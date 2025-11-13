Últimas noticias

La Dra. María Cristina Área, investigadora de la UNaM y directora del CONICET Nordeste recibió la Mención de Honor al Valor Científico

Patricia Escobar
Por Patricia Escobar
La ceremonia de entrega se realizó el miércoles 12 de noviembre a las 18 en el Senado de la Nación, a instancias de la Senadora Sonia Rojas Decut, quien propuso el reconocimiento. El evento fue organizado por la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado, por su destacada trayectoria y sus aportes a la promoción y el desarrollo de la ciencia y la innovación productiva.

 

Fuente: CONICET

 

BUENOS AIRES (13/11/2025).- La investigadora principal del CONICET y directora del Centro Científico Tecnológico (CCT) CONICET Nordeste, la Dra. María Cristina Area, recibió la Mención de Honor al Valor Científico por parte del Honorable Senado de la Nación.

La distinción reconoce el trabajo de la científica en la promoción, el desarrollo y la difusión de la ciencia, la tecnología y la innovación productiva.

El senado valoró su importante trayectoria en el Nordeste argentino y su rol como directora del CCT Nordeste.

Area, quien integró la lista de galardonados de la edición 2025, se desempeña en el Instituto de Materiales de Misiones (IMAM, CONICET – UNaM), una de las unidades ejecutoras del CONICET Nordeste, desde su fundación. Su especialidad se centra en el desarrollo de biorrefinerías para la generación de productos y materiales a partir de biomasa.

Area posee un doctorado en Ingeniería Papelera por la Universidad de Quebec, Canadá. También es profesora titular y dicta formaciones de posgrado en la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales de la Universidad Nacional de Misiones (FCEQyN – UNaM). Además, es una de las principales impulsoras de la Red de Ciencia y Tecnología Forestal de la Argentina (REDFOR.ar / CONICET), y la creadora y coordinadora de la Red Iberoamericana de Celulosa y Papel (RIADICYP).

Es Ingeniera Química, egresada de la Universidad Nacional de La Plata en 1979 y mamá de tres hijos (entre ellos, mellizos), siempre supo que la investigación iba a ser parte fundamental de su vida.

Area asumió el cargo en CONICET Nordeste en 2022, tras ser electa por amplia mayoría por el Consejo Directivo y designada por el Directorio del CONICET mediante la Resolución Nº 2022-331.

Cabe señalar que Area es la primera investigadora proveniente de la provincia de Misiones en estar a cargo de la dirección del CCT Nordeste, centro que nuclea a unidades ejecutoras de Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones.

En los años previos a su designación como directora del CCT, también se desempeñó como directora del IMAM y vicedirectora del CCT Nordeste.

En esta edición también fue distinguida la investigadora del CONICET y directora del Instituto de Investigación para el Desarrollo Territorial y del Hábitat Humano (IIDTHH, CONICET – UNNE), Mirta Liliana Ramirez, quien no pudo participar del acto en la Ciudad de Buenos Aires.

 

