y profesionales del diseño a postularse a la 14ª edición del programa y aprovechar esta plataforma que reconoce a quienes apuestan por el diseño para el crecimiento de la industria.

Las empresas interesadas pueden obtener más información sobre la convocatoria y el proceso de inscripción a través de los canales oficiales del programa o comunicándose al correo pnd@produccion.gob.ar, así como en las redes oficiales del Sello de Buen Diseño Argentino.

