Misiones | Productores rurales solicitarán al Gobierno abrir el diálogo para revisar la ley de prohibición de aplicación de glifosato en la provincia

En la reunión, realizada el viernes 28 de junio en la localidad de Dos de Mayo, se debatió la aplicación del glifosato y se visibilizó la solicitud de derogación y/o veto del Artículo 7 de la Ley de Promoción de Bioinsumos. Este artículo prohíbe el uso del glifosato en Misiones a partir de julio de 2025.

 

MISIONES (29/6/2024).-  En una asamblea convocada por productores, agricultores, empresarios pymes y exportadores primarios, la comunidad rural misionera organizada en federaciones, asociaciones, cámaras empresarias y cooperativas – entre las que se incluyen al sector forestal a través de la APICOFOM, AMAYADAP, FARM y Productores Autoconvocados-, se acordó que solicitarán al gobierno provincial la apertura de un diálogo en la Cámara de Diputados y otros espacios para reconsiderar la prohibición del glifosato y redefinir los plazos establecidos por ley.

En la reunión, realizada el viernes 28 de junio en la localidad de Dos de Mayo, se debatió la aplicación del glifosato y se visibilizó la solicitud de derogación y/o veto del Artículo 7 de la Ley de Promoción de Bioinsumos. Este artículo prohíbe el uso del glifosato en Misiones a partir de julio de 2025.

Puntos acordados en la asamblea:

  • Abordaje inmediato en la Cámara de Representantes de Misiones:
    Se propone tratar el Proyecto de Derogación de los Artículos 7 y 8 de la Ley III Nº 103, o en su defecto, otorgar una prórroga para encontrar un reemplazo biológico comprobado y accesible.
  • Avanzar con ordenanzas y/o declaraciones municipales:
    Seguir el ejemplo de Dos de Mayo y otras localidades manifestando la preocupación por la prohibición del glifosato en toda la provincia.
  • Rechazo a prórrogas por sectores productivos:
    Se rechazan las prórrogas sectoriales propuestas por el Ministro del Agro y la Producción de la Provincia.

«La Ley de Promoción de Bioinsumos, aprobada hace un año, sigue generando preocupación entre los productores debido a la falta de espacios de diálogo y la ausencia de productos alternativos aprobados a nivel nacional e internacional. La permeabilidad de las fronteras con Corrientes, Brasil y Paraguay, donde el glifosato está habilitado, deja a Misiones en desventaja competitiva”, fundamentaron los representantes de cámaras, asociaciones y federaciones rurales.

Del encuentro participaron:

-CONINAGRO
-Federación Agraria Argentina
-Sociedad Rural Argentina (SRA)
-Confederaciones Rurales Argentinas
-FEDECOP
-Sociedad Rural de Misiones
-Sociedad Rural Ovina Caprina, Equina y Porcina de Misiones
-Asociación de Ganaderos Unidos del Alto Uruguay
-Asociación Civil Agricultura Forestal
-APICOFOM
-AMAYADAP
-Federación de Asociaciones Rurales y Forestales de Misiones (FARM)
-Movimiento de Trabajadores del Alto Uruguay
-Asociación Agro Ganadera de Bernardo de Irigoyen
-La Soberana
-Productores Autoconvocados
-Asociación Civil de Productores Forestales Ganaderos

«La comunidad rural misionera solicita un espacio de diálogo urgente para redefinir las medidas establecidas y proteger la economía provincial y el bienestar de miles de familias”, concluyeron en el resumen de prensa.

 

Misiones | La Legislatura Provincial sanciona ley que prohíbe el uso del glifosato en la agricultura y promueve la producción de Bioinsumos

