La empresa de la familia Szczensny está especializada en la fabricación de flejes de madera de pino para sommiers, camas, cunas y futones. Es oriunda de Apóstoles, pero hace unos años opera en la provincia de Corrientes. Ante las politicas de apoyo a las PyMEs, decidió regresar a la localidad con los incentivos que actualmente brindan desde la provincia y la municipalidad. Este miércoles acordaron un permiso de ocupación de un lote y otros incentivos. El acuerdo incluye exención de tasas y servicios instalados, en el marco de una estrategiapara atraer inversiones, generar empleo y desarrollo local.

MISIONES (19/2/2026).- En un contexto económico desafiante para las PyMEs industriales, el Parque Industrial de Apóstoles se presenta como una herramienta estratégica para atraer inversiones, ordenar el crecimiento productivo y generar empleo local. En ese marco, la firma maderera Pine Flejes, de la familia Szczensny, recibió el permiso de ocupación de un lote y confirmó su plan de traslado definitivo a la ciudad para 2027.

La familia Szczensny es oriunda de Apóstoles, descendientes de inmigrantes. La empresa procesa la segunda transformación de la madera, actualmente operativa en un predio en la provincia de Corrientes.

Pine Flejes es fabricante de flejes de madera para sommier y proveedora de importantes muebleras nacionales. Su especialización en remanufactura y productos a pedido con agregado de valor a la madera la posiciona en un nicho específico de soluciones dentro de la cadena foresto-industrial. Ofrecen medidas a requerimiento del cliente y ventas por mayor.

Tres generaciones de tradición maderera

Apóstoles, localidad con fuerte impronta inmigrante -especialmente de origen polaco y ucraniano desde fines del siglo XIX-, mantiene viva su tradición industrial a través de familias como los Szczensny.

Incluso un barrio de la ciudad lleva el apellido, en referencia al aserradero que fundó el abuelo de la actual generación empresaria.

“Nuestra historia industrial nace con el aserradero de mi abuelo, en Apóstoles. Hoy estamos en la segunda transformación de la madera en la provincia de Corrientes: compramos materia prima a varios aserraderos del sur de Misiones y noreste de Corrientes para remanufacturar, cepillar, cortar a medida y aprovechar al máximo cada pieza que ingresa, incluso elaborando subproductos (broches, palillos y otros)”, explicó Javier Szczensny, actual socio gerente de Pine Flejes, en una entrevista con ArgentinaForestal.com.

La firma opera al 50% de su capacidad instalada por la crisis de mercado. “Hoy empleamos a 13 operarios, muy por debajo de los 25 trabajadores que logramos tener en mejores momentos de demanda hace un año y medio atrás. Las ventas se han reducido de manera drástica”, reconoció el empresario, quien no obstante apuesta a la especialización y a la innovación como estrategia de salida de cara al futuro del negocio.

El Parque Industrial como oportunidad concreta

El traslado a Apóstoles responde a una decisión estratégica. La empresa funciona hoy en un predio alquilado, lo que limita las inversiones en infraestructura y rediseño de planta.

“El convenio con el Parque Industrial es una oportunidad para crecer en el mercado nacional reduciendo costos y, en el mediano plazo, comenzar planifica llevar adelante medidas para estar en condiciones de exportar. Queremos especializarnos más en este nicho, acceder a financiamiento y mejorar nuestros procesos para agregar valor a los productos según la demanda de nuestros clientes”, sostuvo Szczensny.

El acuerdo contempla la exención de tasas municipales y la entrega del lote con servicios instalados -agua, energía eléctrica, transformador- además de obras de nivelación del terreno. El objetivo es iniciar el traslado progresivo en el segundo semestre de este año y operar plenamente desde Apóstoles en 2027.

La empresa proyecta construir una nave industrial inicialmente para el segundo semestre del año para iniciar progresivamente el traslado, y una vez radicada en el parque planifican inversiones que les permita optimizar procesos, ganar eficiencia y recuperar escala productiva.

“Pensamos aprovechar las líneas de crédito que facilita la provincia de Misiones para modernizar maquinaria. Hoy no tenemos escala suficiente, pero el objetivo es consolidarnos nuevamente desde Apóstoles”, agregó.

Política industrial con foco territorial

La radicación de Pine Flejes forma parte de una política provincial orientada a fortalecer el entramado productivo local. Desde el Ministerio de Industria de Misiones, que conduce Federico Fachinello, destacan que el ordenamiento institucional del Parque Industrial aporta previsibilidad y condiciones concretas para la inversión.

La estrategia combina incentivos fiscales, infraestructura y acompañamiento técnico para que las PyMEs puedan sostener actividad, proteger empleo y ampliar mercados, incluso en un escenario macroeconómico complejo.

En paralelo, durante la misma jornada se avanzó en el acompañamiento a otras firmas locales, como la yerbatera Lapacho Rosa, que se incorporará al programa provincial “Mi Primera Exportación”, reforzando la articulación entre Provincia y Municipio, encabezado por la intendente María Eugenia Safrán.

La vuelta de Pine Flejes a Apóstoles no es solo una decisión empresarial: representa un caso concreto de relocalización industrial con impacto en empleo, encadenamientos productivos y agregado de valor en origen.

En una provincia con fuerte base forestal, la segunda transformación de la madera -remanufactura, componentes y productos terminados- es fundamental para capturar mayor renta dentro del territorio.

La radicación en el Parque Industrial apunta justamente a consolidar ese proceso, integrando tradición familiar, innovación y política pública.

Para Apóstoles, atraer y retener empresas con historia local no solo fortalece su identidad productiva, sino que abre nuevas oportunidades de crecimiento industrial sostenible.