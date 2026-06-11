Misiones | Apóstoles evalúa la instalación de una Planta Piloto de Biorrefinería para transformar residuos forestales en insumos de alto valor

El Municipio, la Secretaría de Industria, el CONICET y la Subsecretaría de Cambio Climático analizan la factibilidad de emplazamiento del complejo en el Parque Industrial. La iniciativa apunta a convertir aserrín, virutas y cáscaras en plásticos biodegradables, biocombustibles e insumos farmacéuticos bajo el modelo de economía circular.

Fuente: Municipalidad de Apóstoles

MISIONES (11/6/2026).- Autoridades municipales, provinciales y científicas del CONICET iniciaron mesas de trabajo para analizar la viabilidad técnica y económica del proyecto. Buscan transformar aserrín, virutas y cáscaras en bioplásticos y compuestos químicos bajo el modelo de economía circular.

Con el objetivo de explorar nuevas alternativas de desarrollo sustentable para la zona sur de la provincia, se puso en marcha una agenda de trabajo articulada para evaluar la factibilidad de radicar una Planta Piloto de Biorrefinería en esta localidad.

La iniciativa se encuentra en una fase preliminar de análisis técnico y de locación, proyectándose su potencial emplazamiento en el Parque Industrial de Apóstoles, predio donde actualmente ya opera la primera fábrica de bambú de la región.

La reciente reunión de coordinación estuvo encabezada por la intendente de Apóstoles, María Eugenia Safrán, junto al secretario de Industria municipal, Fredy Rau. Los funcionarios recibieron a una comitiva técnica y científica integrada por la subsecretaria de Relaciones Internacionales y Cambio Climático de Misiones, Lic. Carla Brizuela; Pedro König, miembro de la misma cartera; la vinculadora institucional del CONICET Nordeste, Ing. Gabriela Cardozo; y la Dra. Cristina Área, jefa del proyecto de investigación de la Planta Piloto.

En estudio: el potencial de la biomasa residual

Durante este primer encuentro, los equipos técnicos analizaron las alternativas para la futura instalación de las infraestructuras y los equipamientos requeridos. El punto central del debate fue cómo aprovechar de manera eficiente la biomasa local generada por el sector foresto-industrial.

De avanzar la propuesta, el complejo se centrará en la utilización de subproductos de descarte de los aserraderos de la zona, tales como cáscaras, virutas y aserrines. El propósito de una biorrefinería —un modelo análogo al de las refinerías de petróleo pero basado en recursos renovables— es procesar estos materiales para reconvertirlos en productos de alto valor comercial y baja huella de carbono, tales como:

Bioinsumos avanzados: Compuestos químicos para las industrias alimentaria y farmacéutica.

Materiales sostenibles: Desarrollo de plásticos biodegradables.

Energías limpias: Alternativas de biocombustibles para reducir la dependencia de recursos fósiles.

Próximos pasos: la viabilidad comercial bajo la lupa

Las autoridades y los científicos coincidieron en que el proyecto representa una oportunidad significativa para fortalecer los vínculos entre el sector científico, los organismos públicos y el entramado de PyMEs locales.

No obstante, los participantes de la mesa aclararon que para pasar de la etapa de planificación a la ejecución real, el cronograma inmediato exige estudios detallados de viabilidad. El éxito de una biorrefinería a escala comercial depende enteramente de la sostenibilidad económica de sus operaciones y del aseguramiento logístico de la materia prima forestal, aspectos que serán rigurosamente evaluados en las próximas reuniones técnicas.

Ejes bajo análisis para la futura planta en Apóstoles

La mesa de trabajo multisectorial definió las prioridades que guiarán la evaluación del proyecto:

Análisis de localización: Evaluación del Parque Industrial de Apóstoles como nodo receptor, compartiendo espacio con la actual planta de capitales chinos enfocada en el bambú.

Relevamiento de biomasa: Cuantificación del volumen de aserrín, viruta y corteza disponible en los secaderos y aserraderos locales para garantizar el abastecimiento.

Estudios de sostenibilidad: Evaluación detallada por parte del CONICET Nordeste sobre la viabilidad técnica y los balances ambientales de los procesos de conversión química.

Articulación de triple hélice: Consolidación del esquema de trabajo que une al conocimiento científico (CONICET), la gestión pública (Municipio y Cambio Climático) y el sector productivo local.

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