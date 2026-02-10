Argentina suma más de 2,1 millones de toneladas de CO₂ evitadas y removidas con dos nuevos proyectos forestales de carbono certificados

La buena noticia fue compartida por la consultora ProSustentia, que dirige Federico Moyano. Con el registro de iniciativas REDD+ en el Gran Chaco y de forestación en Corrientes bajo el estándar internacional VCS de Verra, el país refuerza su liderazgo en el mercado voluntario de carbono y consolida a los proyectos forestales como una herramienta clave para la acción climática, la conservación y el desarrollo territorial.

Por Patricia Escobar

@argentinaforest

BUENOS AIRES (10/2/2026).- Argentina continúa posicionándose como un actor relevante en el desarrollo de Soluciones Basadas en la Naturaleza (NBS) con el reciente registro de dos nuevos proyectos forestales de carbono bajo el estándar Verified Carbon Standard (VCS) de Verra, que en conjunto permitirán evitar y remover más de 2,1 millones de toneladas de CO₂ equivalente en 40 años.

Se trata del proyecto REDD+ Chaguaral (ID 4513), en el Gran Chaco argentino, y del proyecto ARR de plantaciones forestales mixtas Garruchos (ID 4763), en la provincia de Corrientes.

Ambos contaron con el apoyo técnico de ProSustentia. Estas iniciativas, además de fortalecer la presencia del país en el mercado voluntario de carbono, evidencian el potencial de la conservación, la restauración y la gestión sostenible de los ecosistemas como instrumentos concretos para enfrentar el cambio climático, proteger la biodiversidad y generar impactos sociales positivos.

Desde ProSustentia, se acompañó el desarrollo integral de ambos proyectos a lo largo de todo su recorrido técnico, incluyendo el diseño metodológico, la modelación de emisiones y remociones, la elaboración de planes de monitoreo y la gestión completa de los procesos de certificación bajo los estándares VCS y CCB.

Estos registros reflejan la capacidad técnica existente en Argentina para estructurar proyectos forestales de carbono con integridad ambiental, alto rigor técnico y adaptabilidad a distintos contextos productivos y ecológicos, alineados con las mejores prácticas internacionales.

Los documentos completos de ambos proyectos —incluidos los PDD, reportes de monitoreo y validaciones— se encuentran disponibles públicamente en el registro oficial de Verra.

Gran Chaco: el segundo proyecto REDD+ registrado en Argentina

El 3 de febrero de 2026, el proyecto REDD+ Chaguaral (Gran Chaco Region REDD+ Project, ID 4513) se convirtió en el segundo proyecto REDD+ oficialmente registrado en Argentina, marcando un avance significativo para la conservación de bosques nativos en el norte del país.

La iniciativa evita la deforestación legalmente autorizada de cerca de 3.000 hectáreas de bosque nativo en la finca El Chaguaral, en la provincia de Salta, mediante un modelo de conservación de largo plazo. Impulsado por Vista Energy, implementado por Aike y con gestión socioambiental de la Fundación Aike Biodiversidad, el proyecto permitirá evitar 1.072.189 tCO₂e en un período de 40 años.

Además de la conservación, el proyecto incorpora acciones de restauración ecológica, prevención y combate de incendios, monitoreo ambiental y un fuerte componente comunitario, consolidando un enfoque integral de sostenibilidad.

El diseño contempla una longevidad de 100 años y un compromiso de conservación a perpetuidad, que incluye la donación del área a la Administración de Parques Nacionales en caso de disolución de las entidades responsables. Actualmente, el proyecto también se encuentra en proceso de validación bajo el estándar CCB, que abarcará la totalidad del predio de 4.892 hectáreas.



Corrientes: restauración productiva y remociones de carbono verificadas

En paralelo, el proyecto Mixed Afforestation with Native and Non-Native Species in Argentina-I (ARR Garruchos, ID 4763) se desarrolla sobre 973 hectáreas en campos de Garruchos S.A., gestionados por Cambium, en la provincia de Corrientes.

La iniciativa transformó áreas degradadas por la ganadería extensiva en un sistema forestal permanente sin cosecha, orientado exclusivamente a la remoción de carbono. El esquema combina pinos, eucaliptos y especies nativas, bajo buenas prácticas forestales, certificación FSC y un programa de investigación científica desarrollado junto a la Universidad Nacional de Misiones.

Se estima que el proyecto permitirá remover 1.090.185 tCO₂e en 40 años, con un promedio anual superior a 27.000 toneladas de CO₂ equivalente, y ya cuenta con remociones verificables correspondientes a su primer período de monitoreo, consolidando su credibilidad técnica y ambiental.