Chile | Del 16 al 18 de junio, la CEPAL realizará el Sexto Seminario Regional de Desarrollo Social con foco en la desigualdad y la inclusión digital

El encuentro reunirá a autoridades y especialistas para debatir nuevas evidencias y estudios que contribuyan al desarrollo social inclusivo en la era digital en América Latina y el Caribe. Esta sexta versión del Seminario Regional de Desarrollo Social busca constituirse en un espacio para compartir experiencias, buenas prácticas y propuestas orientadas a cerrar las brechas digitales y avanzar hacia sociedades más inclusivas.

Fuente: CEPAL

CHILE (9 de junio, 2026).- En un contexto global marcado por la aceleración tecnológica y los cambios estructurales derivados de la transformación digital, América Latina y el Caribe enfrenta el desafío urgente de garantizar que estos procesos contribuyan efectivamente a un desarrollo social inclusivo, y a superar las tres trampas del desarrollo: la baja capacidad para crecer; la alta desigualdad y la limitada movilidad y cohesión social; y la baja capacidad institucional y la gobernanza poco efectiva.

Las brechas en el acceso, uso y apropiación de las tecnologías —profundamente asociadas a los ejes de la matriz de la desigualdad social— amenazan con reproducir e incluso ampliar las desigualdades estructurales que limitan el desarrollo social inclusivo de la región.

En este contexto, urge avanzar hacia una inclusión digital que contribuya a reducir las desigualdades, lo que implica reconocer la dimensión social de la transformación tecnológica y situar en el centro a las personas y sus derechos.

“Desigualdad e inclusión digital” será el tema principal del Sexto Seminario Regional de Desarrollo Social de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que se celebrará del 16 al 18 de junio de 2026 con la participación de autoridades, académicos/as y representantes de organismos internacionales.

El encuentro, de carácter híbrido, es organizado por la CEPAL en conjunto con la Alianza Estratégica CEPAL–BMZ/giz y el programa “Sociedades Inclusivas en América Latina y el Caribe” de la Unión Europea, la República de Corea y la Fundación Ford.

Se espera que en los tres días de seminario los participantes compartan experiencias, buenas prácticas y propuestas orientadas a cerrar las brechas digitales y avanzar hacia sociedades más inclusivas en la región.

El programa incluye tres charlas magistrales: «La desigualdad heredada en América Latina y el Caribe», que impartirá Francisco H. G. Ferreira, Profesor Amartya Sen de Estudios de Desigualdad y Director del Instituto Internacional de Desigualdades de la London School of Economics and Political Science (LSE); «Los desafíos de la inclusión digital para la reducción de desigualdades”, a cargo de Ellen Helsper, Profesora de Desigualdades Digitales en el Departamento de Medios y Comunicaciones de la LSE; e “Inteligencia artificial y futuro del trabajo en América Latina y el Caribe”, que será ofrecida por Fabian Stephany, Departmental Research Lecturer en el Instituto de Internet de Oxford de la Universidad de Oxford (virtual).

Los distintos paneles del evento explorarán temas como la medición multidimensional de la desigualdad; las brechas digitales y el desarrollo social inclusivo; la protección social digital y la salud; el uso de tecnologías digitales por niñas, niños y adolescentes; las políticas laborales ante la automatización; y la transición escuela-trabajo en la era digital.

También habrá cuatro eventos paralelos que analizarán, entre otras temáticas, la importancia de los sistemas de salud universales, integrales, sostenibles y resilientes para avanzar hacia el desarrollo social inclusivo; el impacto de los sistemas de pensiones no contributivos en la erradicación de la pobreza en la vejez; los desafíos de la desigualdad educativa y la movilidad social; y el estado de la cohesión social en América Latina.

Este encuentro busca dar continuidad a los debates impulsados en la Sexta Reunión de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe, y a los compromisos emanados de la Segunda Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, realizada en Qatar en 2025. Se espera generar insumos estratégicos que permitan identificar recomendaciones y propuestas transformadoras para avanzar hacia el desarrollo social inclusivo, reducir las desigualdades y las brechas digitales.

QUÉ: Sexto Seminario Regional de Desarrollo Social de América Latina y el Caribe. “Desigualdad e Inclusión Digital: Desafíos y Oportunidades para el Desarrollo Social Inclusivo en América Latina y el Caribe”.

CUÁNDO: Martes 16, miércoles 17 y jueves 18 de junio de 2026. Inauguración martes 16 a las 9:00 horas de Chile (UTC-4).

QUIÉNES: Funcionarios/as de gobierno de países como Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay; representantes de organismos internacionales; académicos/as y especialistas de América Latina y el Caribe y otras regiones.

DÓNDE: Sede principal de la CEPAL en Santiago de Chile (Av. Dag Hammarsköld 3477, Vitacura).

Transmisión en vivo: https://live.cepal.org/SRDS6