«La imposición del 15% de retenciones a la exportación de madera tendrá un tremendo impacto en la comercialización previstas», aseguró directivo forestal de Central Puerto SA

Patricia Escobar
Por Patricia Escobar
El ingeniero forestal Fernando Dalla Tea, gerente de operaciones de Forestal Argentina SA (Central Puerto), reflexionó -a través de sus redes sociales- la evolución de la actividad forestal lograda en los últimos años con el impulso logrado con exportaciones de rollizos de madera de pino a China e India desde Entre Ríos, contextualizó la recesión que atraviesan en la demanda del mercado interno en el sector forestal argentino y aseveró que habrá un impacto negativo que afectará al sector con la aplicación de la suba de retenciones a los productos forestales.

 

ENTRE RÍOS (6/1/2024).- El sector forestal ha crecido en los últimos años traccionado por el mercado interno, la demanda de madera para construcción, pallets y embalajes. La exportación de madera aserrada de pino ha tenido también un impacto significativo en la economía del NEA y desde el 2018, la exportación de rollos de pino a China e India le ha dado un impulso adicional a la cadena.

Esto último además ha permitido la supervivencia del tren de cargas de la línea Urquiza y la fuerte reactivación de los puertos de Entre Ríos.

Los vaivenes de la economía argentina, la falta de continuidad en políticas de obras públicas y de incentivo al uso de madera en la construcción generan fuertes altibajos en la demanda de la industria local.

En estos períodos, la exportación comienza a jugar un papel más crucial para mantener la actividad foresto-industrial, sosteniendo los niveles de cosecha y posterior reforestación y la actividad de los aserraderos.

La imposición del 15% de retenciones a la exportación de madera va a tener un tremendo impacto en las exportaciones previstas, poniendo en serio riesgo la continuidad de las mismas.

Y tendrá consecuencias muy negativas para todo el sector forestal de Mesopotamia y una gran cadena logística de fletes y puertos, en un contexto en que estamos proyectando una fuerte retracción del mercado interno.

 

(*) Fernando Dalla Tea

Ingeniero Forestal 

Entre Ríos 

