Perspectivas 2026 | Con el 95% de su capacidad operativa y más eficiencia, ACON Timber proyecta crecer en exportaciones desde Corrientes

El mega aserradero de capitales austriaco-belga, que ya procesa en su primera etapa más de 650.000 m³ anuales y emplea a 320 trabajadores en Argentina, busca escalar su producción al 2026 con las inversión realizada en siete nuevos secaderos, optimizar su logística a través de las terminales portuarias en Posadas, Corrientes e Ituzaingó, y estabilizar en un 95% de su capacidad instalada la producción de madera aserrada y pellets para exportación. Por día, se movilizan más de 140 camiones de carga de materia prima que ingresan a la planta para consumo de la industria instalada en Gobernador Virasoro. “El impacto económico y social del proyecto en la región es muy positivo”, asevera Nicolás Crips, presidente de ACON Timber en Argentina.

Por Patricia Escobar

@argentinaforest

CORRIENTES (11/12/2025).- Nicolás Crips, presidente de ACON Timber en Argentina, dialogó en exclusiva con ArgentinaForestal.com tras realizar una visita a la planta industrial ubicada en el kilómetro 3 de la Ruta Nacional 120, en Gobernador Virasoro, Corrientes.

Crips, oriundo de esta localidad, forma parte del proyecto desde su génesis, en marzo de 2021. La planta industrial opera desde abril de 2024, enfocada en la producción de madera seca, aserrada y clasificada —cepillada y en bruto— y en la fabricación de pellets a partir del aprovechamiento integral de la biomasa generada en el proceso industrial.

ACON se destaca por su modelo de “cero desperdicio”, utilizando el 100% de la materia prima que ingresa al aserradero, que se abastece de rollizos de pino taeda y elliottii.

La madera argentina se exporta a mercados como Estados Unidos, Centroamérica, Asia, China, Medio Oriente y el norte de África. La producción del aserradero se destina mayoritariamente a exportación, principalmente para construcción y packaging, llegando a más de 80 países. En cuanto a los pellets, el destino principal es el mercado europeo y, en menor medida en países de la región (Paraguay, Chile y Brasil).

ACON Timber emplea actualmente a más de 320 colaboradores en Argentina. Integra el Grupo HS Timber Group y Forescap, capitales austriaco-belga que conformaron un joint venture específicamente para desarrollar el proyecto en el país. La casa matriz está en Austria, con operaciones en Rumania, Letonia, Alemania, Finlandia y Argentina.

El proyecto de inversión marca una nueva etapa para la foresto–industria nacional y consolida a Corrientes como un polo estratégico de desarrollo foresto-industrial.

Crips participó en todas las etapas del complejo instalado en Virasoro —desarrollo, diseño, ingeniería y montaje— y supervisó la puesta en marcha de las líneas de aserrado y de pellets.

Desde hace dos años su foco está en lgrar estabilizar la producción para acercarse a la capacidad total del aserradero, que puede procesar hasta 1,3 millones de metros cúbicos anuales trabajando las 24 horas.

“Se trabajó muchísimo para la construcción y montaje de la planta. Este complejo era todo campo. Hoy verla en marcha, funcionando a pleno y de manera óptima, es un gran orgullo”, expresó Crips, al referirse a la mayor industria de aserrío del país y la más moderna de América Latina en tecnología.

Su mayor satisfacción es cerrar el año 2025 con un equipo humano consolidado, un desafío complejo al tratarse de una inversión austriaco-belga, donde el idioma y la cultura del trabajo deben ensamblarse. “Es impresionante lo logrado, pero no solo en lo técnico y operativo, que es lo visible. Detrás de todo hay un equipo formidable. Esto comenzó con una sola persona en contacto con Austria, y hoy tenemos una empresa consolidada. Ese proceso fue súper desafiante, y lo más lindo es haber conformado un equipo confiable y eficiente, con una convivencia interna excelente. En lo personal, es muy emocionante ser parte de esto”, expresó en la entrevista.

Las ventajas para el sector forestal en Argentina

Desde su visión empresarial, la actividad forestal en el país -y especialmente en Corrientes- tiene un enorme potencial de crecimiento, aunque enfrenta desafíos importantes. “Hay un contexto de mercado complejo, pero es circunstancial. Este año el mercado forestal no está pasando por su mejor momento, ni a nivel internacional ni nacional, lo que obliga a las empresas a revisar su organización interna, buscar eficiencia constante y ser competitivas”, señaló.

Explicó que el mercado global de la madera atravesó fuertes cambios en 2025, con una recesión mundial que redujo la demanda del sector de la construcción, entre otros factores.

«Aun así, no hay dudas del gran potencial de la foresto–industria argentina. Nuestro desafío es el mismo que tienen hoy la mayoría de las empresas exportadoras del país. Si miramos la cadena foresto–industrial, tenemos la materia prima y se están concretando inversiones en industrias más tecnificadas para agregar valor y ser competitivos, como en ACON Timber», precisó.

«Contamos con ventajas naturales para el crecimiento rápido de las plantaciones en la Mesopotamia, con tasas de crecimiento envidiables para otras regiones del mundo, además de clima, suelo y recursos humanos. El desafío está en ver cómo a nivel país explotamos estas ventajas», remarcó.

La cadena productiva forestal, subrayó, es sostenible “como pocas”, con impactos positivos ambientales, económicos y sociales.

En ese marco, Crips consideró clave mejorar la comunicación del sector: “El desafío es abrir las puertas y mostrar procesos, tecnología y gestión de calidad. Todavía falta comunicar más el impacto positivo de esta industria en la región”, admitió.

Para fomentar la difusión del trabajo que realizan, desde ACON Timber llevan adelante un programa anual de visitas para recibir productores, profesionales, empresarios, funcionarios, universidades y escuelas de toda la región y países vecinos.

1 de 23

Galeria de fotos: Visita de ArgentinaForestal.com a la planta industrial ACON Timber

Mercado de la madera y proyección global

Argentina posee más de 1,2 millones de hectáreas de plantaciones forestales, mayormente en la Mesopotamia, con más del 50% bajo certificación internacionales de gestión sostenible y cadena de custodio FSC o PEFC. “La demanda de productos de base forestal seguirá creciendo a nivel mundial y, como país, tenemos un potencial enorme. Producimos de forma sustentable, lo que abre muchos mercados. Aunque estamos lejos de los destinos internacionales, la industria argentina tiene que mirar hacia afuera. La madera argentina y la calidad de sus especies son reconocidas. Tenemos que estudiar mercados, analizar nichos y entender qué productos requieren hoy”, afirmó Crips.

AF: ¿Cuál es el impacto económico de ACON Timber en la región?

NC: El impacto es alto y positivo. La inversión supera los US$ 130 millones en un proyecto exportador que genera divisas y moviliza la economía en toda la cadena: abastecimiento, servicios de cosecha, logística, servicios industriales, desde gastronomía, mecánica, mantenimiento.

Virasoro ya era un polo foresto–industrial y con la llegada de ACON se potenciaron esas ventajas.

Hoy ingresan a la planta unos 140 camiones diarios con materia prima, generando un movimiento que impacta directamente en la economía local. Estamos procesando unos 650.000 m³ de madera y esperamos aumentar ese volumen para 2026.

Además, por el perfil técnico requerido, desarrollamos talleres y capacitaciones que forman personal y dejan conocimiento instalado en la región”.

AF: ¿Cuál es el balance desde la puesta en operaciones?

NC: Este es nuestro segundo año de producción. Crecimos sostenidamente desde abril de 2024 a diciembre de 2025. El objetivo era estabilizar el volumen y lo logramos. Tuvimos algunos inconvenientes técnicos y cuellos de botella que retrasaron la llegada a los volúmenes actuales, pero son desafíos propios de la industria.

Hoy miramos al 2026 con un objetivo alto: acercarnos al 95% de la capacidad máxima.

En 2025 el principal desafío fue el clima, que complicó el abastecimiento entre agosto y septiembre. ACON no tiene plantaciones propias -sí nuestros socios- y compramos a terceros en un radio de 100 km. El clima obliga a planificar mejor para las temporadas de mayores precipitaciones.

AF: ¿Cómo impactó el “costo argentino” en la rentabilidad?

NC: El 2025 fue complejo. La primera mitad del año tuvo inflación y un tipo de cambio planchado, lo que encarecía los costos en dólares para exportar. En el segundo semestre hubo un sinceramiento económico y logramos revertir la situación.

El desafío central es la logística. Somos eficientes puertas adentro, pero necesitamos mejorar hacia afuera. No depende solo de ACON: es clave para toda la cadena foresto–industrial. Para competir debemos reducir costos logísticos, mejorar infraestructura y ser comparables con países vecinos.

AF: ¿Cómo fue la experiencia con la logística a través de la habilitaciónd e los puertos de Corrientes y Posadas? ¿Y qué expectativas tienen con el nuevo Puerto Ituzaingó?

NC: El Puerto Ituzaingó fue inaugurado en junio, tras una inversión de más de US$ 50 millones, pero aún no está habilitado. Será importante para el desarrollo de toda la región.

Hoy exportamos desde Posadas y Corrientes con buenos resultados. En Corrientes el puerto movía muy pocos contenedores y nosotros llegamos a mover más de 400 por mes. Está en medio de la ciudad y eso genera limitaciones, pero nos permitió operar con volúmenes constantes.

Posadas nos da estabilidad y desde allí enviamos la carga en barcazas a Buenos Aires para el transbordo internacional.

Ituzaingó será fundamental para mejorar competitividad. En países vecinos, a igual distancia y con productos similares, el costo desde planta a puerto es apenas el 30% comparado a los costos que pagamos en Argentina. Necesitamos legislación que acompañe, que permita mayor frecuencia de barcazas y una logística más eficiente. Es clave para Corrientes y para la foresto–industria argentina.

AF: ¿Cuáles son las perspectivas para ACON en 2026?

NC: Seguir creciendo. Apuntamos a llegar al 95% de la capacidad total. En 2025 invertimos más de US$ 8 millones en siete nuevos secaderos, lo que amplió notablemente nuestra capacidad. El objetivo era procesar 650.000 m³ anuales en una primera etapa, y ahora aumentar hacia la mayor capacidad de producción de la planta.

Buscamos aumentar volumen e incrementar las exportaciones, mejorar la calidad del producto -perfección en madera- con más eficiencia, y continuar con las capacitaciones de nuestro personal y colaboradores.

Creemos que 2026 será un año positivo para ACON y para el sector foresto–industrial.