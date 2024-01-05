Más de cien ONGs se unieron en un pedido a Diputados de no hacer lugar al DNU «por el retroceso ambiental» que implica para el país

Un documento fue presentado hoy a la Cámara de Diputados de la Nación solicitando expresamente “no hacer lugar a las propuestas que colisionan de lleno contra principios jurídicos y normativos nacionales e internacionales vigentes en el país, en relación a los proyectos de derogación o modificación de leyes 26.562 control de actividades de quema; Ley 26.331 de bosques nativos; Ley 26.639 de glaciares; Ley 24.922 régimen federal de pesca; Reorganización económica capítulo IX – energía sección IX – de la transición energética. «La propuesta afectará gravemente al ambiente, a la sociedad más vulnerable y que implica un retroceso en Derecho Ambiental, en la lucha por mitigar el Cambio Climático y en promover un desarrollo sostenible», advierten las ONGs firmantes.

Por Patricia Escobar

BUENOS AIRES (5/1/2024).- La preocupación de organizaciones de la sociedad civil por los posibles retrocesos en la legislación ambiental argentina fueron reflejados en un documento público presentado ante el Congreso, dirigidas a los presidentes de bloques: Martín Menem, Germán Pedro Martínez, Oscar Zago, Cristian Adrián Ritondo, Rodrigo De Loredo, Miguel Angel Pichetto, Pamela Calletti, Myriam Bregman, Sergio Edgardo Acevedo, Nancy Viviana Picón Martínez, Carolina Píparo, José Luis Espert, Paula Omodeo, Álvaro Martínez, y diputadas y diputados de la Nación Argentina.

Más de 100 organizaciones le solicitaron a los legisladores que no den lugar al “Proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” recientemente remitido por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) para su tratamiento en sesiones extraordinarias en la Cámara (0025-PE-2023), propuesto por el presidente de la Nación, Javier Milei. “Elude el derecho a un ambiente sano, equilibrado y sustentable, así como el deber de preservarlo, reconocidos en nuestra Constitución Nacional”, aseveran.

En primer lugar, en la nota elevada expresaron “su más profunda preocupación por las medidas contenidas en el proyecto de ley de referencia por cuanto suponen serios retrocesos en la legislación ambiental lograda tras mucho esfuerzo, discusiones parlamentarias y trabajo de consenso entre diversos actores sociales, a lo largo de los últimos años en la Argentina”

Advierten que el proyecto de ley vulnera el principio de no regresión ambiental, contenido en el Acuerdo de Escazú (Ley 27.566 en plena vigencia y ratificado por nuestro país) , dado que los cambios propuestos a la normativa vigente implicarían una disminución de los niveles de protección ambientales ya alcanzados.

Y recordaron expresamente el artículo 41 de nuestra Constitución Nacional que reza: “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales. Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales. Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos.”

En pos del cumplimiento de este mandato constitucional, la sociedad argentina ha comprometido, tiempo y esfuerzo para el desarrollo de un importante plexo normativo que, aunque incompleto y de implementación parcial ha permitido generar un adecuado balance entre el estímulo a la producción, la conservación y restauración del ambiente y el desarrollo social.

Manuel Jaramillo, director general de Fundación Vida Silvestre Argentina, remarcó que “el proyecto de ley presentado por el ejecutivo propone avanzar sobre legislación construida de manera participativa entre diversos sectores de la sociedad y en consonancia con lo establecido por la Constitución Nacional y la Ley General del Ambiente, es por ello que junto a diversas organizaciones que trabajamos en temas ambientales hemos decidido presentar formalmente nuestro planteo ante la cámara de diputados «.

Y finalizó que «dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, debe aplicar también a la conservación del ambiente”.

Para que Argentina sea una potencia mundial, es crucial construir sobre lo ya construido evitando los logros alcanzados, afirman.

“Entre esos logros, se encuentran las normas que este proyecto de ley pretende reformar y que conforman la columna vertebral de la protección del ambiente y los recursos naturales de nuestro país. Cualquier intento de retroceder en los niveles de protección y conservación del ambiente alcanzados debe ser considerado ilegal e inconstitucional”, aseveraron.

“Es histórico hablar logrado un consenso tan enorme y un rechazo tan profundo entre cien ONGs de manera tan rápida. Hace mucho tiempo no pasaba que organizaciones que si bien trabajamos la misma temática tenemos perfiles en algunos casos muy diferentes, nos hayamos puesto de acuerdo tan rápido y de manera tan contundente. Esto claramente evidencia el grado de amanezca al ambiente y la salud humana que plantean los artículos de este proyecto de ley. Es inapelable la fundamentacion de nuestro reclamo y esperemos las autoridades estén a la altura y reaccionen”, dijo Emiliano Ezcurra, director ejecutivo de Banco de Bosques.

Ley de Bosques Nativos

En referencia a la Ley de Bosques Nativos, Jaramillo detalló que “es una ley que existe desde hace 15 años, producto del trabajo conjunto entre diferentes organizaciones y legisladores junto con diversas jurisdicciones, que ha permitido visibilizar los bosques nativos, reducir inclusive las tasas de deforestación (aunque sean altas) y que ésta propuesta de ley pretende desfinanciar. Esto implica quitar responsabilidad del Estado nacional, y dejar una puerta abierta y poco clara para la deforestación en áreas donde ahora está prohibida (áreas catalogadas como rojas y amarillas)”.

Es por eso que el pedido a la Cámara de Diputados es “a no hacer lugar a estas propuestas que colisionan de lleno contra principios jurídicos y normativos nacionales e internacionales vigentes en el país”.

El planteo es en relación a los siguientes proyectos de ley detalladas, que buscan reformarse o crearse de manera parcial o total:

Ley 26.562 control de actividades de quema Ley 26.331 de bosques nativos Ley 26.639 de glaciares Ley 24.922 régimen federal de pesca Reorganización económica capítulo IX – energía sección IX – de la transición energética

Entre los principales argumentos esgrimidos se encuentran:

Las modificaciones propuestas a la Ley 26.331 de bosques nativos pretenden habilitar desmontes hoy prohibidos en las categorías roja (I) y amarilla (II). De aprobarse el proyecto de ley del PEN, más de 42 millones de hectáreas, cerca del 80% de los bosques nativos de la Argentina hoy bajo protección a perpetuidad, quedarán desprotegidos ya merced de desmontes a gran escala, afectando a su biodiversidad y los beneficios sociales, ambientales y culturales que proveen a las personas.

Por otra parte, las modificaciones desfinancian el presupuesto para la protección de los bosques nativos al eliminar el mínimo planteado por la Ley del 0,3 del presupuesto Nacional y el 2% de las retenciones a las exportaciones de productos agrícolas y forestales.

Ley de Glaciares

Las modificaciones propuestas a la Ley 26.639 de glaciares permitirían la actividad económica en los ambientes periglaciares vulnerando la protección de ambientes que ya están en retroceso y que son centrales como reservorios de agua dulce, y que tienen funciones clave para la adaptación y mitigación al cambio climático. y para la regulación hídrica, especialmente en zonas desérticas, no sólo para la vida humana sino para sostener el funcionamiento de los ecosistemas.

Ley de Pesca

Las modificaciones propuestas a la Ley 24.922 Régimen Federal de Pesca facilitarían una profundización del extractivismo en el mar, con usos que no siguen pautas de conservación ni consideran los impactos sobre la biodiversidad marina.

Ley de Quemas

Las modificaciones propuestas a la Ley 26.562 de Control de Actividades de quema al agregar a la definición del “aprovechamiento productivo” entendida como toda “actividad que tenga una finalidad de lucro y que no tenga relación alguna con la protección medioambiental del terreno”.

Esto podría permitir el avance sin control ni autorización previa de quemas para desarrollo de infraestructura diversa, plantaciones, cultivos que no se comercialicen, etc.

Por otra parte, si bien el proyecto de ley mantiene la prohibición de actividad de quema sin autorización, establece un plazo de 30 días hábiles para que la autoridad competente responda a la solicitud. En caso de falta de respuesta, se considerará que la quema ha sido autorizada.

Ley sobre Transición energética

En la sección del proyecto de ley sobre Transición energética lejos está de proponer de qué manera se llevará a cabo la transición energética hacia una matriz energética más limpia en Argentina, y cuál será la hoja de ruta para cumplir con los compromisos internacionales de reducción de emisiones. a 2030 y neutralidad de carbono a 2050 en el marco del Acuerdo de París.

Por otra parte, faculta al Poder Ejecutivo Nacional para la asignación de derechos de emisión de GEI y penalización en caso de incumplimiento. Si estas actividades quedan vinculadas al PEN, no queda claro el rol y función de las demás áreas gubernamentales y no gubernamentales competentes en la temática.

Organizaciones que adhieren a la solicitud

ACERCA (Agencia de Cooperación Estratégica Rural para el Chaco Americano), AFOPE , Ahora Qué?, Alianza Gato Andino, Alianza x el Clima, Ambient.Arg, Ambientalistas Ituzaingó, Ananda, AquaMarina, Asamblea Socio Ambiental Campana, Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas , Asociación Argentina de Ecología, Asociación Boana, Asociación Ambientalista del Partido de Escobar, Asociación Civil Arbolado, Asociación Civil Capibara, Asociación Civil de ecología integral Laudato si, Santiago del Estero, Asociación Civil El Cuenco Equipo Ambiental, Asociación Civil por la Responsabilidad Amartya , Asociación Comunitaria y Biblioteca Popular El Molino- Vaqueros- Salta, Asociación de Amigos de la Patagonia, Asociación Herpetológica Argentina, Asociación Miguel Ragone, Asociación Para El Desarrollo (ADE), Asociación para la Conservación y el Estudio de la Naturaleza (ACEN), Aves Argentinas, Centro de Investigaciones del Bosque Atlántico (CeIBA), CEPPAS, Círculo de Políticas Ambientales, Climate Save Argentina, Club de Roma Argentina, Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial, Colegio de Graduados en Ciencias Forestales de Santiago del Estero, Colegio de Ingenieros Forestales de Misiones, Comisión de Reservas Naturales Privadas del Chaco, Comisión de Supervivencia de Especies, Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, Conciencia Ecológica, Conciencia Solidaria, Al Cuidado del Medio Ambiente, el Equilibrio Ecológico, y los Derechos Humanos, Asociación Civil, Consciente Colectivo, Consejo Profesional de Ciencias Forestales del Chaco, Cooperativa Agroecológica Yvy Marane´, Ciudad de Corrientes, Correntinos Contra el Cambio Climático, Defensores del Pastizal, Eco House Global, Ecosistemas Argentinos, Equipo Nacional de Patronal Aborigen (ENDEPA), Federación Argentina de Ingenieros Forestales, Federación Campesina Guaraní de Corrientes, Federación de Trabajadores Chaqueños, Federación de Trabajadores Correntinos, Fibo Impacto Social, FNGA (Fundación Nueva Generación Argentina), Foro Ambiental Córdoba – Asociación Civil, Frente Sindical de Acción Climática, Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Fundación Anfibia, Fundación Avina, Fundación Azara, Fundación Banco de Bosques, Fundación Biodiversidad Argentina, Fundación Cebil, Fundación CEBio, Fundación de la Tierra, Fundación Gran Chaco, Fundación Humedales / Wetlands International, Fundación Inalafquen, Fundación Los Albardones, Fundación Mane ´Kenk Educación Ambiental, Fundación Manos Verdes, Fundación Natura Argentina, Fundación Patagonia Natural, Fundación Plurales, Fundación Por el Mar, Fundación REVERDECER – Salta, Fundación Red Comunidades Rurales, Fundación Red Yaguareté, Fundación Rewilding Argentina, Fundación Solidaridad Latinoamericana, Fundación Sustentabilidad sin Fronteras, Fundación TEA Trabajo, Educación, Ambiente, Fundación Vida Silvestre Argentina, Fundación VIentos del Sur Para el Desarrollo Humano Integral-Salta, Fundación YUCHAN, Fundeps Argentina, Futuro Córdoba Asociación Civil, Guardianes del Y’vera, Health Save Argentina, Humedales en Red, Instituto de conservación de ballenas, Instituto Internacional de Medio Ambiente y Desarrollo, IIED – América Latina, Instituto Jane Goodall Argentina, Jóvenes por el Clima, Los Verdes, Mesa Foresto Industrial de Santiago del Estero, Movimiento Político Ecológico de Raiz, Mundo sur , Museo del Hambre, No a la mina, Organización Ambiental Pilmayqueñ, Organización Isla Verde, Proyecto Quimilero, Red Argentina de Reservas Naturales Privadas, Red Bosques, Políticas y Territorios, Red de Mujeres en Diálogo Ambiental, Red del río Luján, SOS Hábitat Mercedes , SaSa, Sociedad Argentina de Biología Evolutiva, Sociedad Argentina de Botánica, Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos (SAREM), Sociedad Naturalista Andino Patagónica, Tierra Nativa – Amigos de la Tierra Argentina, Unidos por nuestras Acequias, UPVA Unidos por la Vida y el medio Ambiente, Vecinos del Humedal, WCS Argentina, Yo No Mato Serpientes.