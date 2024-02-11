Argentina lucha contra incendios forestales simultáneos en cuatro parques nacionales de alto valor de conservación de biodiversidad

Durante esta semana estuvieron activos en simultáneo cuatro incendios en los parques nacionales Los Alerces (Chubut); Lanín (Neuquén); Nahuel Huapi (Río Negro) y Rio Pilcomayo (Formosa). La planificación del gobierno nacional para coordinar la asignación de recursos y el recambio de personal está a cargo de la Dirección de Lucha contra Incendios Forestales y Emergencias (DLIFyE), que depende de la Dirección Nacional de Operaciones de la Administración de Parques Nacionales.

Fuente: Parques Nacionales

BUENOS AIRES (11/2/2024).- Desde la Dirección de Lucha contra Incendios Forestales y Emergencias (DLIFyE), se articulan los requerimientos de la Intendencias para elevar las demandas de personal y medios al Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), que se encuentra bajo la órbita de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación y articula con los restantes sistemas de combate de incendios de las Provincias.

Durante esta semana estuvieron activos en simultáneo cuatro incendios en los parques nacionales Los Alerces (Chubut); Lanín (Neuquén); Nahuel Huapi (Río Negro) y Rio Pilcomayo (Formosa).

Frente a esta situación, la estructura de gestión se pone en funcionamiento para optimizar la distribución de recursos y la administración equitativa de los mismos.

Durante la jornada del sábado 10 de febrero se dispuso el envío de 18 brigadistas de los parques nacionales del Centro del país para relevo de personal en Los Alerces, que fueron organizados en dos grupos: uno desde el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, con dos móviles para transporte; integrado por personal de Campos del Tuyú, Pre-Delta e Islas de Santa Fe.

En tanto que el otro grupo se traslada desde Quebrada del Condorito con personal de Talampaya, Traslasierra y Ansenuza. El criterio de movilización de recursos se basa en las condiciones registradas de peligro de incendio en cada parque nacional, situación que determina la permanencia en estado de alerta en las bases asignadas o la viabilidad de los traslados.

En cada uno de estos incendios los equipos de técnicos y brigadistas planifican la estrategia combinada de las cuadrillas en los frentes de fuego; incluyendo el dispositivo de medios aéreos para traslado de combatientes y descargas de agua; y el monitoreo permanente con cámaras y drones, sumado al despliegue del operativo de logística y seguridad para sostener la dinámica del funcionamiento diario.

Estado de situación

La DLIFyE informó que está ingresando desde el norte del Neuquén un frente de tormenta con descargas eléctricas, que se va a desplazar por toda la región cordillerana y se extiende hasta el sur de Chubut.

Parque Nacional Los Alerces

El viernes 9 de febrero, se cumplieron dos semanas desde el inicio del incendio forestal denominado “El Centinela” que afecta más de 8.000 hectáreas de la zona Centro del Parque Nacional Los Alerces y de predios rurales en jurisdicción de la provincia del Chubut. El incendio sigue activo en todo su perímetro.

De origen intencional, de acuerdo con los primeros peritajes, el fuego destruyó el añoso bosque nativo y su invaluable biodiversidad; y, además, puso en riesgo los hogares y emprendimientos de los pobladores del área, así como también la infraestructura turística y de servicios públicos.

Las cambiantes condiciones climáticas de la región andina de la Patagonia norte, caracterizadas durante esta época del año por las altas temperaturas y gran intensidad de los vientos, favorecieron el desplazamiento de las llamas en dirección Sudeste hacia los alrededores de la ciudad de Esquel.

En total se vieron afectadas en el operativo 415 personas, entre personal de APN, del SPMF de Chubut, las brigadas Nacional Centro de Servicio Nacional de Manejo del Fuego; del Sur; Nacional NEA; de Protección Ciudadana; San Luis Solidario; Delegación Policía Federal (PFA) de Buenos Aires, la Policía Federal Bariloche. Total de línea estuvieron 256 combatientes con personal de apoyo.

En cuanto a los recursos afectados al incendio se desplegaron camionetas, autobombas, cisternas, motoniveladora, cargadora, camiones, buses y distintos medios aéreos.

Nahuel Huapi

Por otra parte, en el Parque Nacional Nahuel Huapi, el incendio “Arroyo Cedrón-Brazo Tristeza” ya consumió unas 550 hectáreas de bosque nativo en un sitio remoto al que sólo se llega por medios náuticos. Según los técnicos el lugar donde comenzó el fuego presenta señales de un fogón mal apagado, en un sector donde está terminantemente prohibido el uso del fuego.

En el área incendiada se encuentran especies arbóreas de alto valor de conservación, como bosque de coihue, bosque mixto (coihue y ciprés) y bosque de lenga, principalmente. También habitan Especies de Vertebrados de Valor Especial (EVVES) como el huillín, especie emblema del área protegida y en peligro de extinción, el huemul, también en peligro de extinción y especie considerada Monumento Nacional Natural.

Asimismo, se encuentran otras EVVES como chinchillón común, pudú pudú, monito de monte, paloma araucana, lechuza bataraz, picaflor rubí, carpintero gigante patagónico, carpintero bataraz grande, chucao, y picolezna patagónico, entre otras, incluyendo especies de movilidad reducida como anfibios y reptiles. Todas las especies mencionadas y sus hábitats se ven afectadas en estos eventos.

Durante el incendio trabajaron 86 combatientes de Parques Nacionales, del SNMF y del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales de la provincia de Rio Negro (SPLIF) y de Bomberos Voluntarios, 26 agentes del Parque Nacional Nahuel Huapi entre técnicos, logísticos y administrativos, dos helicópteros y dos aviones hidrantes.

Río Pilcomayo

El incendio iniciado hace poco más de una semana identificado como «Guayacán Tuya», se encuentra actualmente extinguido, tras afectar unas 1.169 hectáreas.

Luego de las tareas de combate del fuego y posterior monitoreo de puntos calientes, se registraron precipitaciones aisladas que alcanzaron la zona del incendio durante el día de ayer.

Lanín

Al cierre de esta edición desde el parque nacional se informó que, producto de la tormenta eléctrica, se desarrolla un incendio en zona remota. La actividad ígnea se detectó entre los lagos Ñorquinco y Ruca Choroy, al fondo del valle del Chusquen y Calfiquitra. No se descarta que se detecten más focos, porque no se registraron precipitaciones en la zona