La biomasa forestal como alternativa de transición en el país hacia la generación de energía limpia y sustentable

En un contexto en el que, según la comunidad científica, es necesario reducir las emisiones de carbono a casi la mitad en 2030 y alcanzar las cero emisiones netas en 2050 para evitar los impactos más negativos del cambio climático, en el marco del Día Mundial de la Energía el 14 de febrero, desde la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (FAIMA) invitan a la sociedad a descubrir, reconocer y valorar las virtudes de la madera y sus derivados para una transición energética urgente y sustentable.

Fuente: FAIMA

BUENOS AIRES (12/2/2024).- El 14 de febrero se estableció el Día Mundial de la Energía, una fecha para promover el uso racional de fuentes limpias y renovables. Esta efeméride surge de una iniciativa global, establecida por la ONU en 1949 para concientizar sobre la importancia de la energía para la vida cotidiana, su producción y uso responsable, así como para reflexionar sobre la eficiencia energética y las alternativas de producción.

Hoy se reconoce a nivel internacional que son los combustibles fósiles (como el carbón, el petróleo y el gas) los principales causantes del cambio climático, ya que son responsables de más del 75 % del total de emisiones de gases globales de efecto invernadero y cerca del 90 % de todas las emisiones en dióxido de carbono, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

De hecho, los combustibles fósiles siguen representando más del 70 % del suministro global (frente al 82 % de 2022), según el último informe de la Agencia Internacional de la Energía.

En este escenario global, las energías renovables son la única salida para poder convertirse en las principales fuentes de generación de electricidad para 2025.

Solar, eólica, hidráulica, geotérmica y especialmente la energía de biomasa forestal, que es aquella que proviene de materiales orgánicos – como residuos agrícolas y forestales – serán protagonistas de este cambio necesario y vital para un futuro sustentable. Este tipo de energía también genera, además de electricidad, calor y biocombustibles.

“La madera emerge como una aliada fundamental en la construcción de un futuro sostenible. Desde las ciudades hasta las construcciones individuales, su uso contribuye a la mitigación del cambio climático y al desarrollo de bioeconomías circulares, promoviendo un equilibrio necesario entre progreso y conservación. La elección de la madera hoy es una apuesta por un mañana más verde y resiliente”, sostienen desde FAIMA.

Entre los principales aportes del uso de la madera y sus derivados, mencionan:

· Bajo Impacto Ambiental: La madera es fácilmente reciclable y, al final de su vida útil, puede utilizarse como combustible

· Almacenamiento de Carbono: La madera es el único material de construcción que almacena carbono, contribuyendo a la reducción de CO2

· Neutralidad de CO2: La combustión de madera no contribuye al efecto invernadero ni al calentamiento global, ya que libera la misma cantidad de CO2 que la madera absorbió durante su crecimiento

· Energía Limpia: La madera evita la acumulación en vertederos, minimiza los costos de eliminación de desechos y su combustión se filtra antes de ser liberada.

La madera y la energía sustentable

Roberto Luis Raimondi, asesor de FAIMA y especialista en eficiencia y transición energética, explica por qué la madera tiene el poder de convertirse en una de las energías limpias, sustentables y renovables más importantes del mundo.

“En general, se entiende por madera a las partes de un árbol que, económicamente, pueden aprovecharse, como troncos, ramas y raíces. La madera de los troncos se puede utilizar de múltiples maneras: como láminas, como chapas finas, triturada en tableros y como macizo para obras de construcción y carpintería” explica el asesor.

“Además, se beneficia del procesamiento de la madera la industria química, especialmente para la obtención de celulosa, nitrocelulosa, aceites y ácidos”.

La energía necesaria para la fabricación de la madera es nula, ya que el árbol utiliza la energía solar (función clorofílica). Justamente, al ser un material biológico de origen vegetal es completamente diferente a otros materiales de construcción.

El consumo de energía en el proceso de transformación de la madera es muy inferior cuando se compara con los del acero, aluminio o cemento:

1 tonelada de madera 430 Kwh

1 tonelada de acero 2.700 Kwh

1 tonelada de aluminio 17.000 Kwh

Aporte ambiental

“La madera es un material perecedero, pero su vida útil puede alargarse en forma considerable y hasta por cientos de años aplicando técnicas especiales en su manejo. De hecho, se podría afirmar que la vida de la madera tratada es ilimitada, ya que se puede reutilizar indefinidamente si no ha sido afectado por los agentes atmosféricos, xilófagos o fuego” detalla el experto.

“De este modo, la madera es un material 100% reciclable y una vez reciclado posee todas sus cualidades físicas intactas. Asimismo, es notable que su proceso de reciclaje no lleva asociado tratamiento y genera bajas emisiones de la maquinaria que en su caso se requiera”, completa Raimondi.

Respecto a la biomasa, explicó que se fue gestionando y revalorizando algunos de sus subproductos o residuos, sobre todo los provenientes de las zonas boscosas y se están implantando políticas de gestión para esos remanentes en los territorios.

La captación de dióxido de carbono y la generación de oxígeno, por ejemplo, en una hectárea de pino, es de 20 toneladas de oxígeno por año, consumiendo 24 toneladas de dióxido.

“Actualmente la energía con base forestal representa sólo el 0,11% de la matriz de energía eléctrica de Argentina. Esta contribución podría sextuplicarse generando una energía renovable, limpia, que contribuya a mitigar el cambio climático y que produzca empleo y desarrollo en múltiples economías regionales del país”, afirman desde FAIMA.

Bioenergía forestal

La biomasa forestal es producto de podas y raleos de árboles (trozos finos no aptos para aserradero), así como el residuo de los aserraderos y otras industrias forestales que se pueden utilizar para generar energía térmica y eléctrica.

Uno de estos productos residuales que será la estrella del futuro energético es el pellet. Se trata de una utilidad obtenida por secado de aserrín con un 8% de humedad, que luego se comprime de manera que las mismas partículas se pegan sin ningún tipo de aditivos y no deja prácticamente ceniza (residuos) por la baja humedad.

El rendimiento del pellet se puede estimar como sigue:

1 kilo de pellet: genera 4.600 calorías

½ litro de Gasoil: genera 4.400 calorías

½ litro de Gas: genera 5.550 calorías

En el caso de la energía térmica, el uso de chips y pellets de madera para calderas y estufas es el combustible que más ha expandido su uso para cumplir las metas de energía renovable en Europa, Japón y Corea en los últimos 10 años. Las tecnologías innovadoras en calderas y estufas de alta eficiencia y con potencias de menos de 100 KW permitieron la expansión de su uso en oficinas gubernamentales, escuelas, hospitales, hoteles, edificios y hogares como reemplazo del gas y otros combustibles.

En Argentina existen ya varias empresas que producen y comercializan este tipo de combustible y estufas de calidad premium, que incluso son exportadas por su gran rendimiento, diseño y consumo sustentable. De hecho, las empresas que han optado por el uso de calderas en base a pellets o chips indican una reducción del costo de energía entre el 20% y el 35 % al reemplazar GLP o Fuel Oil.

Transición energética

En el marco de la transición energética y productiva, la madera se presenta como una alternativa renovable y de baja emisión de gases de efecto invernadero (GEI).

No solo almacena CO2 en sus usos sólidos, como construcción y muebles, sino que también reemplaza productos no renovables y de alto consumo energético. Su ampliación de uso contribuye no solo a mitigar el cambio climático, sino que impulsa también una bioeconomía circular, generando empleo y fomentando el desarrollo económico con los beneficios de intensificar el uso de la madera como material de Construcción.

Según datos del Programa Nacional PROBIOMASA, se estima que la construcción de una planta de energía eléctrica de 1 MW de potencia a partir de biomasa genera por lo menos 50 puestos de trabajo directos y al estar operativa, genera otros 8 puestos de trabajo directos y 50 indirectos.

En su desarrollo, se generarían, además, puestos de trabajo calificados al mediano y largo plazo, para la instalación, la operación y mantenimiento.

“La expansión del uso de los subproductos forestales en energía es beneficiosa ya que mejora la productividad de las plantaciones forestales; genera empleo en toda la cadena foresto-industrial y reduce el impacto ambiental de quemar residuos forestales y de aserraderos. Constituye una estratégica fuente energética para atender demandas socioeconómicas en las diferentes regiones agroecológicas ya que es el sistema que mayor empleo genera por MW de todas las energías renovables, permitiendo el agregado de valor en las cadenas agroindustriales”, aseveran desde FAIMA.