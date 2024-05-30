InFoPro Misiones| Rigen nuevos precios en junio de la materia prima forestal: la tonelada de raleo subió a $26.090 y el Chip pulpable $28.699

A partir de la publicación de la disposición del Instituto Forestal Provincial en el Boletín Oficial de Misiones N°16125, entraron en vigencia los precios de productos forestales actualizados a junio de 2024. La materia prima forestal sufrió un incremento mensual de un 3,4%, en base al anuncio del INDEC de su IPIM, con fecha 17 de mayo.

POSADAS, 29 de Mayo de 2.024.-

VISTO: Lo estatuido por la Ley XVI – N° 120, su Decreto Reglamentario N° 775/2.020, Acta de Directorio N° 21/2.024, y Resolución N° 1/2.024;

CONSIDERANDO:

QUE, mediante lo dispuesto en la Resolución N° 1/2.024, se establece la actualización mensual consecutiva hasta el mes de Octubre del 2.024, de los precios de contado por tonelada MÁS I.V.A. de rollos “raleo” pulpable, y del chip pulpable, ambos puestos en fábrica y del precio de contado por tonelada MAS I.V.A. puesto en camión de madera rolliza de las especies: Pinus sp, Araucaria y Eucaliptus –podados y no podados; y los precios de contado MÁS I.V.A., por tonelada y de “CHIP LEÑA” sin mezcla, sobre camión, y el precio de contado MÁS I.V.A por tonelada de LEÑA de pino, eucalipto o araucaria, sobre camión, conforme los índices del I.P.I.M. del I.N.D.E.C;

QUE, entonces corresponde actualizar los precios mencionados ut-supra respecto al mes de Junio del 2.024;

QUE, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (I.N.D.E.C.) ha publicado el Índice de Precios al por Mayor (I.P.I.M.), registrando un aumento de 3,4% para el mes de Abril de 2.024;

QUE, habiéndose cumplido los procedimientos legales, en consonancia con lo establecido por la normativa citada, y de acuerdo a lo establecido en la Resolución N° 1/2.024, no existiendo objeciones legales que formular respecto al presente acto administrativo, se torna necesario dictar el instrumento legal correspondiente;

POR ELLO:

EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO FORESTAL DE MISIONES

D I S P O N E:

ARTÍCULO 1º.- ACTUALÍZANSE en un 3,4% los precios de contado más I.V.A. por tonelada puesto en camión de madera rolliza de las especies: Pinus sp, Araucaria y Eucaliptos – podados y no podados, conforme las pautas y parámetros fijados en el Acta de Directorio N°21/2.024 y Resolución N° 1/2.024, a partir del 1° de Junio de 2.024, que figuran en la siguiente tabla:

PRECIOS DE CONTADO EN PESOS POR TONELADA (MÁS IVA) PUESTOS SOBRE CAMIÓN DE ROLLOS ASERRABLES Y LAMINABLES

ARTÍCULO 2º.- ACTUALÍZANSE en un 3,4%, los precios de contado más I.V.A., por tonelada puesto en fábrica de trozas pulpables “raleo” y “chip pulpables”, conforme las pautas y parámetros fijados en el Acta de Directorio N° 21/2.024 y Resolución N° 1/2.024, a partir del 1° de Junio de 2.024, que figuran en la siguiente tabla: