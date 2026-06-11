Paraguay | La UNESCO incorporó la Reserva de Biosfera Sur del Alto Paraná a su red mundial, consolidando un corredor estratégico para la conservación

La designación internacional reconoce más de 172.000 hectáreas de riqueza natural y cultural, incluyendo el Parque Nacional Ñacunday y el Monumento Científico Moisés Bertoni. El reconocimiento posiciona al Bosque Atlántico del Alto Paraná entre los territorios estratégicos del planeta para la biodiversidad, la investigación científica y el desarrollo sostenible. El anuncio de la decisión se produjo durante el 38º Consejo Internacional de Coordinación del Programa sobre el Hombre y la Biosfera (MAB) de la Unesco que se realizó en la hidroeléctrica de Itaipú, que es compartida con Brasil, con la presencia del presidente Santiago Peña.

Fuente y fotos: MADES

PARAGUAY (11/6/2026).- La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) incorporó oficialmente a la Reserva de Biosfera Sur del Alto Paraná a la Red Mundial de Reservas de Biosfera, uno de los reconocimientos ambientales más importantes otorgados al Paraguay en las últimas décadas.

La designación fue aprobada durante la 38ª Sesión del Consejo Internacional de Coordinación del Programa sobre el Hombre y la Biosfera (MAB), y representa un respaldo internacional al valor ecológico, científico y cultural de una de las regiones más emblemáticas del Bosque Atlántico del Alto Paraná.

Con una superficie de 172.564,84 hectáreas, la nueva Reserva de Biosfera se extiende sobre los distritos de Ñacunday, Domingo Martínez de Irala, Los Cedrales y Presidente Franco, en el departamento de Alto Paraná, consolidando un corredor estratégico para la conservación de la biodiversidad y el desarrollo sostenible.

Dos áreas emblemáticas con reconocimiento mundial

Entre los territorios que integran la nueva reserva se destacan dos de las áreas protegidas más representativas del país: el Parque Nacional Ñacunday, reconocido por albergar uno de los saltos de agua más imponentes y paisajísticamente valiosos del Paraguay, y el Monumento Científico Moisés Bertoni, un sitio de enorme relevancia histórica, científica y ambiental vinculado al legado del célebre naturalista suizo-paraguayo.

La incorporación de ambos espacios a la Red Mundial de Reservas de Biosfera fortalece su proyección internacional y reafirma su papel como áreas clave para la conservación de ecosistemas únicos del Bosque Atlántico, uno de los ambientes más biodiversos y amenazados de Sudamérica.

Desde el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) destacaron que la designación constituye un reconocimiento al trabajo de conservación desarrollado en la región y posiciona al sur del Alto Paraná como un territorio estratégico para promover la protección de la biodiversidad y el bienestar de las comunidades locales.

“Esta nueva Reserva de Biosfera del Paraguay pone en valor áreas silvestres protegidas del MADES y posiciona a nuestra región como un territorio estratégico para la conservación de la biodiversidad y el desarrollo sostenible”, señalaron desde la cartera ambiental.

Un reconocimiento al patrimonio natural y cultural

La figura de Reserva de Biosfera impulsada por la UNESCO busca promover modelos de gestión que integren la conservación de los ecosistemas con el desarrollo económico y social de las poblaciones locales.

En este sentido, la incorporación de la Reserva de Biosfera Sur del Alto Paraná reconoce no solo la extraordinaria riqueza natural de la región, sino también su patrimonio científico, cultural e histórico, representado especialmente por el legado de Moisés Bertoni, pionero en el estudio de la biodiversidad paraguaya.

El ministro del Ambiente y Desarrollo Sostenible, Rolando De Barros Barreto, quien acompañó el proceso y participó activamente de la sesión internacional junto a Itaipú Binacional, destacó que la designación constituye un motivo de orgullo para el país.

“Este reconocimiento pone en valor territorios de enorme riqueza natural, científica y cultural, y fortalece nuestro compromiso de seguir protegiendo las áreas silvestres como patrimonio de importancia nacional y mundial”, expresó.

Paraguay se integra a una red global de territorios modelo

Con esta incorporación, Paraguay pasa a formar parte de una red internacional integrada por territorios considerados modelos de gestión sostenible, conservación de la biodiversidad, investigación científica y educación ambiental.

La presencia del país en este espacio global refuerza los esfuerzos impulsados para proteger ecosistemas estratégicos, promover el uso sostenible de los recursos naturales y posicionar al patrimonio ambiental paraguayo en la agenda internacional.

La designación de la Reserva de Biosfera Sur del Alto Paraná representa, además, una oportunidad para fortalecer el ecoturismo, la investigación científica y las iniciativas de desarrollo local vinculadas a la conservación, proyectando al mundo la riqueza natural y cultural del Bosque Atlántico del Alto Paraná y consolidando al Paraguay como un actor relevante en la protección de uno de los ecosistemas más valiosos de América del Sur.