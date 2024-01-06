El DNU -decreto de necesidad y urgencia- que firmó el Presidente de la Nación, Javier Milei, el 21 de diciembre sigue generando reacciones. El ingeniero Ronald Vera, consultor foresto-industrial en el NEA, emitió un mensaje con una carta abierta explicando el grave impacto de la medida en las empresas, producción y empleo del sector de aplicarse el aumento de retenciones a las exportaciones a los productos madereros.

Ver Video | https://www.facebook.com/veraronald/videos/338513865689722

“Señor Presidente de la Nación:

Mi nombre es Ronald Vera. Soy un profesional del sector foresto industrial que actúa en Misiones, Corrientes, Entre Ríos y otras provincias.

Me dirijo a usted a los efectos de que reconsidere la posición tomada con referencia a las retenciones a las exportaciones que pretende aplicar a nuestro sector productivo.

Nuestro sector, a diferencia de otros sectores de la economía regional de la República Argentina, tiene una participación muy exigua en el Producto Bruto Interno global del país. Sin embargo, genera una cuantiosa cantidad de empleo directo e indirecto, y afecta a muchas provincias y a muchas regiones del territorio nacional.

Es por ello que pido que reconsidere esta medida.

Para justificar esta reconsideración quisiera dar un par de argumentos que dejan en claro dónde está parado el sector foresto industrial argentino.

Nosotros en primer lugar, no sólo producimos madera. El sector produce papeles, cartones, celulosa, tableros compensados y de MDF, trementina, colofonia, resinas. Inclusive, productos que van a la industria alimenticia.

Pero, además, generamos algo fundamental en nuestra economía y en nuestra supervivencia como especie: el sector es carbono neutral. Eso quiere decir que nosotros capturamos más dióxido de carbono de la atmósfera del que generamos, del que emitimos.

Un metro cúbico de madera almacena entre 500 kilogramos y 700 kilogramos de dióxido de carbono.

Además, el sector foresto industrial genera la energía que consume. En los últimos años hemos duplicado nuestra capacidad de generación de energía eléctrica. Y tenemos la posibilidad de volver a duplicar esa cifra en los próximos cuatro años.

El sector foresto industrial viene haciendo grandes inversiones en todas las provincias del país a los efectos de ser más competitivos, más eficientes y ganar nuevos mercados.

Nosotros apuntamos a ganar nuevos mercados externos.

Ahora bien, en ese contexto hay que aclarar que, si bien el sector hoy aprovecha toda la materia prima y todos los co-productos que genera, tiene un margen de rentabilidad muy estrecho.

Muy estrecho: nuestro sector no está en condiciones de absorber una retención de, ni siquiera, el 3 por ciento. En el mejor de los casos la rentabilidad del sector no supera hoy el 5 por ciento.

Es por eso que le pido que reconsidere esta medida, atento a que afectaría a miles de personas.

El sector foresto industrial genera su propia materia prima, cultivando un árbol que lo va a cosechar a los 15 años o 20 años.

Esa materia prima tiene que ser podada, raleada, cosechada, llevada a la industria, aserrada, secada, reprocesada y se carga a contenedores que van a distintos mercados del mundo.

En esos mercado hoy operan monstruos internacionales a los que nos tenemos que enfrentar a la hora de quedarnos con una mínima parte del mercado mundial de madera.

Y sabemos cómo hacerlo.

Tenemos recursos humanos, tenemos maquinaria con tecnología de punta, tenemos personal que está entrenado para poder lograr esos mercados que nos hacen falta y para traer al país los dólares que nos hacen falta.

Pero para eso le pedimos una sola cosa: que nos libere la pista para que podamos despegar.

Nosotros en un año estamos en condiciones de duplicar la cantidad de madera exportada y aumentar la cantidad de dólares que ingresan al país.

Por favor, re-piense esa situación, y vamos a despegar.

Muchas gracias, señor Presidente”.

