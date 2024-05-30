Corrientes | Expondrán sobre agregado de valor en la industria de la madera y cluster forestal en el 2° Seminario Regional Cocrear Bioeconomía en el NEA

En un encuentro a realizarse el 11 de junio de 2024 en la ciudad capital de Corrientes, de 9:00 a 17:00 hs, especialistas expondrán sobre producción foresto-industrial, algodón, Arroz, Ganadería, Economía Circular en el NEA y bases y estrategias de la competitividad, entre otros temas.

Fuente: Secretaria de Bioeconomía

BUENOS AIRES (30/5/2024).- En un encuentro a realizarse el 11 de junio de 2024 en la ciudad capital de Corrientes, organizan el 2° Seminario Regional Cocrear Bioeconomía en el NEA, con producción foresto-industrial incluida en el programa, como también sobre Algodón, Arroz, Ganadería, Economía Circular en el NEA y bases y estrategias de la competitividad.

El seminario es coordinado por la Secretaría de Bioeconomía del Ministerio de Economía de la Nación, el Ministerio de Producción de la Provincia de Corrientes y la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) con el propósito de instalar la agenda para el desarrollo local centrado en la transformación de biomasa basado en el conocimiento aplicado, con agregado de valor en origen y aporte de servicios ambientales.

Además, intentan poner en valor los fundamentos productivos que diferencien características de los productos regionales.

El seminario tiene por objetivo acercar y dar a conocer los emprendimientos de la Región vinculados a la Bioeconomía.y compartir e intercambiar diferentes casos de éxito y experiencias que generan la base de la competitividad regional.

La actividad está destinada a productores, profesionales, centros de conocimiento, estudiantes y docentes universitarios y de escuelas agrotécnicas.

PROGRAMA

POR LA MAÑANA

Acreditación (a partir de las 8:30 am)

Apertura y Bienvenida: Panel de autoridades

Paneles temáticos

Agregado de Valor en:

Industria Forestal

Producción de Algodón

Producción de Arroz

Ganadería y sustentabilidad

Producción y economía circular en NEA

Bases y estrategias de la competitividad

Cierre

POR LA TARDE

Sesiones de Fortaleza Estratégica

Las sesiones paralelas de la tarde iniciarán con la descripción de un caso, centrándose en aspectos prácticos y decisiones que hicieron crecer la idea/empresa en función del contexto.

1ª Sesión: Cluster Forestal

2ª Sesión: Producción Ganadera

3ª Sesión: Producción de Arroz

Cierre