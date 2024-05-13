Misiones | Presentaron el libro “Caminos Forestales”, un nuevo aporte de Arauco con la edición de una guía técnica para industrias, productores y municipios

El presidente de la Cámara de Diputados de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, compartió en sus redes sociales algunas imágenes de la presentación del «Manual de Técnicas para Caminos Forestales», editado por Arauco Argentina SA. El evento se llevó a cabo en el Salón de las Dos Constituciones, en la sede de la legislatura en la ciudad de Posadas.Para la presentación estuvo el Country Manager Pablo Ruival, quien alentó y permitió el desarrollo del material a su equipo forestal.

Por Patricia Escobar

MISIONES (13/5/2024).- Un libro de 400 páginas y más de mil fotografías con explicaciones técnicas, sencillas y prácticas, de co-autoría compartida entre los ingenieros Javier Maestropaolo, Ariel Esteban Domene y Luis Alberto Saenz, fue editado por Arauco Argentina SA y presentado este lunes en la legislatura misionera.

“Este libro se distribuirá entre los municipios, facultades, Vialidad y otros organismos rurales interesados. Además, se puede consultar en la web ya que está disponible en formato PDF. Se volcaron muchos conocimientos, de experiencia adquirida, de estudios, y los co-autores tuvieron la idea de ponerlo por escrito y a disposición de todos los interesados, lo que me parece un aporte muy valioso”, dijo Pablo Ruival, Country Manager de la compañía forestal, durante la presentación realizada en el Salón de las Dos Constituciones.

En este sentido, el ejecutivo explicó que la compañía forestal tiene una política de relacionamiento “basada en generar valor compartido, los caminos forestales son una herramienta absolutamente esencial de relacionamiento en las comunidades donde nos movemos, y el hecho de que este libro sea valorado como herramienta para seguir generando valor es una alegría enorme”.

“Este manual permitirá a empresas y municipios trabajar en esa economía en escala, así como facilitar la aplicación de la Ley de Gestión Holística de Agua Pluvial, para un manejo eficiente del agua”, expresó el diputado Oscar Herrera Ahuad a través de su cuenta X (ex Twitter).

El presidente de la legislatura, Herrera Ahuad, valoró que en tiempos donde las cuestiones que hacen a resguardar la información se “rige por el ‘yo sé hacerlo, vos no sabés’, destaco la generosidad de compartir estos conocimientos, es muy bueno. Cuando los tiempos son complejos como este, donde gran parte del Estado se retira de la obra pública, necesitamos más la conjunción público-privada”, dijo el ex gobernador de Misiones.

Asistió al acto oficial Romina Faccio, intendenta de Colonia Wanda; el director de Vialidad Provincial, Sebastián Macías, y acompañaron legisladores provinciales, intendentes e invitados especiales, como el subsecretario de Desarrollo Forestal, Juan Ángel Gauto, y el representante del Colegio de Ingenieros Forestales de Misiones, Jaime Ledesma, entre otros.

Saberes para el mantenimiento de caminos rurales

El “Manual de Técnicas para Caminos Forestales” recopila más de 40 años de experiencia en caminos terrados, rurales, vecinales y forestales donde opera la gran empresa en la provincia de Misiones. La ex Alto Paraná se instaló en la provincia en 1982 y tiene una vasta experiencia en el territorio para transferir conocimientos respecto a la mejora y mantenimiento adecuado, acciones de prevención ante las lluvias o daños ante el impacto por la transitabilidad cotidiana del transporte de carga.

Los co-autores del libro (Esteban Domene, Luis Alberto Sáenz – actual viceintendente de Wanda – y Javier Mastropaolo, actual consultor forestal, ex gerente forestal de Arauco Argentina SA) son tres profesionales trabajaron durante varias décadas en la empresa y hoy decidieron volcar su experiencia en caminos forestales con la primera edición de un manual técnico.

El libro consta de 21 capítulos, y entre sus contenido se abordan aspectos de actividades y equipos de caminos; Clasificación y planificación de caminos; Entoscado de caminos, Explotación y reacondicionamiento de canteras; Construcción de alcantarillas de madera; Construcción de alcantarillas de tubos de hormigón armado; Zanjeos y drenajes; Control de erosión en caminos; Construcción de puentes de madera; Construcción de puentes con huellas de acero; Construcción de puentes de hormigón armado con vigas pretensadas; Reemplazo de suelo, reapertura y reacondicionamiento de caminos; Construcción de caminos nuevos y ensanche de los existentes; Perfilado y abovedado y cuneteo de caminos; Remolque de camiones, Despeje de caminos; Rotondas y sobrepasos; Saneamiento de suelos de baja capacidad portante; Riego de caminos para mitigación de polvo en suspensión; Construcción de planchada para acceso a pilas; Actividades de caminos en zona delta.

En el prólogo del libro, Pablo Ruival expresa:

En Arauco tenemos la misión de contribuir a mejorar la vida de las personas, desarrollando productos forestales para los desafíos de un mundo sostenible.

Desarrollamos productos sobre la base de recursos forestales renovables, los cuales nos permiten ofrecer una amplia variedad de soluciones sustentables y de calidad para la industria del papel, la construcción, el embalaje, la mueblería y la energía.

Nuestro negocio está estrechamente relacionado con los ecosistemas en los que estamos presentes y buscamos ser un actor virtuoso en el desarrollo ambiental, económico y social. Trabajamos en generar condiciones para que nuestras actividades beneficien a las comunidades que forman parte de nuestras áreas de influencia.

Gestionamos nuestros recursos forestales de manera sustentable, en concordancia con los principales estándares mundiales. Nos vinculamos con las comunidades vecinas, planificamos operaciones con su participación y abordamos posibles impactos.

Buscamos mantener y mejorar la biodiversidad y los servicios ecosistémicos de los territorios en los que estamos presentes, siempre con una mirada de largo plazo. En la Argentina. de las 230.000 hectáreas de patrimonio de la empresa, la mitad se conserva como área natural protegida.

Nuestras áreas naturales están compuestas por bosques nativos, áreas de alto valor para la conservación, fajas ecológicas, humedales, áreas de drenaje y bosques protectores. En ellos implementamos el Plan de Manejo de Bosque Nativo, que contempla la protección del territorio, la investigación, la conservación y la educación ambiental.

Somos la primera empresa forestal carbono neutra a nivel mundial, lo cual representa un gran paso y aporte para enfrentar la crisis climática que estamos transitando. Creemos firmemente en la sustentabilidad como un eje central del negocio; la gestión responsable de nuestros bosques y plantaciones es lo que nos permitirá seguir contribuyendo a los grandes desafíos globales, generando valor económico y potenciando la competitividad del sector.

Arauco Argentina cuenta con un modelo de relacionamiento que tiene como propósito crear valor compartido a través de programas con altos estándares y excelencia técnica que generen beneficios significativos a largo plazo, mediante el diálogo y la participación.

La operación de caminos forestales es probablemente la más expuesta a la interacción con las comunidades cercanas y exige una planificación minuciosa con el objetivo de comunicar adecuadamente y priorizar la seguridad de los vecinos y de los vehículos que los transitan.

Es un orgullo poder compartir este libro con nuestras experiencias sobre el trabajo de varios años, presentadas como técnicas de trabajo que serán muy valiosas en diferentes ámbitos. Confiamos en que estos aportes generarán nuevas propuestas e ideas. Estamos convencidos de que el trabajo articulado nos conduce a un proceso de mejora continua que redunda en beneficio para todos