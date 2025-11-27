Misiones | Incautan madera de un Palo Rosa, especie monumento natural, que fue aserrada ilegalmente dentro de los límites del Parque Provincial Urugua-í

Guardaparques de los Parques Provinciales Horacio Foerster y Urugua-í, dependientes del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones, realizaron este miércoles un operativo en el que incautaron madera nativa de alto valor ecológico y las herramientas utilizadas para su extracción ilícita.

Por Patricia Escobar

@argentinaforest

Fuente y foto: Ministerio de Ecologia de Misiones

MISIONES (27/11/2025).- Un procedimiento ambiental fue realizado en la zona Norte de la provincia, sobre los límites del Parque Provincial Urugua-í, uno de los principales refugios del Bosque Atlántico.

En el sitio, los agentes detectaron a un grupo de personas realizando tareas de “desdoble” —corte y aserrado— sobre un ejemplar de Palo Rosa (Aspidosperma polyneuron), especie declarada Monumento Natural de Misiones desde 1992 y categorizada en peligro de extinción.

El Palo Rosa, que puede superar los 30 metros de altura y se caracteriza por la tonalidad rojiza de su madera, es uno de los árboles más emblemáticos y amenazados del Bosque Atlántico, luego de décadas de explotación indiscriminada.

Según el reporte de prensa del organismo ambiental, los involucrados aseguraron que el ejemplar se encontraba caído por causas meteorológicas.

Sin embargo, el procesamiento de la madera dentro de la zona límite del área protegida —incluyendo el uso de motosierras y el traslado mediante una máquina Zanello— constituye una infracción grave, ya que la legislación provincial prohíbe expresamente cualquier tipo de aprovechamiento forestal de esta especie, esté en pie o caída, sin autorización.

Secuestro de la madera y herramientas

Durante el operativo se incautaron tirantes de Palo Rosa que ya habían sido aserrados y estaban listos para ser trasladados, además de la motosierra utilizada para el corte y la máquina empleada para arrastrar el tronco. Todo el material quedó bajo resguardo en la base operativa del Puesto Uruzú, donde permanecerá como evidencia para la causa judicial que se espera se inicie en los próximos días.

Los guardaparques realizaron las actas correspondientes, documentaron el lugar del hallazgo y aseguraron el material secuestrado. La intervención concluyó durante las primeras horas de la noche, con el repliegue del personal a su base.

Un delito que amenaza a una especie al borde de la desaparición

La extracción ilegal de Palo Rosa continúa siendo una de las principales amenazas para esta especie, cuya recuperación es extremadamente lenta debido a su biología y a la fragmentación del hábitat.

Misiones alberga los últimos remanentes del Bosque Atlántico en Argentina, donde sobreviven algunos de los pocos ejemplares centenarios que quedan en la región compartida con Brasil y Paraguay.

Lograr la protección del Palo Rosa es una acción prioritaria y las autoridades de Ecología recordaron que su tala o aprovechamiento está prohibido y penado por la legislación provincial y nacional.