Bosque nativo | En Misiones endurecen controles en rutas por transporte ilegal de madera nativa, tala de bosques sin permisos y guías digitales fraudulentas

Un informe oficial advierte sobre prácticas ilegales reiteradas detectadas en las infracciones del transporte de madera, manejo y extracción de especies de bosques nativos sin autorización. La adulteración de guías digitales, el uso de cargas de pino o eucalipto como “pantalla” para trasladar rollos de especies nativas y el apeo de árboñes fuera de áreas autorizadas figuran entre las infracciones más graves.

Por Patricia Escobar

@argentinaforest

Fuente y fotos: Ministerio de Ecología de Misiones

MISIONES (30/11/2025).- La informalidad en la actividad forestal de Misiones volvió a quedar en evidencia, la cultura de operar en la ilegalidad es una problemática histórica, y desde el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables realizan los operativos de control y fiscalización correspondientes en la regulación de la actividad productiva y gestión sostenible para el uso de los bosques nativos.

Un informe técnico del organismo titulado “La otra cara de la actividad forestal: infracciones que ponen en riesgo los bosques nativos” -difundido en la jornada del domingo-, advierte que se detectan de manera reiterada maniobras para eludir controles, encubrir tala ilegal y trasladar madera nativa sin autorización.

Según el reporte de prensa, una de las prácticas más frecuentes es ocultar rollos de especies nativas entre cargas de pino o eucalipto, provenientes de plantaciones y que no requieren documentación obligatoria. Estas especies no requieren documentación para su traslado, motivo por el cual algunos transportistas las utilizan como cobertura para trasladar madera nativa que carece de autorización, intentando evitar así la fiscalización en rutas provinciales

“Esta maniobra ampliamente detectada en los operativos en rutas afecta la trazabilidad del recurso forestal y dificulta la identificación del origen real de la madera”, señalaron desde el organismo.

Tras denuncias de apeo ilegal, refuerzan los controles del transporte forestal en rutas

Misiones cuenta con más de 1,5 millones de hectáreas de bosques nativos, parte de los últimos relictos de la Selva Paranaense o Bosque Atlántico, compartida con Brasil y Paraguay.

Por ello, Ecología lleva adelante operativos permanentes en rutas, inspecciones en establecimientos forestales y controles en zonas protegidas para prevenir la extracción ilegal y garantizar el uso sostenible del recurso.

El trabajo de fiscalización incluye tanto el transporte como el aprovechamiento en predios privados, donde existen planes de manejo o permisos de cambio de uso del suelo aprobados por la Dirección General de Bosques.

Entre las irregularidades recurrentes encuentran cargas ocultas, guías adulteradas y declaraciones falsas:

✔ Transporte ilegal camuflado

Cargas de pino o eucalipto son utilizadas como cobertura para trasladar madera nativa sin autorización ni guía forestal, aprovechando que las especies implantadas no requieren documentación para circular.

✔ Adulteración de guías y registros

Los inspectores detectaron datos falsos en guías forestales, diferencias entre lo declarado y lo transportado, e incluso el uso de la misma guía para múltiples cargas, una irregularidad grave que vulnera el sistema de control documental.

“Estas situaciones son muy dañinas para el sistema de control”, destacan desde Ecología, ya que impiden determinar origen, especies y volúmenes extraídos con precisión.

Para enfrentar estas maniobras, el organismo fortaleció los controles móviles, que permiten verificar documentación en tiempo real, y complementa cada intervención con análisis administrativos posteriores.

Cuando la infracción se comprueba, las sanciones incluyen multas, suspensión de autorizaciones y baja de los registros oficiales.

Apeo ilegal y extracciones fuera de los planes autorizados

La inspección también alcanza los predios con Planes de Manejo o permisos de Cambio de Uso del Suelo. En estos casos, los inspectores forestales se trasladan a terreno para constatar que las actividades desarrolladas se ajusten a lo aprobado en cada plan. Allí se verifica qué especies están siendo aprovechadas, en qué cantidad, en qué sectores del predio y bajo qué modalidad de intervención.

A partir de estas inspecciones, se detectaron situaciones en las que se extrajeron

volúmenes superiores a los autorizados, se aprovecharon especies no contempladas en los planes aprobados o se modificaron las condiciones originales establecidas en las

autorizaciones. A ello se suman los casos de tala fuera del área habilitada, una infracción considerada gravísima, ya que implica la intervención directa sobre lotes o parcelas que no fueron evaluadas ambientalmente ni incluidas dentro de los permisos otorgados.

En paralelo, se desarrolla un exhaustivo trabajo de revisión administrativa y técnica de los expedientes correspondientes a los Planes de Manejo Sostenible y Planes de Cambio de Uso del Suelo que se encuentran en trámite o ejecución. Este análisis se realiza en

gabinete y se complementa con información obtenida a partir de imágenes satelitales, uso de drones y sistemas digitales de gestión forestal

En estos casos, las infracciones constatadas están relacionadas a:

* Extracción de volúmenes superiores a los autorizados.

* Aprovechamiento de especies no contempladas.

* Modificación de condiciones establecidas en los permisos.

* Tala fuera del área habilitada, considerada una infracción gravísima.

Solo entre 2024 y 2025, Ecología dispuso la suspensión inmediata de nueve planes por incumplimientos a la normativa vigente, incluyendo desmontes sin autorización previa e intervenciones en áreas protegidas.

Zonas rojas, cursos de agua y áreas sensibles entre los puntos más afectados

El informe identifica casos especialmente preocupantes: actividades forestales dentro de zonas categorizadas como rojas y amarillas, áreas con alto valor de conservación donde la intervención es restringida o directamente prohibida.

También se registraron daños en:

· Fajas de protección de cursos de agua

· Bosques protectores

· Zonas buffer que resguardan biodiversidad y servicios ecosistémicos

Por otra parte, indicaron que la tecnología permite combatir la ilegalidad: satélites, drones y sistemas digitales son utilizados para detección de desmontes.

El fortalecimiento de la fiscalización se apoya en nueva tecnología de imágenes satelitales, que permiten detectar cambios en la cobertura arbórea y verificar desmontes; drones, para inspeccionar zonas de difícil acceso y acortar tiempos de respuesta y sistemas digitales de gestión forestal, que facilitan el seguimiento de expedientes y la trazabilidad.

Este enfoque integral tiene un objetivo que va más allá de la sanción: prevenir, ordenar la actividad forestal, proteger a los productores que cumplen la ley y asegurar condiciones de competencia justas y sustentables.

La fiscalización permanente apunta a desalentar prácticas ilegales,

promover la formalización del sector y garantizar que el aprovechamiento del recurso se realice dentro del marco legal

Una política pública prioritaria

El organismo ambiental a cargo del ministro Martín Recamán destaca en su informe que el control forestal es considerado una política pública estratégica.

“No solo protege el ambiente, sino que resguarda a los productores que trabajan dentro de la ley, garantizando competencia justa y sostenible”, aseguran.

En una provincia con una de las mayores riquezas biológicas del país, cada inspección, operativo y expediente revisado forma parte de una estrategia de conservación que busca asegurar que las generaciones futuras puedan seguir disfrutando de un patrimonio natural único y basada en una actividad forestal sostenible con el uso legal y responsable de los bosques nativos de Misiones.

Noticia relacionada