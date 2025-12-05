San Luis | El Servicio Nacional de Manejo del Fuego se suma al Plan de Prevención de Incendios Forestales

Representantes del referido plan para el corredor oeste de las Sierras Centrales realizaron un taller participativo con el Servicio Nacional de Manejo del Fuego para trabajar en el informe final para la obtención de fondos del Programa Piloto de Pagos Por Resultados (PPR). El encuentro fue en la sede de la Brigada Nacional Centro del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, en Santa Rosa.

Fuente: Agencia de Noticias de San Luis

SAN LUIS (5/12/2025).- En el contexto del Plan de Prevención de Incendios Forestales (PPIF), la Universidad Nacional de Los Comechingones (UNLC) y la secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable coordinaron una reunión con la titular del Centro del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, Macarena Litwak, para fortalecer de manera conjunta la gestión y prevención de incendios forestales en el Oeste de las Sierras Centrales de la Provincia de San Luis.

Llevaron adelante un taller participativo utilizando la metodología VACO para ser parte de la construcción del Mapa de Riesgo Participativo. El lugar elegido fue la sede de la Brigada Nacional Centro del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, en el ingreso al Aeropuerto Internacional Valle del Conlara.

“Nos indicaron cuáles eran, de acuerdo a su experiencia, las zonas de riesgo, las medidas más importantes. Ellos pudieron nombrar en base a su acción y experiencia en el territorio, cuales eran las vulnerabilidades, las oportunidades, capacidades en en el ámbito de intervención del plan”, subrayó la directora de Desarrollo Sustentable y Gestión Climática, Daniela Montalvini.

Actualmente, UNLC y la cartera de Ambiente y Desarrollo Sustentable trabajan articuladamente para reducir la pérdida de bosques nativos, causada por incendios forestales y promover comunidades y paisajes resilientes al fuego.

A través de la educación y participación comunitaria, se proponen gestionar el manejo preventivo de los bosques y el fortalecimiento de las capacidades locales de vigilancia y respuesta temprana.

El área de intervención del PPIF Sierras Centrales comprende unas 177.800 hectáreas, de las cuales casi 100.000 corresponden a bosque nativo.

En su mayoría, estos territorios distribuidos en el centro-norte de la provincia, son de categoría roja. La preservación de estos ecosistemas serranos resulta clave, ya que garantizan más del 85% del agua de consumo humano y productivo de San Luis. Asimismo, constituyen un bien común vital frente a los incendios recurrentes.