Brasil | Las exportaciones del sector de árboles cultivados totalizaron 3.600 millones de dólares en el primer trimestre

A pesar de los desafíos globales, la industria de la pulpa mantiene su liderazgo en las exportaciones del sector y representa la mayor parte de los ingresos por ventas al exterior. Los datos provienen de la nueva edición de Mosaico, un boletín trimestral producido por Ibá (Industria Brasileña de Árboles).

Fuente: Ibá y Celulose Brasil

BRASIL (11/6/2026).- En medio de un contexto internacional turbulento, marcado por el aumento de las medidas proteccionistas y el conflicto en Irán, las exportaciones del sector brasileño de árboles cultivados con fines industriales y de restauración totalizaron US$ 3.600 millones en el primer trimestre de 2026. Los datos provienen de la nueva edición de Mosaico, un boletín trimestral producido por Ibá (Industria Brasileña de Árboles).

La pulpa, principal producto de la cartera de exportaciones del sector, registró una producción de 6,7 millones de toneladas entre enero y marzo, lo que supone un descenso del 3,8% respecto al primer trimestre de 2025. Las exportaciones totalizaron 4,8 millones de toneladas, una caída del 10,2% en dicho periodo.

El segmento papelero mostró un desempeño estable, con una producción que alcanzó los 2,8 millones de toneladas, lo que representa un crecimiento del 0,2% en comparación con el mismo período del año anterior. Las ventas nacionales aumentaron un 1,8%, mientras que las exportaciones experimentaron un ligero descenso del 0,6%.

Mientras tanto, las ventas de paneles de madera en el mercado interno aumentaron un 7,4%, alcanzando los 2,1 millones de m³. Por el contrario, las exportaciones cayeron un 27,9%.

En los tres primeros meses del año, el sector de árboles cultivados representó el 4,4% del total de las exportaciones del país. Dentro del balance agroindustrial general, su participación fue del 9,6%.

En términos de valor, las exportaciones de pulpa totalizaron US$2.600 millones, lo que representa una disminución del 6,3%. Las exportaciones de papel alcanzaron los US$566,6 millones, una disminución del 4,2%, mientras que las de paneles de madera registraron US$74,4 millones, una reducción del 34,3%. La balanza comercial del sector llegó a US$3.300 millones.

China siguió siendo el principal destino de los productos del sector arbóreo cultivado brasileño, absorbiendo 1.300 millones de dólares en exportaciones durante ese período. Europa y Norteamérica le siguieron como los principales mercados compradores, en un escenario internacional aún marcado por la desaceleración económica en regiones importantes.

“El primer trimestre presentó un contexto complejo para el comercio mundial. Aun así, el sector brasileño de árboles cultivados sigue demostrando competitividad, capacidad productiva y compromiso con soluciones sostenibles basadas en energías renovables. Continuamos trabajando para expandir los mercados, fortalecer las relaciones comerciales y contribuir al desarrollo económico y ambiental de Brasil”, afirma Paulo Hartung, presidente de Ibá.

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