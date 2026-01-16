Misiones refuerza el sistema de vigilancia de Alerta Temprana con IA que detecta incendios rurales dos horas antes que los satélites

Con la puesta en marcha de torres de vigilancia 360° y analítica avanzada, la provincia logra un monitoreo de 850.000 hectáreas de biodiversidad bajo alerta temprana. El esquema combina cámaras inteligentes, drones autónomos y equipamiento de ataque rápido, logrando una eficiencia de respuesta sin precedentes en el país.

Por Patricia Escobar

@argentinaforest

MISIONES (Viernes, 16 de enero de 2026). En un contexto de crisis climática global, en Misiones se profundiza un «escudo digital» sobre la protección de sus bosques y plantaciones forestales.

El Gobierno provincial presentó este viernes la ampliación del Sistema de Torres de Vigilancia para Alerta Temprana de Incendios Forestales, una red de monitoreo que utiliza Inteligencia Artificial (IA) para detectar focos ígneos con una antelación y precisión que, según aseguran, superan los estándares nacionales.

Con la puesta en marcha, la provincia fortalece su capacidad de detección, monitoreo y respuesta rápida ante focos ígneos. El esquema combina cámaras inteligentes, analítica con inteligencia artificial, drones y equipamiento específico, y posiciona a Misiones a la vanguardia en materia de prevención y protección del bosque nativo.

El gobernador Hugo Passalacqua destacó la exclusividad de esta tecnología: “Somos la única provincia del país con este sistema; ni la Nación cuenta con un esquema de alerta temprana de estas características».

A diferencia de los métodos tradicionales que dependen de sensores térmicos satelitales —los cuales suelen reportar el calor cuando el fuego ya tiene magnitud—, las nuevas torres operan mediante detección visual de humo en tiempo real.

Esto posibilita la verificación directa del área afectada, reduciendo los tiempos de respuesta y fortaleciendo la protección del bosque nativo y las áreas naturales protegida.

Lucas Russo, subsecretario de Ordenamiento Territorial, explicó que “al ver una imagen en vivo del terreno, eliminamos la duda de si una señal de calor es realmente un incendio, ya que el humo es un indicador directo de fuego activo. La detección es más rápida porque el sistema funciona en tiempo real, analizando las imágenes al instante con inteligencia artificial”, detalló.

Esta tecnología, además, permite vigilar zonas de parques provinciales donde no hay presencia humana constante.

El funcionario describió el funcionamiento quirúrgico del protocolo:

1. Detección: Cámaras inteligentes escanean el horizonte 360°. La IA analiza las imágenes instantáneamente para identificar columnas de humo.

2. Confirmación: Al dispararse la alerta, una cámara de alta precisión (PTZ) hace foco en el incidente.

3. Verificación aérea: Automáticamente, se programa el vuelo de un dron autónomo que se desplaza al lugar para capturar coordenadas exactas y fotos de alta resolución.

4. Acción: Las brigadas parten con información precisa sobre el tipo de vegetación y la magnitud del fuego, habiendo ganado hasta dos horas de ventaja respecto a los avisos satelitales.

Cobertura estratégica y blindaje del Bosque Nativo

El despliegue actual cuenta con tres torres de 40 metros de altura, ubicadas en puntos críticos que permiten monitorear el 30% de la superficie provincial:

Zona Sur: Parque Provincial de la Sierra.

Zona Centro: Parque Provincial Esmeralda (Reserva de Biosfera Yabotí).

Zona Norte: Parque Provincial Urugua-í (Ruta Nacional 101).

Las estructuras están equipadas con tres cámaras fijas de 120 grados de visión y una cámara PTZ con capacidad de rotación, inclinación y zoom. “Al dispararse una alerta, la cámara PTZ hace foco sobre el incidente.

“Desde ahí programamos un vuelo autónomo de un dron para que se acerque al foco ígneo y tome coordenadas y fotos precisas”, explicó Russo. Este procedimiento permite que las brigadas se desplacen con información concreta sobre el tipo de vegetación afectada y la magnitud del evento. En un ensayo con una quema controlada, la detección se produjo dos horas antes que la alerta satelital”, indicó Russo.

En total, el sistema protege 849.000 hectáreas, de las cuales más de 460.000 corresponden a bosque nativo, un activo ambiental invaluable para la región, y otras 380.000 corresponden a plantaciones de pino y otras especies comerciales.

Formación y logística

La tecnología se complementa con una fuerte inversión en recursos para quienes «ponen el cuerpo». El ministro de Ecología, Martín Recamán, subrayó que la detección temprana permite intervenciones rápidas que requieren menos recursos y generan un impacto ambiental mínimo.

Para ello, se ha renovado el arsenal de combate:

Ataque rápido: Incorporación de 5 equipos Firechief de 500 litros para intervenciones inmediatas.

Herramientas críticas: 150 piezas de equipo (rastrillos, pulaskis, batefuegos, mochilas forestales) y trajes ignífugos de última generación.

Logística: Fortalecimiento de la flota vehicular y de la central operativa para el monitoreo 24/7.

El fortalecimiento del sistema de alerta temprana se complementa con la incorporación de nuevo equipamiento destinado a guardaparques, brigadistas y equipos de emergencia. En total, se sumaron 15 equipos de protección personal ignífugos, 30 palas corazón, 30 rastrillos segadores, 30 herramientas tipo pulaski, 30 batefuegos, 30 machetes y 30 mochilas forestales para el transporte de agua en zonas de difícil acceso.

Asimismo, se incorporaron cinco equipos de ataque rápido Firechief de 500 litros para intervenciones inmediatas, 16 neumáticos de repuesto para la flota vehicular, una PC completa y un equipo celular para la central operativa, destinados a fortalecer el monitoreo, la logística y la atención de denuncias ambientales.

En esa oportunidad también el gobernador Passalacqua agradeció el trabajo del personal del Plan Provincial de Manejo del Fuego, brigadistas, guardaparques y equipos de emergencia.

A pesar del fortalecimiento tecnológico, el Gobernador Passalacqua recordó que la prevención para evitar el fuego es un compromiso compartido: “Desde el Estado hacemos todo lo posible con estas herramientas, pero la prevención de incendios también es una responsabilidad de cada ciudadano”.