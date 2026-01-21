Semanas del Gran Chaco Americano 360 en Europa inició en la FITUR de Madrid

La gira internacional propone llevar a distintas ciudades de Europa una agenda integral de diálogo, cooperación e innovación, orientada a impulsar el desarrollo sostenible del Gran Chaco Americano, uno de los biomas más extensos y biodiversos del Sur Global.

Fuente: REDES Chaco

ESPAÑA (21/1/2026).- A través de experiencias inmersivas, realizarán la presentación de la Travesía Capricornio en FITUR 2026 (Feria Internacional de Turismo en Madrid) y la exposición Caminos Ancestrales en espacios estratégicos de articulación, la iniciativa busca conectar el territorio con el mundo, poniendo en valor su cultura, sus saberes, su biodiversidad y sus modelos de producción sostenible ante públicos internacionales.

A partir del 21 de enero de 2026 se pondrá en marcha la Semana del Gran Chaco Americano 360 en Madrid, la cual propone una mirada innovadora sobre el turismo de naturaleza y comunitario como cadena productiva, capaz de generar valor agregado, empleo local y desarrollo sostenible en las economías regionales del Norte Grande argentino y del Gran Chaco Americano.

La gira internacional es impulsada por el proyecto Impacto Verde, iniciativa financiada por la Unión Europea en Argentina e implementada por Redes Chaco.

Comenzó a finales de 2025, en Paraguay durante el Encuentro Mundial del Chaco, donde se presentó en el territorio la experiencia inmersiva, continuó en el planetario de Buenos Aires, donde por primera vez se proyectó el cielo del Gran Chaco Americano.

Una de las actividades centrales de las Semanas del Gran Chaco Americano en Europa, será la presentación de Gran Chaco Americano 360, una experiencia audiovisual inmersiva que invita a realizar un viaje sensorial, conectar con las cosmovisiones y saberes de las comunidades indígenas, escuchar sus voces, sentir su pulso, comprender los desafíos y oportunidades ambientales, sociales y productivas que contiene la región. Presentación al público general: 24 y 25 de enero en FITUR, Madrid.

Otro de los ejes destacados será la Travesía Capricornio, el camino que une al Norte Grande Argentino, conecta seis provincias y seis ecorregiones, proyectándose como un nuevo paradigma de turismo sostenible y motor de las economías regionales.

Con un recorrido de más de 3.200 kilómetros, desde el Altiplano jujeño hasta las Cataratas del Iguazú, la Travesía propone descubrir paisajes únicos como la Quebrada de Humahuaca, el Bañado La Estrella y el Impenetrable chaqueño, promoviendo el ecoturismo, la conservación de la naturaleza, la cultura viva y el desarrollo de las comunidades rurales.

La presentación tendrá lugar el 23 de enero a las 11 hs, en el Pabellón 8 (donde funciona el Foro Internacional para la Prensa).

La agenda se completa con una charla dinámica y de diálogo abierto el 22 de enero a las 17 h, en IE Business School (Madrid).

Se realizará la presentación de Caminos Ancestrales, una estrategia de desarrollo de turismo comunitario que transforma la Ruta Provincial 83, en el norte argentino, en un corredor biocultural liderado por comunidades originarias.

El objetivo es conocer el proyecto y su estado de desarrollo como caso de estudio en el marco de la cadena de valor del ecoturismo. Caminos Ancestrales no es solo un viaje a un destino turístico: es un encuentro donde la identidad cultural se convierte en la principal herramienta de conservación y desarrollo sostenible.

La gira continuará en Bruselas, con una presentación confirmada el 3 de marzo de 2026, de 9 a 18 h, en el Square Convention Centre – Magritte Foyer.

Este encuentro estará orientado a fortalecer el diálogo con actores de la cooperación internacional, instituciones europeas y organizaciones vinculadas a la agenda climática y de desarrollo sostenible.

Durante el mes de marzo se desarrollará en Berlín, con actividades destinadas a profundizar los intercambios con espacios académicos, culturales y de innovación, ampliando las alianzas estratégicas en torno al Gran Chaco Americano.