La llegada de El Niño preocupa al Norte Grande frente a pronósticos científicos de alteración climática: calor extremo, inundaciones y zonas agroforestales con sequías

De mayo a noviembre se anticipa un fenómeno de El Niño intenso o «Súper Niño», exacerbado por el calentamiento global, lo que amenaza con lluvias extremas, inundaciones y olas de calor, como también regiones con sequías, afectando países de Sudamérica e impactando en la agricultura, la forestación y la seguridad alimentaria.

Fuente: SMN, Meteored, ECMWF, e Infobae

ARGENTINA (10/5/2026).- Las temperaturas medias previstas para el invierno estarán por encima de los valores históricos según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El escenario climático estará condicionado por la posible irrupción del evento «El Niño» en el océano Pacífico.

Las provincias de la región del Norte Grande como Jujuy, Salta, Catamarca, Tucumán, La Rioja, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones, extendiéndose incluso a la provincia e Buenos Aires, y concentran la mayor probabilidad de vivir un invierno más cálido, con hasta 50% de posibilidades de registrar temperaturas superiores a lo normal.

En esta región el calor podría romper el techo de los 25° en jornadas invernales atípicas para la región. En el AMBA, la media proyectada supera los 14° y las máximas podrían alcanzar los 20°, mientras que en el resto del país la situación es variable.

En zonas tradicionalmente frías como Santa Cruz y Tierra del Fuego, la anomalía térmica representará un alivio frente a las mínimas extremas. Durante julio, la temperatura mínima promedio en el extremo sur es de -2°, pero este año podría ser menos agresiva según las proyecciones del SMN.

El pronóstico del SMN para el invierno 2026 anticipa precipitaciones superiores a lo normal en el centro y sur del país, mientras que las regiones de Cuyo, el Noroeste y parte del norte (Formosa, Chaco, Salta y Santiago del Estero) podrían atravesar una temporada más seca de lo habitual.

Esta distribución responde a procesos atmosféricos propios de la época y no está vinculada directamente al posible evento «El Niño», según aclara la institución científica.

La nueva actualización mensual del ECMWF para mayo 2026 muestra un escenario con lluvias superiores a lo normal sobre el centro y noreste de Argentina, mientras que las temperaturas presentarían comportamientos más variables según la región

¿Qué se sabe de “El Niño”?

El océano Pacífico presenta señales de un inminente cambio en la circulación atmosférica global. Organismos internacionales como la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) estiman un 61% de probabilidad de ocurrencia del fenómeno, aunque solo un 25% de que el evento sea fuerte o muy fuerte.

El fenómeno se caracteriza por el debilitamiento de los vientos alisios y el desplazamiento de aguas cálidas hacia las costas de América, alterando la distribución de lluvias y temperaturas a escala planetaria. El fenómeno, de producirse, se caracterizará por olas de calor más prolongadas, lluvias extremas y crecidas de grandes ríos.

Para el sector agropecuario, este patrón puede traer alivio a zonas con déficit hídrico, pero también riesgo de inundaciones en áreas pampeanas saturadas, repitiendo patrones de años anteriores como 1982-83 y 2015-16. Los expertos recomiendan fortalecer los sistemas de alerta temprana y revisar la infraestructura de drenaje para mitigar el impacto.

El Niño se define como un patrón climático recurrente en el que las aguas superficiales del océano Pacífico central y oriental registran un calentamiento anómalo. Un “super El Niño” corresponde a un episodio en el que las temperaturas en la región Niño 3.4 del Pacífico central superan los 2 °C por encima de la media durante varios meses, según los parámetros establecidos por la NOAA.

Este fenómeno, menos frecuente, se asocia a alteraciones de gran escala en el clima global, con consecuencias directas en la producción agrícola, la disponibilidad de agua y la salud pública.

De acuerdo con la OMM, “los Super Niño de 1982-1983, 1997-1998 y 2015-2016 causaron alteraciones sustanciales en los sistemas climáticos globales”. El evento de 1997-1998, por ejemplo, generó pérdidas económicas por más de USD 30.000 millones y cerca de 24.000 víctimas mortales, según datos recopilados por la OMM y la NOAA. En 2015-2016 se registraron récords de calor global, sequías en África y América Central, e inundaciones en América del Sur.

Modelos globales meteorológicos de Estados Unidos y Europa también anticipan un fenómeno extremo para el último trimestre de 2026.

Informes científicos de alerta temprana

Un informe de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), acompañado por las proyecciones del Centro Europeo de Pronósticos Meteorológicos a Medio Plazo (ECMWF) y comentarios de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), coloca el foco sobre un fenómeno con potencial para alterar la agricultura, la seguridad alimentaria y las estrategias de gestión de recursos hídricos en la región.

Las agencias meteorológicas internacionales lanzaron esta semana una advertencia sobre la posible formación de un “super El Niño” durante el segundo semestre de 2026, un evento que podría transformar el clima en todo el planeta y afectar de manera directa a América del Sur, particularmente a la Argentina.

Según la NOAA, la probabilidad de que se desarrolle un evento El Niño significativo en los próximos meses creció hasta un 61% entre mayo y julio, con una chance del 25% de que el episodio evolucione hacia la categoría de “súper El Niño”.

Para alcanzar este umbral, la temperatura superficial del mar en el Pacífico central debe superar los 2 °C por encima del promedio, condición que solo se cumplió en tres oportunidades desde mediados del siglo pasado, de acuerdo con los datos históricos de la OMM y la NOAA.

El ECMWF prevé anomalías que podrían llegar a 3,3 °C hacia septiembre, lo que refuerza la preocupación por la posible magnitud del fenómeno

La OMM recuerda que los episodios más intensos registrados—1982-1983, 1997-1998 y 2015-2016—provocaron impactos sustanciales en los sistemas climáticos globales y en la economía mundial. El fenómeno de 1997-1998, según la OMM y la NOAA, generó pérdidas económicas por más de USD 30.000 millones y dejó cerca de 24.000 víctimas mortales, mientras que el evento de 2015-2016 fijó récords de calor, sequías en África y América Central e inundaciones en América del Sur.

Frente a este antecedente, la comunidad científica alerta sobre la importancia de monitorear la evolución del evento durante el segundo semestre del año

Los modelos actuales del ECMWF y la NOAA coinciden en un alza de las probabilidades para 2026, aunque advierten que la magnitud final se confirmará en los próximos meses conforme se recopile nueva información satelital y oceánica.

La NOAA indicó: “Las condiciones ENSO-neutrales predominan actualmente, pero se observa una expansión de temperaturas superficiales del mar por encima de lo normal desde mediados de abril”. El ECMWF subrayó: “Los modelos muestran un rango amplio de posibles anomalías, aunque cerca de la mitad de las simulaciones superan los 2,5 °C antes de fin de año”.

Un “super El Niño” puede desencadenar cambios drásticos en los patrones de lluvia, temperatura y vientos en distintas regiones del mundo, según análisis de la NOAA. En Estados Unidos, el fenómeno suele asociarse con aumento de calor y humedad en el oeste, así como condiciones cálidas y secas en el sur.

En el sudeste asiático y partes del Medio Oriente, los modelos del ECMWF prevén lluvias superiores a lo normal y mayor riesgo de inundaciones.

En América del Sur, se anticipan lluvias intensas en la costa oeste y sequías en el interior del continente, mientras que Australia podría experimentar déficit hídrico.

La OMM puntualizó que los efectos de El Niño “no son uniformes en todas las regiones”, y recomendó a los gobiernos mantener una vigilancia activa sobre los boletines climáticos oficiales y adaptar sus políticas de gestión de riesgos conforme se clarifiquen las proyecciones.

Los últimos informes de la NOAA y el ECMWF coinciden en que las condiciones oceánicas y atmosféricas apuntan a la formación de un episodio El Niño a partir de mediados de 2026, con una probabilidad de que alcance la categoría de “super El Niño” en el último trimestre del año.

Debaten sobre el fenómeno y las futuras acciones de emergencias

Con el objetivo de analizar los posibles impactos del fenómeno «El Niño» en la región y fortalecer las estrategias locales de mitigación, se realizó en Santa Fe la primera reunión de la Mesa de Preparación ante el fenómeno meteorológico El Niño, convocada por la Agencia Federal de Emergencias (AFE).

El encuentro se hizo en la Casa de Gobierno de Santa Fe con la participación de representantes de Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Misiones y Santa Fe en la revisión de antecedentes históricos y la evaluación de riesgos específicos para la zona.

Durante la jornada, se destacó que la dirección operativa de las emergencias recae en el gobierno provincial, contando con el respaldo técnico y logístico de la AFE. En este sentido, se avanzó en la implementación de un Sistema de Comando Unificado, diseñado para optimizar los recursos y la comunicación en caso de contingencias climáticas.