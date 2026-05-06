BTG Pactual cierra un fondo récord de reforestación de 1.240 millones de dólares, coincidiendo con la entrada de los mercados de carbono forestal en las grandes ligas

BTG Pactual Timberland Investment Group (BTG Pactual TIG) anunció que su Estrategia de Reforestación Latinoamericana recaudó 1240 millones de dólares en compromisos de inversionistas globales. La compañía afirmó que este es el mayor fondo de reforestación cerrado hasta la fecha. Esto demuestra cómo la restauración forestal se está convirtiendo en una parte fundamental de la financiación climática.

Fuente: Carbon Credits

ESTADOS UNIDOS (6/5/2026).- BTG Pactual TIG informó el cierre de la recaudación de fondos por 1240 millones de dólares demuestra cómo la reforestación está evolucionando, pasando de ser una iniciativa ambiental minoritaria a una importante estrategia de inversión global.

La estrategia se centra en la restauración de tierras degradadas en toda América Latina, al tiempo que se desarrolla la silvicultura comercial sostenible. El proyecto abarca alrededor de 660.000 acres de tierra, principalmente en Brasil y otras partes de la región.

Mark Wishnie, director de sostenibilidad de BTG TIG, indicó: “El progreso general ha continuado. Se trata de compromisos a muy largo plazo, y los cambios en las políticas y la política en uno u otro lugar, particularmente para las empresas o los inversores con presencia global, deben tener en cuenta la volatilidad de los entornos políticos en esos planes a largo plazo.”

Este fondo llega en un momento en que los gobiernos y los inversores están destinando más recursos a soluciones climáticas basadas en la naturaleza . La reforestación se está convirtiendo en una herramienta importante para la eliminación de carbono, la protección de la biodiversidad y la reducción de emisiones a largo plazo.

Millones de árboles, miles de hectáreas

Aproximadamente la mitad del terreno se conservará o restaurará como bosque y hábitat autóctono. La otra mitad se destinará a plantaciones forestales comerciales certificadas.

La estrategia de reforestación ya está en marcha. Según BTG Pactual TIG, se han plantado alrededor de 29 millones de árboles en más de 64.000 acres en Brasil. Más de 53.000 acres están bajo conservación, mientras que se han iniciado trabajos de restauración en otros 50.000 acres de vegetación nativa.

La compañía afirmó que la estrategia ya ha identificado más de 1000 especies de plantas y animales en las áreas del proyecto. Asimismo, informó que más de 640 kilómetros de arroyos cuentan con protección reforzada.

Gran parte de la actividad se concentra en el bioma del Cerrado brasileño, uno de los ecosistemas con mayor biodiversidad del mundo. Esta región es también una de las más amenazadas por la deforestación vinculada a la agricultura y la ganadería.

BTG Pactual TIG afirmó que los proyectos están diseñados para equilibrar la silvicultura comercial con la restauración de ecosistemas. Las plantaciones forestales comerciales pueden generar ingresos por la venta de madera a lo largo del tiempo. Los bosques restaurados pueden proporcionar créditos de carbono e impulsar la biodiversidad.

La estrategia también busca apoyar las economías locales. Se prevé que, una vez implementados por completo, los proyectos generen alrededor de 2700 empleos directos e indirectos.



Los mercados de carbono están bajo presión, pero la demanda de créditos forestales sigue creciendo

Esteaen la recaudación de fondos se produce en un período de mayor escrutinio de los mercados mundiales de carbono. Los ingresos procedentes de los sistemas de comercio de emisiones superaron los 100.000 millones de dólares en 2024 y establecieron un nuevo récord en 2025, según análisis del Banco Mundial y del ICAP.

Al mismo tiempo, los compradores se muestran más selectivos y exigen mayor calidad y transparencia en los proyectos de créditos de carbono . Varios mercados se han ralentizado debido a la incertidumbre política, las preocupaciones sobre la seguridad energética y el creciente escrutinio sobre los créditos de carbono.

Al mismo tiempo, la demanda de proyectos de eliminación de carbono de alta calidad sigue creciendo.

Las grandes empresas están bajo presión para reducir las emisiones y alcanzar los objetivos de cero emisiones netas. Muchas están invirtiendo en soluciones basadas en la naturaleza. Por ejemplo, la reforestación les ayuda a reducir las emisiones en sus operaciones y cadenas de suministro.

Microsoft , por ejemplo, acordó en 2024 comprar 8 millones de toneladas de créditos de eliminación de carbono vinculados a la estrategia de BTG Pactual TIG a lo largo del tiempo. Esto refleja un cambio más amplio en el mercado. Las empresas buscan cada vez más proyectos de eliminación de carbono a largo plazo en lugar de compensaciones a corto plazo.

El mercado voluntario de carbono (MVC) podría expandirse significativamente durante la próxima década. Analistas de diversos grupos de investigación climática pronostican un gran aumento en la demanda de créditos de carbono para 2030. Esto se debe a las normativas climáticas corporativas más estrictas a nivel mundial.

Sin embargo, los inversores son cada vez más selectivos. Los proyectos ahora se enfrentan a mayores exigencias en cuanto a transparencia, protección de la biodiversidad e impacto climático cuantificable. Aquí es donde entran en juego las soluciones basadas en la naturaleza.

¿Por qué los inversores globales están invirtiendo grandes sumas de dinero en la plantación de árboles?

Los inversores institucionales están aumentando su exposición a los activos forestales y de restauración de tierras. El grupo de inversores de BTG Pactual TIG incluye fondos de pensiones, bancos de desarrollo, fundaciones, aseguradoras y corporaciones de varios países.

Entre los participantes se encuentran:

Corporación Financiera Internacional (CFI),

Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil,

Banco de Desarrollo CAF de América Latina,

Banco de desarrollo holandés FMO,

GenZero, con sede en Singapur,

La empresa minera Vale y

Compañía naviera japonesa Mitsui OSK Lines.

La amplia base de inversores demuestra que la reforestación se considera ahora una oportunidad tanto medioambiental como financiera.

Entre 2020 y 2024, la financiación mundial para los bosques y las soluciones climáticas basadas en la naturaleza casi se duplicó. La inversión anual pasó de menos de 12.000 millones de dólares hace cinco años a unos 23.500 millones de dólares al año, según un informe del PNUMA . Esta financiación apoya proyectos centrados en la protección, la restauración y la eliminación de carbono de los bosques.

Los activos forestales están despertando interés porque los árboles pueden generar múltiples formas de valor a lo largo del tiempo. Estas incluyen la producción de madera, créditos de carbono , la revalorización de la tierra y beneficios para la biodiversidad.

Las soluciones climáticas basadas en la naturaleza también están ganando apoyo político a nivel mundial, ya que los bosques desempeñan un papel vital en la lucha contra el cambio climático. Un estudio publicado en Nature Climate Change estima que absorben alrededor de 7600 millones de toneladas métricas de CO2 cada año.

Latinoamérica es clave para la restauración forestal. Cuenta con vastas extensiones de tierra, una rica biodiversidad y un rápido crecimiento de los árboles. BTG Pactual TIG afirmó que algunos árboles plantados en Brasil desde 2023 ya han alcanzado más de 9 metros de altura gracias a las condiciones de crecimiento favorables.

BTG Pactual amplía su estrategia de finanzas sostenibles y ESG

El fondo de reforestación forma parte de la estrategia de sostenibilidad más amplia de BTG Pactual, el banco de inversión más grande de Latinoamérica. La compañía ha expandido sus actividades de finanzas sostenibles e inversión ambiental en los últimos años.

Su división de tierras forestales administra activos por un valor aproximado de 7.500 millones de dólares. Esto incluye compromisos en aproximadamente 3 millones de acres en Estados Unidos y Latinoamérica. El banco se adhiere a los Principios de Inversión Responsable (PRI) de la ONU. Asimismo, apoya marcos para la divulgación financiera relacionada con la naturaleza.

Las inversiones vinculadas a criterios ESG están creciendo en el sector financiero. Este auge continúa incluso en medio de los debates políticos sobre políticas de sostenibilidad en algunos países. Los bancos y gestores de activos están destinando más capital a proyectos de energías renovables, biodiversidad , reducción de emisiones de carbono y adaptación al cambio climático.

Las inversiones basadas en la naturaleza son cruciales. Abordan varios desafíos ambientales simultáneamente. En concreto, la reforestación ayuda a eliminar el carbono, protege el agua, recupera el suelo y restaura los hábitats, todo en un mismo proyecto.

La reforestación se convierte en una parte más importante de la economía climática

El hito alcanzado por BTG Pactual TIG en la recaudación de fondos pone de manifiesto cómo los bosques se están convirtiendo en parte de la economía climática global. Es posible que los gobiernos por sí solos no cuenten con los fondos suficientes para restaurar los ecosistemas degradados a la escala necesaria. El capital privado está cubriendo cada vez más esa brecha.

Los grandes proyectos de restauración se están estructurando ahora más como inversiones en infraestructura a largo plazo. Combinan objetivos medioambientales con beneficios comerciales procedentes de la madera, la gestión de tierras y los mercados de carbono.

Varios proyectos importantes reflejan esta tendencia. La iniciativa de la Gran Muralla Verde en África tiene como objetivo restaurar 100 millones de hectáreas de tierras degradadas para 2030. Este proyecto se centra en la región del Sahel. Además, impulsará la agricultura, creará empleos y contribuirá a la captura de carbono.

En Latinoamérica, empresas como Mombak y re.green están desarrollando proyectos de restauración forestal a gran escala en Brasil. Generan créditos de eliminación de carbono para compradores corporativos.

Empresas de inversión como Brookfield Asset Management y Manulife Investment Management han ampliado sus carteras de terrenos forestales sostenibles. Estas carteras combinan los ingresos de la silvicultura comercial con estrategias de biodiversidad y reducción de emisiones de carbono.

Actualmente, los proyectos de reforestación se consideran tanto una solución climática como una inversión a largo plazo.

Sin embargo, persisten los desafíos. Los mercados de carbono siguen enfrentando inquietudes sobre la calidad y la verificación. Los inversores también se enfrentan a riesgos relacionados con el uso del suelo, la regulación y los largos plazos de los proyectos.

Sin embargo, el impulso continúa creciendo. A medida que más empresas se fijen objetivos de cero emisiones netas y metas de biodiversidad, es probable que aumente la demanda de grandes proyectos de restauración. Latinoamérica tiene un gran potencial de crecimiento, respaldado por sus vastos recursos forestales y sus buenas condiciones climáticas.

Para BTG Pactual TIG, el cierre de la recaudación de fondos por 1240 millones de dólares demuestra cómo la reforestación está evolucionando, pasando de ser una iniciativa ambiental minoritaria a una importante estrategia de inversión global.