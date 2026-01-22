Consumo responsable | El packaging con certificación PEFC se posiciona en el mercado global como nuevo estándar de competitividad

Los premios internacionales a soluciones certificadas PEFC confirman que el packaging dejó de ser solo embalaje para convertirse en una decisión estratégica de competitividad, sostenibilidad y vínculo con el consumidor.

Fuente: PEFC Argentina

BUENOS AIRES (26/1/2026).- PEFC Internacional anunció recientemente el reconocimiento de empresas certificadas con sello de gestión sostenible a nivel internacional por su innovación en packaging, reafirmando su vanguardia de la gestión forestal responsable y el uso de materiales regenerativos que impulsan la economía circular.

En el marco de los premios internacionales vinculados a PEFC, compañías reconocidas en distintas partes del mundo fueron galardonadas por soluciones de envases y embalajes que integran materiales PEFC certificados, reflejando un compromiso profundo con la gestión responsable de los bosques y la reducción significativa del impacto ambiental.

De hecho, la última temporada global de premios de packaging dejó un mensaje claro para la industria: la innovación y la sostenibilidad ya no pueden pensarse por separado.

En Europa, Asia y Oceanía, empresas líderes fueron reconocidas por desarrollar envases basados en fibra de origen responsable, demostrando que el futuro del packaging es renovable, trazable y certificado.

En este contexto, PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) celebró los logros de compañías con certificación PEFC que fueron premiadas a nivel internacional durante 2025 por soluciones de packaging sostenible, reafirmando el rol clave de los materiales provenientes de bosques gestionados de forma responsable.

“La certificación PEFC garantiza que detrás de cada envase existe un bosque gestionado de forma sostenible, con impactos ambientales y sociales positivos a lo largo de toda la cadena de valor. Hoy, el packaging es uno de los principales puntos de contacto entre las marcas y sus compromisos ambientales”, destacó Florencia Chavat, referente de PEFC Argentina.

Entre las compañías reconocidas se destacan:

Smurfit WestRock, ganadora de 10 premios WorldStar Packaging, por soluciones de diseño circular que reemplazan plásticos a gran escala. Además, recibió el Premio a la Sostenibilidad Ambiental Comercial por su bandeja prensada TruServ, fabricada íntegramente con fibra de papel renovable con certificación PEFC y totalmente reciclable.

Mondi, también con 10 premios WorldStar, por desarrollos como bolsas de papel con barrera sin film, envases para productos frescos y soluciones para bebidas, demostrando que los envases basados en fibra están listos para escalar globalmente y cumplir exigentes estándares de rendimiento.

Graphic Packaging International, con 9 premios, por soluciones innovadoras en alimentos, bebidas, salud y belleza. Entre los casos destacados, una bandeja de cartón eliminó 250 toneladas de plástico por año, y un inserto de cartón reemplazó espumas plásticas en productos médicos.

Lamipak (Indonesia), ganadora del Premio PEFC al Packaging Forest Positive y del Premio al Packaging Sostenible por LamiPure, un envase aséptico de nueva generación fabricado con cartón certificado PEFC, más reciclable y con menor huella de carbono, totalmente trazable a lo largo de la cadena de valor.

Van Genechten Packaging, reconocida en Europa con el premio Cartón del Año por un packaging de belleza elaborado con cartón certificado PEFC, junto a otras empresas europeas con larga trayectoria en certificación.

Opal, una de las principales compañías de papel y embalaje de Australia y Nueva Zelanda, premiada por una cesta de papel para alimentos y productos frescos, reciclable y fabricada con fibra proveniente de bosques gestionados responsablemente bajo certificación PEFC.

Estos reconocimientos globales subrayan el rol que juega el uso de fibras provenientes de bosques gestionados de forma sostenible en la transformación del sector del packaging, aportando trazabilidad, reciclabilidad y responsabilidad ambiental, pilares fundamentales para competir en mercados cada vez más exigentes en sustentabilidad.

El envase también es una decisión de consumo

En un escenario donde más del 70% de los consumidores espera que las marcas utilicen envases sostenibles y trazables, el packaging se consolida como una decisión de mercado, además de ambiental. La elección de materiales certificados no solo reduce el impacto ambiental, sino que fortalece la confianza, la reputación y el acceso a mercados cada vez más exigentes.

“Muchas veces el consumidor no ve el bosque detrás del envase. La certificación PEFC permite transformar cada decisión de compra en una elección informada y responsable”, agregó Chavat.

En este contexto, Argentina, que cuenta con una sólida base forestal e industrial, el avance del packaging certificado representa una oportunidad estratégica para:

acceder a mercados internacionales con altos estándares de sostenibilidad

diferenciar productos y marcas

impulsar la economía circular

responder a un consumidor cada vez más consciente

La certificación PEFC garantiza que los materiales utilizados en envases provienen de bosques gestionados de forma sostenible, con cadena de custodia verificada y procesos que promueven el desarrollo rural, la protección de la biodiversidad y el cumplimiento de estándares internacionales de sostenibilidad.

Los premios internacionales lo confirman: el packaging sostenible ya no es una tendencia, es el nuevo estándar competitivo global.

PEFC Argentina invita a todos los actores del sector – desde productores forestales hasta transformadores, empresas, cámaras y protagonistas del consumo masivo, diseñadores y marcas – a continuar impulsando el uso de materiales certificados, posicionando al país como referente regional en prácticas forestales sostenibles y soluciones de packaging responsable.