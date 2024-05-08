Perspectivas del mercado voluntario de carbono tras la experiencia de un propietario de bosque y una consultora argentina

Este artículo elaborado por la Dra. Margarita Fernández, en colaboración con el Ing. Pablo Eliano de GMF consultora, describe la experiencia y perspectiva personal de una consultora forestal y, por otro lado, la de un propietario de bosque nativo al crear e implementar un proyecto de certificación de bonos de carbono para venta en el mercado voluntario internacional.

Perspectiva de la consultora

¿Cuál es la misión de su empresa consultora?

La misión de la empresa es impulsar proyectos de triple impacto: protección del medio ambiente, socialmente responsable y económicamente productiva. Esto se logra a través de la compensación de emisiones de carbono con manejo sustentable de plantaciones o manejo forestal integrado.

Ud. cree que la demanda de bonos de carbono en mercados voluntarios ha incrementado en los últimos 10 años en Argentina? ¿Qué lo motiva?

Sí. La motivación principal surge de la demanda desde las empresas que necesitan transaccionar la compra de créditos de carbono para compensar su huella productiva. Los precios han cambiado de $4 dólares hace 10 años, a $14 hoy en día en el mercado voluntario. Para el propietario forestal es una buena opción, ya que no solo está contribuyendo al secuestro de carbono sino también a salvar el ecosistema de muchísimos animales y plantas. Además, se mejora la calidad de vida de la gente, porque en muchos mercados se necesitan certificaciones no solo del carbono sino también del impacto social de cada crédito generado para la venta. Es una iniciativa por ejemplo que ayuda a disminuir el trabajo en negro en este tipo de emprendimientos.

¿Cómo elige el perfil de sus clientes que son propietarios de bosque?

En principio son productores o propietarios forestales con ganas de darle valor agregado a su bosque nativo y/o conservar la cobertura natural en el largo plazo. Esto se logra accionando su deseo con una mejora en las condiciones de la estructura y crecimiento del bosque por medio de intervenciones silvícolas o reforestando. Los mercados voluntarios representan oportunidades para este tipo de propietarios forestales.

¿Qué requisitos legales necesita un propietario de bosque nativo para vender sus bonos de carbono a compradores de un mercado voluntario?

En principio se necesita tener papeles de título de la tierra en orden y tener un alto porcentaje de hectáreas destinadas a conversión (“Zona Verde” según Ley 26.331) o con alta presión de desmonte. Solo evitar desmonte no crea adicionalidad, a menos que haya una amenaza de desmonte latente y real. El productor se compromete a no desmontarla superficie comprometida durante el tiempo que el contrato lo establezca. Estos proyectos necesitan un plan de manejo forestal, y para ello se necesita aprobación de las jurisdicciones provinciales.

¿Cuál es el timeline de creación y ejecución de un proyecto con el propietario de bosque?

En general, las negociaciones entre el inversor y el propietario forestal pueden llevar entre 1-2 años. El inversor es el que va a pagar la tonelada (Tn) de carbono. La consultora (GMF) es el nexo entre el productor y los inversores. Los tiempos de negociación para proyectos de manejo forestal mejorado (IFM) son más extensos debido a que hay que negociar cada detalle en el plan de acción. Ya que el inversor es el que paga la Tn de carbono tiene que estar seguro de que cada acción de manejo va a generar adicionalidad. La idea es que el bono no cueste más que la inversión que se pueda activar en el mercado de carbono.

¿Cuántos años comprende un contrato promedio y cómo varían los precios de la tonelada de CO 2 en base a ello?

Un contrato promedio en el mercado voluntario hoy dura 10 años con renovación posible si el inversor y el propietario quieren. En ese período el propietario del bosque debe asegurarse que el bosque no se queme y que mejore su productividad natural con acciones. Los proyectos nuevos contemplan que todo el campo no se desmonte y que durante los primeros 10 años del proyecto como mínimo se verifiquen el crecimiento y el resultado de las acciones ejecutadas (ej., Corredor de los Cedros y Santa Bárbara).

¿Con qué lineamientos se cuantifica el carbono y qué implican?

La verificación de los proyectos se realiza de acuerdo con lineamientos Verra. Estos lineamientos están en constante cambio ya que el mercado de carbono es un negocio en desarrollo. Cuando anotás un proyecto en Verra necesitás establecer una línea base de carbono en todas las propiedades que son parte del proyecto. Las consultoras pueden tener equipos técnicos que corroboren que la línea base y que la adicionalidad sea real dentro de los proyectos. Las certificadoras de carbono que garantizan la veracidad de los créditos de carbono producidos en el bosque en el marco de los proyectos son empresas independientes. Son certificadoras porque están matriculadas y verificadas para tal fin por VERRA.

¿Cuánta inversión de dinero requiere establecer ciertas prácticas para crear adicionalidad y a partir de cuánta superficie un productor puede ofrecer bonos de carbono en el mercado voluntario?

Para poder participar en este tipo de iniciativas un propietario forestal necesita al menos 500 hectáreas de bosque en zona amarilla o verde (según Ley Nacional 26.331). Un pequeño productor con menos de 400 has es difícil que pueda cumplir los requisitos de escala que son requisito en un proyecto de este estilo. La inversión inicial depende del proyecto, pero en la mayoría de los casos el propietario de bosque recibe pagos del proyecto para ejecutar las actividades. Pero esto puede no ser el caso en muchos proyectos de compensación. Existe una capitalización pactada en el contrato a través de mejoras de caminos, enriquecimiento forestal y actividades de manejo sustentable. Los inversores compran toneladas de carbono para cubrir los gastos que implican el costo de las prácticas de mejora. En los contratos se puede aclarar que el porcentaje de carbono secuestrado por encima de determinado monto de carbono adicional, que se pueda comprobar que existe, se lo puede quedar el productor.

¿Cuál es su proyección con respecto al futuro de los mercados voluntarios de carbono para propietarios de bosque nativo en Argentina?

Hay muchísimo potencial. El mercado voluntario es una oportunidad enorme para el sector forestal siempre que se ejecuten contratos claros, transparentes y con datos certeros. Los datos certeros dependen de la ciencia, de los profesionales que garanticen buenas mediciones y modelos forestales predictivos. Esto será responsabilidad de las empresas consultoras y de las alianzas con universidades e instituciones del Estado. Se necesita investigación dedicada a la dinámica del bosque y a entender cómo se mueve el carbono en los distintos tipos compartimentos del bosque en distintos escenarios de los proyectos. Es una tarea en pañales.

Ud. recomienda alguna herramienta pública para hacer la verificación de carbono?

No. El Estado está para facilitar estos proyectos entre los privados. En el caso que la provincia sea el ente regulador de los planes de manejo y tenga equipos especializados para tal rol entonces su tarea sería como facilitador. No conozco otra herramienta que se ofrezca hoy en día a nivel nacional para llevar a cabo esta tarea.

¿Qué información considera que los propietarios de bosque necesitan para tomar decisiones y evaluar la potencialidad de su propiedad para ejecutar proyectos que creen adicionalidad?

El productor debe entender qué tipos de mercados de carbono hay: qué son los mercados voluntarios (a los cuales puede acceder) y qué son los mercados regulados. El productor necesita saber si los pagos en el marco de un proyecto de compensación de carbono lo excluyen de otros subsidios como los facilitados por la Ley 26.331.

Si los financiamientos de la Ley Bosques se ejecutasen en tiempo y forma, y si ese subsidio fuese un 50% más, le funcionaria mejor cobrar por stock de carbono actual que ingresar al mercado voluntario a vender bonos de carbono. Entonces, los productores deben entender primero cómo funciona la captura de carbono en su tierra forestal y como se mueven estos mercados con respecto a los bonos creados a futuro, la verificación de ese carbono, los riesgos de los proyectos y los correspondientes pagos.

El pago no es por stock de carbono presente es por stock futuro, y ese stock futuro requiere manejo silvícola, inversión de dinero y trabajo de campo para ser logrado. El único caso donde existen pagos por stock presente es cuando la propiedad está expuesta a peligros de desmonte (por ej., Proyectos REDD+).

Entender si su bosque categoriza para proyectos REDD+ o si su bosque tiene potencial para demostrar adicionalidad por desmonte evitado. Hoy en día toda zona forestal que según la Ley 26.331 no sea zona verde, debe manejarse bajo un esquema de manejo forestal mejorado (IFM). En ese caso, en promedio se generan 12-15 Tn de carbono equivalentes por año en los mejores casos, a costos que el propietario de bosque debería asumir.

Sin toda esta información es muy probable que los propietarios sean invitados a negocios que no son favorables para ellos con números incomprobables e irreales. Cada tipo de bosque es distinto y las peculiaridades de la región pueden garantizar mayor o menor éxito al emprender un proyecto de compensación de carbono.

Por último, el propietario debe ver bien quién es su socio ya que las obligaciones son muchas y a veces engañosas. Consulte con su abogado y técnico o Ing. Forestal de confianza. Las cláusulas de los contratos son negociables y un propietario bien asesorado puede agregar muchísimo valor a su bosque a través de estas iniciativas.

Perspectiva de un propietario de bosque

¿Qué lo motivó a adquirir y a conservar su bosque?

Mi familia ha sido propietaria de este bosque por mucho tiempo. Históricamente se hizo aprovechamiento forestal, pero desde que los precios de la madera cayeron he tratado de diversificar los usos para poder conservar la cobertura y el ambiente natural.

¿Cuáles son sus objetivos de manejo? ¿Es el secuestro de carbono un objetivo para usted?

Ahora mismo estoy tratando de ejecutar un uso múltiple de la propiedad. Tengo áreas a restaurar post-incendio y otras donde deseo ejecutar un manejo silvopastoril con la vegetación nativa. El secuestro de carbono es un plus que he incorporado en los últimos años como objetivo paralelo a mis otras actividades productivas.

¿Cómo se enteró los mercados voluntarios de carbono y que podía ser una oportunidad económica para Ud.?

Hace unos años asistí a un evento para productores forestales de la Provincia donde mencionaron la oportunidad, pero la realidad es que mi técnico fue el que más me ayudó a entender cómo un proyecto de este estilo podía beneficiarme.

¿Esperan un pago por el secuestro de carbono en su bosque? ¿Este proyecto de compensación de carbono le permite alcanzar otros objetivos de manejo en sus tierras?

No. Yo no estaba interesado en obtener dinero de los bonos sino más bien obtener los beneficios. Siempre en las negociaciones fue claro que la transacción con los inversores es la de recibir financiamiento para poder mejorar la finca durante el tiempo que el contrato lo establece. Los pagos que recibo son suficientes para ejecutar mejores prácticas de manejo forestal que me ayuden a lograr los objetivos de adicionalidad al mismo tiempo que realizo mejoras en mi finca.

¿Está utilizando fondos personales? y ¿cuánto tiempo has estado trabajando para ver resultados?

No utilizo fondos personales, el proyecto paga por todas las acciones a llevar a cabo. La ejecución del plan de manejo fue rápida y estamos haciendo los primeros inventarios forestales para poder corroborar resultados. De cualquier manera, mucha puesta valor en infraestructura para la finca ya fue llevada a cabo.

¿Recibe fondos de incentivos internacionales o nacionales para su plan de manejo y por sus resultados de secuestro de carbono?

No. Sólo recibo financiamiento de la Ley 26.331, que es compatible con el proyecto de compensación. Son aproximadamente 120.000 pesos por año.

¿Cuánto trabajo y cuánto tiempo le llevó planificar el proyecto para sus bosques? Estamos tratando de que otras personas sepan lo que esto implica.

La planificación del proyecto llevó al menos 4 meses. En ese tiempo recibí el contrato, me tomé un mes más para chequear con mi abogado y revisar clausulas. Se negociaron algunas partes con la consultora y los inversores y se puso en marcha. La pandemia retrasó una parte, pero ya estamos con un buen porcentaje ejecutado.

¿Qué tipo de contrato de venta tiene y qué implica?

El contrato son 10 años e implica ejecutar manejo forestal mejorado en distintas zonas de la finca con una inversión aproximada de U$D120.000. El secuestro de carbono adicional se transacciona como bonos y éstos son retenidos por los inversores. Las áreas de la finca incluidas en el proyecto son zonas con alto riesgo de desmonte en zona verde y amarillas (según Ley 26.331).

Algunas de las actividades de manejo en el plan incluyen: apertura de caminos forestales, enriquecimiento forestal, raleos selectivos y creación de potreros para manejo silvopastoril. En el lapso de esos 10 años una de las condiciones es evitar incendios que liberen el carbono secuestrado a la atmósfera.

¿Quién le ayuda a organizar y continuar con su plan de manejo?

Mi técnico me asesora y está a cargo de las actividades a campo.

¿Qué tipo de información habría encontrado útil, o encontró útil en el pasado para asesorarse?

No hay información al respecto para el público general. Personas que han tratado de empezar este tipo de proyectos se han encontrados con muchas restricciones a nivel estatal o falta de claridad en las regulaciones.

¿Recomendarías a otro propietario de bosque que se involucre en estos proyectos?

Sí, un millón de veces. Mi experiencia fue muy buena, sobre todo porque me permitió hacer muchísimas mejoras en la finca que estaban fuera de mi alcance. Vale la pena. Desde lo contractual es muy nuevo todo, también los precios en el mercado no son tan claros. Pero con buen asesoramiento es posible llegar a buen puerto.

Agradecimientos:

Al propietario de bosque nativo que colaboró en la entrevista. Este artículo tiene el respaldo del proyecto FOCCE (Forest Owner Carbon and Climate Education), USDA National Institute of Food and Agriculture (grant no. 2022-67023-36364) y el National Science Foundation (grant no. 2115712).