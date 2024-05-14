Paraguay | La evolución del país hacia el manejo sustentable y sistemas confiables de información fueron expuestos en el Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques

La decimonovena sesión del Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques (UNFF), que se desarrolló en la semana del 6 al 10 de mayo, celebró debates políticos sobre las prioridades temáticas en apoyo de la implementación del plan estratégico de las Naciones Unidas para los bosques 2017-2030.

PARAGUAY (14/5/2024).- La presidenta del INFONA, Cristina Goralewski, y representantes del Ministerio Espacial y Planificación de Suriname, participaron del espacio denominado: “Monitoreo y Supervisión Forestal de Sistemas y Sostenibilidad de los Bosques en Gestión de Prácticas en América Latina y el Caribe: El caso Paraguay y Suriname”, en el marco del Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques (UNFF), que se desarrolló en la semana del 6 al 10 de mayo.

En ese espacio, la ingeniera forestal expuso la experiencia de cómo Paraguay, a través del Sistema Nacional de Monitoreo Forestal, está evolucionando hacia el manejo sustentable de sus bosques y plantaciones forestales, combinando la transparencia, tecnología y el consenso entre sectores; destacando el rol científico para destacar la generación de datos de la cobertura forestal del país.

En su intervención, Goralewski comenta acerca de las bondades y funcionalidades de la herramienta presentada en marzo último, el “Portal de Bosques y Usos de la Tierra”.

El Instituto Forestal Nacional (INFONA) que preside, tiene como objetivo general la administración, promoción y desarrollo sostenible de los recursos forestales del país, en cuanto a su defensa, mejoramiento, ampliación y racional utilización. Su misión es promover la gestión forestal sostenible a través de una política participativa e inclusiva, cumpliendo con las leyes de competencia y brindando productos, servicios y tecnologías que aporten al desarrollo económico, social y ambiental del país.

Diálogo sobre “Soluciones basadas en los bosques para la triple crisis planetaria: un enfoque en las personas, la ciencia, la tecnología y las finanzas”

La presidenta del Instituto Forestal Nacional y su comitiva participaron de la mesa redonda, junto a ministros y otros altos funcionarios de los Estados miembros y socios del UNFF.

En la decimonovena sesión del Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques (UNFF), en los segmentos de alto nivel, los miembros abordaron debates políticos sobre la importancia de las “soluciones basadas en los bosques a la triple crisis planetaria:un enfoque en las personas, la ciencia, la tecnología y las finanzas” e identificar las mejores formas y medios para movilizar aún más recursos financieros, técnicos, científicos y tecnológicos para los bosques en beneficio de las personas.

El INFONA, a través de su máxima autoridad, comentó acerca del desafío que Paraguay tiene como país de continuar avanzando en el desarrollo del sector forestal y el arduo trabajo científico que se viene realizando desde la institución para la generación de datos precisos sobre la cobertura forestal del país.

En Paraguay se ha dado un proceso positivo de evolución en el monitoreo y desarrollo de análisis de datos sobre los recursos forestales de la nación. Entre los últimos informes generados por el INFONA, se encuentran dos reportes históricos de cobertura forestal, uno de zonas de cultivo de soja y otro sobre zonas con potencial forestal en el país.

Además, se destaca la creación del “Portal de Bosques y Usos de la Tierra”, una valiosa herramienta, que tiene relación con la transparencia de datos sobre la distribución y el estado de nuestros recursos forestales, a fin de evidenciar la producción sostenible del país, mencionaba la presidenta.

“Instamos a todos los países a reconocer y respetar estos esfuerzos en materia de generación de información y transparencia, es crucial fomentar un ambiente de confianza en la información oficial proporcionada por los países, en lugar de recurrir a fuentes no oficiales que pueden carecer de rigurosidad y precisión necesarias”, sostuvo durante su ponencia la ingeniera.

“Al reconocer y respaldar los datos oficiales generados por Paraguay y otros países comprometidos con la transparencia, fortalecemos los cimientos para la toma de decisiones informadas y efectivas en la gestión forestal a nivel global”, concluyó la máxima autoridad del INFONA.