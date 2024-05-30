Corrientes | Expondrán sobre agregado de valor en la industria de la madera y cluster forestal en el 2° Seminario Regional Cocrear Bioeconomía en el NEA

En un encuentro a realizarse el 11 de junio de 2024 en la ciudad capital de Corrientes, de 9:00 a 17:00 hs, especialistas expondrán sobre producción foresto-industrial, algodón, Arroz, Ganadería, Economía Circular en el NEA y bases y estrategias de la competitividad, entre otros temas.
Fuente: Secretaria de Bioeconomía
BUENOS AIRES (30/5/2024).- En un encuentro a realizarse el 11 de junio de 2024 en la ciudad capital de Corrientes, organizan el 2° Seminario Regional Cocrear Bioeconomía en el NEA, con producción foresto-industrial incluida en el programa, como también sobre Algodón, Arroz, Ganadería, Economía Circular en el NEA y bases y estrategias de la competitividad.
El seminario es coordinado por la Secretaría de Bioeconomía del Ministerio de Economía de la Nación, el Ministerio de Producción de la Provincia de Corrientes y la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) con el propósito de instalar la agenda para el desarrollo local centrado en la transformación de biomasa basado en el conocimiento aplicado, con agregado de valor en origen y aporte de servicios ambientales.
Además, intentan poner en valor los fundamentos productivos que diferencien características de los productos regionales.
El seminario tiene por objetivo acercar y dar a conocer los emprendimientos de la Región vinculados a la Bioeconomía.y compartir e intercambiar diferentes casos de éxito y experiencias que generan la base de la competitividad regional.
La actividad está destinada a productores, profesionales, centros de conocimiento, estudiantes y docentes universitarios y de escuelas agrotécnicas.
PROGRAMA
- POR LA MAÑANA
Acreditación (a partir de las 8:30 am)
Apertura y Bienvenida: Panel de autoridades
Paneles temáticos
Agregado de Valor en:
Industria Forestal
Producción de Algodón
Producción de Arroz
Ganadería y sustentabilidad
Producción y economía circular en NEA
Bases y estrategias de la competitividad
Cierre
- POR LA TARDE
Sesiones de Fortaleza Estratégica
Las sesiones paralelas de la tarde iniciarán con la descripción de un caso, centrándose en aspectos prácticos y decisiones que hicieron crecer la idea/empresa en función del contexto.
1ª Sesión: Cluster Forestal
2ª Sesión: Producción Ganadera
3ª Sesión: Producción de Arroz
Cierre