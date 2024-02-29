El país sudamericano consolida su liderazgo como productor mundial de celulosa. En el año 2024, Brasil alcanzó una producción récord de 21,2 millones de toneladas de celulosa, superando a Estados Unidos en este importante sector. Este notable crecimiento del 8,7% con respecto al año anterior se atribuye a diversos factores, como la inversión en nuevas instalaciones y la expansión de la capacidad productiva de empresas líderes como Suzano, Klabin y Fibria.

Fuente: Con información de Brasil Florestas y STCP

BRASIL (29/2/2024).- El sector forestal brasileño se consolida como líder mundial en producción de celulosa, resultado de una buena gestión en los distintos segmentos de la cadena foresto-industrial.

Un ejemplo notable se observa en la cadena de la celulosa, en la que Brasil se destaca tanto en competitividad de productos y mercados como en costos de producción. En 2024, la producción de celulosa en el país alcanzó las 21,2 millones de toneladas , superando a Estados Unidos.

La creciente demanda mundial de celulosa, especialmente en regiones como Asia, ha contribuido significativamente a este logro brasileño, junto con condiciones climáticas favorables para el cultivo del eucalipto, la principal materia prima utilizada en la producción de celulosa.

Este hito consolida a Brasil como un líder indiscutible en el sector forestal a nivel mundial, resultado de una gestión ejemplar en todos los segmentos relacionados. Un ejemplo de excelencia se observa en la cadena de producción de celulosa, donde Brasil se destaca tanto por la competitividad de sus productos y mercados como por sus bajos costos de producción. Este sector se ha convertido en un referente de excelencia en la gestión empresarial.

Según el ingeniero forestal Joésio Deoclésio Pierin Siqueira, vicepresidente de la STCP Curitiba en Brasil, la clave del éxito en este segmento radica en la mejora continua y un enfoque sostenible en las operaciones.

La búsqueda constante de eficiencia, innovación y prácticas alineadas con las demandas del mercado ha sido fundamental para consolidar a Brasil como un modelo a seguir en el sector forestal.

Los datos de exportación del sector forestal son igualmente impresionantes. En 2024, las exportaciones brasileñas de celulosa alcanzaron los 7.200 millones de dólares, proyectando un aumento del 14,3% en comparación con el año anterior.

Brasil continúa siendo el principal exportador mundial de celulosa, superando a países como Canadá y Estados Unidos. Este crecimiento se atribuye principalmente a la fuerte demanda de China, el principal destino de las exportaciones brasileñas, y a la diversificación de los mercados compradores.

El enfoque en la expansión global ha llevado a transformaciones significativas en las industrias forestales brasileñas, con un énfasis en la inversión en aumento de la escala de producción para satisfacer la demanda internacional. Este movimiento ha impulsado importantes cambios internos y ha requerido la adopción de prácticas empresariales sólidas y orientadas al mercado internacional.

Para adaptarse a este nuevo escenario, las empresas han implementado buenas prácticas de planificación, inteligencia de mercado y gestión financiera. También han invertido en el desarrollo empresarial mediante el benchmarking con competidores internacionales, la capacitación continua del personal y prácticas sólidas de gestión socioambiental.

A pesar de estos logros, algunas empresas del sector forestal enfrentan desafíos para desarrollar formas sostenibles y competitivas en el mercado internacional. La dependencia de la fluctuación del tipo de cambio destaca la necesidad de una gestión más estratégica y diversificada en este sector.

En conclusión, Brasil ha demostrado su capacidad para liderar el mercado mundial de celulosa mediante una gestión empresarial sólida, orientada al mercado internacional y centrada en la sostenibilidad. Este éxito refleja la importancia de la adaptación estratégica y la innovación continua para abordar los desafíos dinámicos del sector forestal.