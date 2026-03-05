Capital extranjero apuesta a la foresto-industria en Corrientes: invertirán USD 30 millones en una planta de resina en Santo Tomé

Resina Rubbers, una empresa china que invertirá USD 30 millones en una planta de derivados de resina de pino en el Parque Industrial. El emprendimiento se planifica en tres etapas hasta 2028. Actualmente opera un moderno depósito de acopio de colofonia y trementina y emplea a cerca de 50 trabajadores en la localidad.

Por Patricia Escobar

CORRIENTES (5/3/2026).- La empresa Resina Rubbers S.A.S. avanza con la expansión de su proyecto en Argentina, con la inversión de su propia planta procesadora de resina en el Parque Industrial de Santo Tomé, en la provincia de Corrientes.

La iniciativa contempla un desembolso cercano a los 30 millones de dólares y prevé el desarrollo de tres etapas de expansión industrial para el procesamiento de derivados de la resina de pino, confirmó el intendente de Santo Tomé, Augusto Suaid.

Actualmente, la compañía ya cuenta con un depósito de acopio de colofonia y trementina equipado con tecnología de última generación, donde se concentra la producción de resina proveniente de la región. En el predio trabajan cerca de 50 empleados, consolidando una de las principales operaciones vinculadas a estos derivados forestales en la zona.

La casa matriz de la firma es International Resin and Rubbers Ltd, compañía con sede en China y presencia en el mercado internacional de productos derivados de la resina natural.

Avances del proyecto

El intendente de Santo Tomé, Augusto Suaid, recibió este jueves a Lin Gaoming, representante de Resina Rubbers S.A.S., con quien recorrió las instalaciones del depósito y el predio del Parque Industrial de Santo Tomé, donde se proyecta la construcción de la futura planta industrial.

Durante la visita, las autoridades dialogaron sobre el avance del emprendimiento, que tiene como objetivo procesar localmente la resina de pino producida en la región y generar mayor valor agregado en origen.

“El proyecto contempla una inversión cercana a los 30 millones de dólares que se desarrollará en tres etapas. La primera tiene previsto entrar en funcionamiento en agosto de este año, mientras que el desarrollo completo, con tres plantas industriales, proyecta estar finalizado y operando plenamente para agosto de 2028”, explicó el jefe comunal.

Desde el municipio destacaron la relevancia estratégica de este tipo de inversiones para el desarrollo productivo de la región, particularmente en una actividad vinculada a la cadena foresto-industrial.

“Que inversiones de este nivel elijan nuestra ciudad confirma el potencial productivo de la región y el camino que venimos construyendo para seguir sumando industria, producción y desarrollo”, afirmó Suaid.

En esa línea, el intendente remarcó el compromiso de la gestión municipal para acompañar iniciativas empresariales que impulsen el crecimiento económico local.

“Desde el municipio vamos a acompañar y promover cada proyecto que apueste por Santo Tomé, porque más inversión también significa más trabajo y más futuro para nuestra ciudad”, concluyó.

