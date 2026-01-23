Travesía Capricornio, el Gran Corredor Ecoturístico del Norte Argentino fue presentado en la FITUR 2026 de Madrid

La delegación argentina despliega una agenda estratégica en la feria madrileña para fortalecer el posicionamiento del país en los mercados de Europa. Daniel Scioli lleva adelante una agenda intensa en Fitur, entre el 21 y el 25 de enero, con actividades coordinadas junto a las del Instituto Nacional de Promoción Turística (INPROTUR) y la marca Visit Argentina que destaca los destinos de naturaleza del país, para hacer foco en conectividad aérea, inversiones, innovación tecnológica y consolidación del mercado europeo.

ESPAÑA (22/1/2026).- La Argentina contará con un espacio de 510 m², en formato “isla”, ubicado en el Pabellón 3 (Sector América – stand 3C08) de la Feria Internacional de Turismo 2026, que se realiza en Madrid del 21 al 25 de enero. Concentrará en ese espacio a los organismos y las empresas presentes este año en la feria española, como la Administración de Parques Nacionales, Aerolíneas Argentinas, 21 entidades públicas de promoción, 7 entidades privadas y 67 empresas del sector turístico.

El espacio funciona como plataforma de negocios, promoción y activaciones culturales durante toda la feria.

La feria internacional de turismo en Madrid es la más influyente del sector. El evento reúne a profesionales con alto poder de decisión, empresas líderes, destinos internacionales y especialistas de todo el mundo, con un enfoque estratégico en sostenibilidad, innovación y digitalización.

Durante cinco días, FITUR ofrece una plataforma clave para generar negocios, lanzar proyectos, establecer alianzas y acceder a contenidos de formación de vanguardia.

En esta edición, participan representantes de 156 países, posicionando a FITUR como un espacio central para la promoción internacional de destinos y la construcción de oportunidades de inversión. La presencia de Misiones en este ámbito refuerza su proyección global y su apuesta al turismo como motor de desarrollo económico y social.

Inauguración del stand y anuncios oficiales

El miércoles 21 de enero, Daniel Scioli participó de la inauguración oficial del stand argentino y la conferencia de prensa de Visit Argentina.

Según la agenda difundida, en el acto se realizaron anuncios vinculados a nueva conectividad aérea, inteligencia artificial aplicada al turismo, Destinos Turísticos Inteligentes (DTI) y la presentación del Plan Verano, bajo el concepto de “país seguro, libre y valioso”.

En ese marco, se destaca la firma de una carta de intención con Iberia, orientada a fortalecer la conectividad entre España y la Argentina, en línea con la política de cielos abiertos. También se realizarán presentaciones deportivas y turísticas, como el Mundial de Nado en Aguas Frías “Nadando”, y la entrega de placas de reconocimiento a destinos argentinos como Maimará y Pellegrini.

Durante la misma jornada, el funcionario mantendrá un encuentro con representantes del sector público y privado argentino, reforzando la articulación institucional y comercial.

Sandra Nazaro de ProYungas presentará la Travesia Capricornio

Promoción, sustentabilidad y cultura

El viernes 23 de enero, la Argentina tendrá presencia en el Centro Internacional de Prensa con la presentación “Impacto Verde – Travesía Capricornio”, a cargo de las provincias de Jujuy, Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones y Salta, enfocada en turismo sostenible y naturaleza.

El proyecto se propone impulsar en la región del Norte Grande Argentino un acuerdo colectivo multisectorial entre actores públicos, de la sociedad civil y privados para la transformación del territorio en una región líder en desarrollo sostenible, con especial énfasis en el sector productivo.

El corredor es el resultado de una expedición precursora de 3.100 km que, en 2024, unió Susques (Jujuy) con las Cataratas del Iguazú (Misiones), atravesando seis ecorregiones diferentes. Esta iniciativa redefine la percepción tradicional del «Norte Argentino», estructurando una ruta enfocada en la naturaleza.

La Travesía Capricorno en Argentina concentra tres atractivos globales, con reconocimientos y maravillas a nivel mundial y nacional:

● Patrimonio Mundial UNESCO:

Qhapaq Ñan: Red vial incaica (Jujuy); Quebrada de Humahuaca: Paisaje cultural (Jujuy); Misiones Jesuíticas Guaraníes: Asentamientos jesuíticos (siglos XVII y XVIII) (Misiones y Corrientes); Chamamé: Patrimonio inmaterial (Corrientes).

● Maravillas Naturales: Cataratas del Iguazú, Bañado La Estrella y Salinas Grandes

Mundiales: Las icónicas Cataratas del Iguazú (Misiones).

Argentinas: El Bañado La Estrella (humedal de gran biodiversidad, Formosa) y

Salinas Grandes (impresionante desierto de sal en Jujuy).

● Pueblos Distinguidos por ONU TURISMO (BTV)

Mejores Pueblos Rurales del Mundo: Caspalá y Maimará (Jujuy), Carlos Pellegrini (Corrientes).

destino

Compromiso con la conservación y el disfrute sostenible

Durante el fin de semana, cuando Fitur abre tradicionalmente al público general, el stand argentino ofrecerá activaciones culturales y experiencias inmersivas, como penales de fútbol, fileteado porteño, juegos de truco, experiencias de museo y cultura, y una propuesta 360° del Gran Chaco Americano. La agenda se completa con shows de tango y folclore y presentaciones en vivo del músico Coqui Sosa, que se repetirán sábado y domingo.

España, un mercado estratégico

La participación argentina en Fitur se apoya en datos sólidos del mercado español. Entre enero y el 21 de diciembre de 2025, nuestro país recibió a 208.534 turistas españoles, alcanzando una recuperación del 101 % respecto a niveles prepandemia y un crecimiento interanual del 2,9 %. España ocupa hoy el sexto lugar en el ranking general de turismo receptivo y el cuarto puesto en llegadas aéreas.

El turista español se caracteriza por estadías largas (26 noches promedio), un gasto medio de US$ 1.334, un fuerte interés por la Ciudad de Buenos Aires, la Patagonia (El Calafate y Ushuaia) y el Litoral (Iguazú), y una marcada preferencia por la gastronomía, la cultura, el senderismo y las áreas protegidas. La conectividad aérea acompaña esta tendencia. Durante el 2025 se registraron 2.559 vuelos entre España y la Argentina.