InFoPro Misiones | Rige la actualización de precios de materia prima forestal vigentes desde marzo 2024

Tras publicarse en el Boletín Oficial del Gobierno de Misiones, el Instituto Forestal Provincial (InFoPro) informó que está en vigencia la actualización de precios de la materia prima forestal. El incremento de los valores se efectuó por acuerdo del directorio del organismo a partir de la publicación del IPIM realizada el 19 de febrero por el INDEC, que marcó un 18% con respecto al mes anterior.

Disposiciones INSTITUTO FORESTAL DE MISIONES DISPOSICIÓN Nº 010 POSADAS, 23 de Febrero de 2.024.-

VISTO: Lo estatuido por la Ley XVI – N° 120, su Decreto Reglamentario N° 775/2.020, Acta de Directorio N° 20/2.022, y Resolución N° 3/2.023;

CONSIDERANDO:

QUE, mediante lo dispuesto en la Resolución N° 3/2.023, se establece la actualización mensual, consecutiva hasta el mes de Abril del 2.024, de los precios de contado más I.V.A., por tonelada puesto en fábrica de trozas pulpables “raleo” y “chip” pulpables, y los precios por tonelada puesto en camión de madera rolliza de las especies: Pinus SP, Araucaria, y Eucaliptos – podados y no podados, para aserrío y laminable, y precio por tonelada puesto en camión de “Chip leña sin mezcla”, conforme los índices del I.P.I.M. del I.N.D.E.C.;

QUE, entonces corresponde actualizar los precios mencionados ut-supra respecto al mes de Marzo del 2.024; QUE, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (I.N.D.E.C.) ha publicado el Índice de Precios al por Mayor (I.P.I.M.), registrando un aumento de 18% para el mes de Enero de 2.024;

QUE, habiéndose cumplido los procedimientos legales, en consonancia con lo establecido por la normativa citada, y de acuerdo a la establecido en la Resolución N° 3/2.023, no existiendo objeciones legales que formular respecto al presente acto administrativo, se torna necesario dictar el instrumento legal correspondiente;

POR ELLO: EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO FORESTAL DE MISIONES

D I S P O N E: ARTÍCULO 1º.- ACTUALÍZANSE en un 18% los precios de contado más I.V.A por tonelada puesto en camión de madera rolliza de las especies: Pinus sp, Araucaria y Eucaliptos – podados y no podados, conforme las pautas y parámetros fijados en el Acta de Directorio N° 20/2.023 y Resolución N° 3/2.023, a partir del 1° de Marzo de 2.024, que figuran en la siguiente tabla: