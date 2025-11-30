Para FAIMA, la economía argentina no saldrá del estancamiento sin reorientar el gasto público, recuperar la demanda interna y abandonar el atraso del dólar oficial

A través del Instituto del Mueble Argentino (IMA-FAIMA) presentó un diagnóstico crítico sobre la economía 2025 y el impacto en las PyMEs industriales, tras un informe realizado por las consultoras Marca PyME y Epyca. Alerta que el modelo del gobierno nacional descuida la productividad, el capital humano y la competitividad.

Por Patricia Escobar

@argentinaforest

Fuente: Informe PyME IMA-FAIMA

BUENOS AIRES (30/11/2025).- Si bien se reconocen en las políticas económicas de 2025 avances nominales -baja de inflación, reducción de la brecha y aumento de reservas- desde la industria de la Madera y Mueble alertan que el modelo descuida la productividad, el capital humano y la competitividad. Para superar la parálisis consideran necesario una reasignación del gasto público, una política cambiaria “realista” y recuperación gradual de ingresos familiares.

FAIMA pide un giro para evitar un deterioro mayor. El Instituto del Mueble Argentino (IMA) publicó su informe PyME de octubre con una conclusión contundente: la economía argentina atraviesa un estancamiento profundo, pese a los avances macroeconómicos exhibidos por el Gobierno de La Libertad Avanza durante sus primeros dos años de gestión.

Según el instituto, los logros nominales como las eservas que pasaron de USD 21.000 a 40.000 millones, brecha cambiaria reducida del 115% al 5%, e inflación desacelerada del 160,9% al 31,8% interanual, constituyen las bases del relato oficial y explican el triunfo electoral de octubre.

Sin embargo, “reposan sobre fundamentos débiles que muestran señales crecientes de agotamiento hacia finales de 2025”.

Una macro ordenada, pero a costa de un “deterioro productivo real”

El informe advierte que la economía opera en niveles históricamente bajos. El EMAE acumuló 5,2% interanual entre enero y agosto, pero con una trayectoria descendente: el crecimiento cayó de 6,4% en enero a 2,4% en agosto.

Además:

· La capacidad instalada continúa en 59,4%.

· La demanda interna es el principal factor limitante para las industrias.

· El empleo manufacturero perdió unos 21.000 puestos registrados en el primer trimestre.

· La confianza empresarial se deterioró desde abril.

“Los logros iniciales se sostienen sobre bases frágiles”, advierte FAIMA. El ajuste fiscal redujo el gasto público en un 31% real en nueve meses, retroalimentando el ciclo recesivo y frenando la recuperación de empleo e ingresos.

El informe remarca que la política cambiaria se volvió un elemento crítico: bandas, retenciones y “cepo cruzado” se ajustaron repetidamente para sostener el esquema vigente.

Para FAIMA, cada intervención “nace como temporal y termina volviéndose estructural”, mientras que la necesidad de financiamiento externo reemplaza los desequilibrios domésticos por una “creciente dependencia de decisiones de acreedores internacionales”.

Las tres claves para salir del estancamiento

En sus reflexiones finales, el IMA-FAIMA plantea un conjunto de condiciones indispensables para retomar el crecimiento y evitar una profundización de la crisis.

1. Reorientar prioridades del gasto sin romper el superávit fiscal

El instituto no plantea revertir el ajuste ni abandonar la meta de equilibrio, pero sí reasignar recursos hacia áreas que generan retornos productivos y sociales más altos, como:

educación superior,

infraestructura estratégica,

investigación científica,

salarios dignos en el sector público,

fortalecimiento de las capacidades estatales.

Sostiene que el modelo actual descuida el capital humano y la productividad, elementos esenciales para el desarrollo a mediano plazo.

2. Abandonar la apreciación cambiaria continua

FAIMA afirma que la política de atrasar el tipo de cambio es incompatible con la recuperación industrial.

Una paridad “de equilibrio” -sin saltos bruscos, pero tampoco con apreciación prolongada- permitiría estabilizar salarios reales sin destruir competitividad.

3. Recuperar la demanda interna y el empleo privado registrado

El instituto subraya que sin ingresos reales que se recuperen, aunque sea gradualmente, las empresas manufactureras no ampliarán su plantilla.

El regreso del consumo es visto como condición básica para cualquier política sectorial o tributaria que busque expandir la actividad.

Finalmente, desde la industria de la Madera y Mueble sostienen que la estabilidad nominal sin crecimiento “no es sostenible”

Según el análisis, el trade-off entre estabilidad nominal y actividad real “no se sostiene indefinidamente”.

La caída en la recaudación, el aumento del desempleo y la erosión de la capacidad estatal para sostener metas fiscales ya asoman en el horizonte.

Para FAIMA, el mensaje es claro: hacer sostenible el orden macroeconómico requiere un giro que permita volver a crecer. Sin reorientación del gasto, sin política cambiaria realista y sin recuperación de los ingresos de las familias, las PyMEs manufactureras -incluidas las del sector del mueble y la madera- seguirán atrapadas en el estancamiento.