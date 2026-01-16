El Gobierno Nacional, a través de la Secretaría de Agricultura, presentó la «Aplicación de Visualización Territorial», una herramienta estratégica que permite conocer con exactitud la existencia de plantaciones de pino por edad y ubicación. El sistema busca aportar información espacial y permitiría que los interesados usen la misma para reducir costos logísticos y potenciar la posibilidad de instalación de nuevas industrias.

Fuente: Área SIG e Inventario Forestal – Dirección Nacional de Desarrollo Foresto Industrial (SAGPyA).

BUENOS AIRES (16/1/2026). — Con el objetivo de transformar la planificación productiva en el país, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (Ministerio de Economía), a través de su Dirección Nacional Foresto-Industrial, difundió esta semana la disponibilidad de una herramienta tecnológica de alta precisión denominada «Aplicación de Visualización Territorial».

Esta plataforma digital permite a los inversores y productores analizar, sobre una base cartográfica actualizada, la distribución espacial de las plantaciones de pino.

El sistema no solo muestra dónde está el recurso, sino que detalla la superficie existente por estrato etario (edad de los árboles) dentro de un radio de búsqueda definido por el usuario.

Datos georreferenciados

En el sector forestal, la ubicación de la materia prima respecto a las plantas industriales es el factor que define la rentabilidad. «Disponer de datos georreferenciados es clave para optimizar la toma de decisiones de inversiones industriales y logísticas», explicaron desde el organismo nacional.

La herramienta aborda tres ejes críticos para la cadena de valor:

Cálculo de existencias: Permite determinar cuánta madera hay disponible en áreas específicas.

Estrategia industrial: Facilita el análisis de la oferta según la edad del bosque, identificando si la madera es apta para aserrado, tableros o celulosa.

Eficiencia logística: Evalúa la disponibilidad de materia prima en función de las distancias, permitiendo reducir drásticamente los costos de transporte hacia los centros de consumo.

La aplicación fue diseñada por la SIF de la DDFI para evolucionar constantemente.

Según informaron las autoridades, el sistema se enriquecerá mediante el trabajo conjunto con el sector privado, incorporando nuevas «capas» de información y funcionalidades que respondan a las demandas emergentes de la industria.

Esta visión integral del territorio promete ser un antes y un después para provincias como Misiones y Corrientes, donde la densidad de plantaciones de pino requiere una logística quirúrgica para mantener la competitividad global.

Acceso a la herramienta: Los interesados pueden explorar el mapa de recursos a través de la App «Distribución Espacial de la Materia Prima» en el sitio oficial: magyp.gob.ar/distribucion-mp

