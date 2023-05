Misiones avanza en la actualización del Inventario Forestal Provincial 2023

El subsecretario de Desarrollo Forestal de Misiones, Juan Ángel Gauto, se refirió al trabajo que se viene llevando a cabo en información estadística foresto-industrial en la provincia como insumo para la planificación del escenario actual y futuro del sector, tanto para el sector público como privado. “Ya terminamos el proceso de trabajo de gabinete, de imágenes satelitales y comenzamos el trabajo de campo. Seguramente el equipo de la facultad de Ciencia Forestales estará solicitando permisos para realizar consultas y visitas en estos días, y los resultados estarán en el corto plazo”, precisó el funcionario.

Por Patricia Escobar

@argentinaforest

MISIONES (28/5/2023).- Sobre el planteo reciente de PyMEs madereras respecto a la necesidad de disponer de información estadística forestal en la Mesopotamia, en el caso de Misiones se encuentra entre los temas de la agenda pública. “En la Mesa Forestal Provincial están presentes las cámaras de APICOFOM y AMAYADAP participando y exponiendo sus inquietudes. En este espacio institucional se plantearon sus dudas por el abastecimiento, y es donde escuchamos sus demandas y trabajamos en ellas”, sostuvo el subsecretario de Desarrollo Forestal de Misiones, Juan Ángel Gauto.

En una entrevista con ArgentinaForestal.com explicó que “en primer lugar, en Misiones hemos realizado una actualización de las industrias con un relevamiento de aserraderos 2021-2022 que está a disposición de las PyMEs madereras si requieren profundizar información. Y en estos momentos estamos avanzando en la actualización del Inventario Forestal 2015, último relevamiento que indica que Misiones dispone de 419 mil hectáreas de bosques cultivados, entre pequeños, medianos y grandes productores. Los nuevos datos del inventario estarán en el corto plazo, y nos darán un mapa actualizado sobre cosecha, producción, consumo, especies, edades, silvicultura aplicada, localización por municipio y cuencas forestales, etcétera”, adelantó el funcionario.

La entrevista fue tras la publicación de un artículo que refleja la preocupación planteada por empresarios de la AMAYADAP y APICOFOM, en el marco del 143° Congreso Maderero de FAIMA sobre el riesgo de abastecimiento futuro de materia prima para la industria ante el bajo interés de los productores de la provincia en reforestar y el escenario de nuevos y grandes inversores en Corrientes, que afecta a los aserraderos PyMEs de la zona sur de Misiones que dependen de la madera de la vecina provincia.

Gauto explicó que avanzan en el trabajo de campo del inventario forestal. “Ya terminamos el proceso de trabajo de gabinete, de imágenes satelitales y comenzamos el trabajo de campo. Seguramente el equipo de la facultad de Ciencia Forestales estará solicitando permisos para realizar consultas y visitas, esperemos que los productores y empresarios colaboren en facilitar la información que se requiere para que podamos tener un inventarios de lo más veraz posible. Siempre hay propietarios reacios a colaborar, por ello, se debe comprender que desde el Estado se utilizan las herramientas y tecnologías que se dispone, pero hay una metodología de carga de datos que requiere de una fuente de información. Si todos los privados colaboran, tendremos un excelente inventario”, dijo el funcionario.

Leer más: 143° Congreso de FAIMA | PyMEs madereras requieren de información estadística para la planificación del abastecimiento futuro en la Mesopotamia

El fin de semana pasado se realizó en Santiago del Estero el 143° Congreso Maderero de FAIMA, y fue el espacio en que dirigentes de las cámaras de Misiones y Corrientes plantearon la necesidad de contar con información estadística forestal en la Mesopotamia, con “datos reales” del mercado forestal, ante los cambios que se están dando en la región a nivel interno.

“Necesitamos información para planificar ante el nuevo escenario en Corrientes de grandes inversiones en industrias y compras de grandes extensiones de forestaciones”, expresaron.

Plantearon que hay un “monopolio” en pocas manos de la materia prima en el mercado, aseveran que ya se siente una restricción en la provisión de materia prima y temen que en los próximos 5 o 10 años falte madera. Los aserraderos PyMEs ven como una amenaza a su subsistencia futura, y por ende, cierres de empresas y pérdidas de puestos de trabajo.

Leer más: Luis Mestres : “En Corrientes hay madera disponible y estadísticas forestales, habrá que acercar más a las PyMEs con los productores y pensar en la asociatividad a futuro”

Algunos factores del contexto que consideran los industriales requieren de información actualizada sobre la oferta de madera en el mercado, se deben al aumento récord de consumo de madera desde 2020 a la fecha por las ventas generadas en plena pandemia, un repunte de las exportaciones de productos forestales en el mercado internacional durante el periodo 2020-2022, el sostenido crecimiento en el envió de rollos sin procesar a China e India. A los que se suman factores climáticos que han golpeado a los productores de pino en la región, como la extrema y prolongada sequía en Corrientes, la mortandad de árboles por el estrés hídrico y aparición de nuevas plagas y los incendios forestales.

Asimismo, las PyMEs madereras de la región están ante los nuevos actores en el negocio forestal como el mega aserradero ACON Timber en Virasoro, el mayor del país en capacidad de producción estará en marcha a fines de 2023, y si bien tiene plantaciones para un porcentaje de su abastecimiento propio, para su capacidad de consumo dependerá del suministro de materia prima de terceros, lo que competirá en forma directa con las PyMEs en la disponibilidad de la madera en la zona.

El debate generado tiene diferentes miradas, el que se plantea el enfoque que los dirigentes de la industria dan a la problemática que enfrentan al no tener abastecimiento propio de madera. Desde el lado de los productores, finalmente llegó el momento de dar valor en el mercado a la prima ya que esperan la competencia eleve hacia un mejor precio por el pago de la tonelada de pino.

La información actualizada aportará en definir si realmente faltará madera o si la disponibilidad para los aserraderos más pequeños y medianos dependerá de los precios que estén dispuestos a pagar por la materia prima.

Otro actor que se incorporó al negocio forestal es la compañía eléctrica Central Puerto que en menos de 6 meses adquirió 160 mil hectáreas en la Mesopotamia, posicionándose como la mayor empresa nacional con bosques cultivados, y analiza alternativas de inversión a futuro. “Todas las alternativas están en estudio”, dijo.

Leer más: Central Puerto se convierte en la mayor empresa nacional forestal tras adquirir 160 mil hectáreas en la Mesopotamia

“Hay madera en Misiones si los aserraderos hoy decidieran duplicar sus turnos”, asegura Gauto

Juan Ángel Gauto evitó opinar del escenario forestal de Corrientes cuestionado por las PyMEs, ya que es “otra jurisdicción y tiene su política foresto-industrial con sus realidades, pero en Misiones no observo que falte materia prima porque la industria de la madera está trabajando a un turno en promedio, consumiendo cerca de 4 millones de tonelada. Al 2019 se registraban una producción de 9 millones de toneladas año, es decir que había un excedente de 4,5 millones para colocar. Si hoy los aserraderos decidieran aumentar a dos turnos su producción, las 669 industrias relevadas en el censo, podrían contar con madera”, aseveró el subsecretario.

Sostuvo que desde el gobierno de Misiones se está escuchando las demandas del sector privado, se trabaja en conjunto con las cámaras AMAYADAP y APICOFOM en la Mesa Provincial Forestal y otros espacios.

“Hace un mes recibí a Guillermo Fachinello con el inversor del Grupo Benicio y su equipo, y el interés se concretó en la presentación de la licitación para un proyecto de generación de energía de biomasa forestal en la zona centro. Es decir, los canales de diálogo están abiertos, y estamos trabajando sobre todos los temas que nos plantean, pero también es necesario que el sector privado sea más abierto a compartir información de manera que podamos analizar en conjunto el escenario que ellos ven como en riesgo”, dijo ante la consulta de este medio.

En el caso del relevamiento para el censo de aserraderos 2021-2022, la apertura de las empresas relevadas permitió dar con los resultados que hoy es un insumo para planificar mejoras en el sector, “pero no todas las industrias brindaron información en ese momento. Para el inventario forestal sería conveniente que sean más abiertos a colaborar con el equipo técnico de la Facultad de Ciencias Forestales que se encuentra realizando el trabajo de campo para el inventario en estas semanas, y seguramente estarán solicitando entrevistas y visitas a productores e industrias para relevar información que hay que corroborar con las imágenes satelitales y teledetección. Cuanto más aporten información, mejor será el inventario”, agregó el subsecretario.

Del relevamiento sobre 669 industria surge el dato, que para el funcionario marca el desarrollo consolidado de la cadena de valor de la foresto-industria en Misiones., se utiliza en los aserraderos un 40% del rollo para madera solida, y el resto se destina a subproductos de biomasa (chip, virutas, aserrín) para energía, celulosa, tableros MDF, papel, secaderos de yerba mate y te, y pellets. “Hay 1.300.000 toneladas por año de biomasa forestal con destino de generación de energía térmica y eléctrica. Es decir, Misiones se completa en su desarrollo desde la genética, la madera, muebles, hasta la construcción con madera; y también en celulosa, papel y toda la cadena de bioeconomia, como ninguna otra provincia del país”, remarcó Gauto.

Consideró de esta forma que la estructura de consumo de la foresto-industria “está resuelta en forma competitiva, el desafío es fortalecer la sustentabilidad y el valor agregado, y mejorar la rentabilidad de todos los eslabones de la cadena atendiendo los vaivenes del mercado”, agregó el funcionario.

El productor forestal también necesita previsibilidad en su renta futura

Respecto al inventario forestal y las dudas que se plantean desde la APICOFOM y AMAYADAP sobre disponibilidad de madera y que la superficie de bosques cultivados alcance las 419 mil hectáreas, el funcionario indicó que este dato oficial surge del Inventario Forestal 2015. “Aún restando las 110 mil hectáreas de patrimonio de la gran empresa (Arauco), quedan otras 300 mil hectáreas plantadas en el mercado en diferentes edades para producción en manos de tenedores de la materia prima. Ese patrimonio disponen los productores, no creo que el inventario cambie mucho el escenario. Lo he dicho en varias oportunidades, se requiere de un gran acuerdo y mucha interacción entre la industria y el sector primario para acercar la oferta con la demanda. Si queremos crecer más, habrá que trabajar mejor los precios que se paga al productor por la materia prima”, planteó.

Del relevamiento de aserraderos, se desprende también que más 3o mil hectáreas están integradas a un proyecto industrial.

Leer más: Misiones | Hay 168 aserraderos que integraron la forestación al negocio por más de 30 mil hectáreas, y sólo 10.839 fueron bajo el régimen de la Ley 25.080

“Del relevamiento de aserraderos 2021-2022 resultan datos interesantes para analizar y profundizar, según el interés al que se perfile el negocio. La zona norte nos da un 35.3% del universo de empresas en actividad, con 110 industrias en su mayoría de medianas y grandes; otras 114 en la zona centro, más pequeñas; y al sur 119 industrias. Sigue siendo el Norte de la provincia donde más volumen de consumo de la foresto-industria existe, con gran tendencia de la evolución de tecnologías, un proceso que se viene dando en forma sostenida en el sector privado. En la zona sur, aún muchas pequeñas industrias demandan de inversiones en tecnologías, principalmente sobre la Ruta Nac. 14. Y los números de consumo del censo aportan un dato objetivo”, detalló. (Ver cuadro)

“Con este escenario, son escasas las posibilidades de que falte madera si se está trabajando a un turno en general en las industrias en la actualidad, y si las 669 industrias identificadas decidieran trabajar a doble turno, aún así hay producción excedente para responder al consumo. Según datos de 2015, se producen 9 millones de tonelada año de madera. Si hubiera industrias a doble turno, se requerirá un poco más de 7,6 millones de toneladas año de madera, pero no es el caso. Eso no se da aún en la provincia. Por lo tanto, según nuestros datos, no hay falta de abastecimiento en Misiones”, aseveró el funcionario.

En cuanto al abastecimiento dependiente de Corrientes, indicó que según las respuestas obtenidas, habría un 15% de industrias que consumen rollos de la vecina provincia

En este sentido, desde la mirada de los productores, sostuvo que otra realidad es que los forestadores también necesitan previsibilidad en su renta futura, y los precios de la materia prima en el mercado aún están por debajo de sus expectativas. “En la medida que no encuentren rentable la inversión forestal, seguirán reemplazando el uso del suelo hacia otras actividades productivas más rentables”, recalcó.

Consideró una buena señal que aparezca el interés por inversiones en Corrientes, y que se generen estas tensiones entre la oferta y demanda en la región, ya que permitirá mejorar el valor de la materia prima de los productores en el mercado.

“Este es el gran desafío, que las industrias forestales sensibles al abastecimiento se involucren por la actividad primaria. Las cámaras empresarias debieran abrirse también para que los productores se junten con los industriales, y puedan surgir posiblemente proyectos de largo plazo. De manera que puedan garantizarse un porcentaje de su abastecimiento. Es recomendable que un 30% pueda ser de abastecimiento propio. En este contexto, tendrían que pensar en destinar inversiones en forestaciones”, opinó el funcionario.

Nuevamente, admitiendo que la herramienta de promoción nacional vigente está debilitada ante la falta de financiamiento necesario y el atraso del pago de los planes forestales, consideró que la actividad es atractiva para quien tiene previsibilidad en su renta futura. “Esto es lo que se necesita, si no fuera así, no habrá forestadores en la tierra colorada. Los industriales podrían ser inversores forestales o pensar en la alternativa de asociarse con productores, analizar sistemas silvopastoriles con los ganaderos, pensar en negocios con beneficios comunes o algún otro tipo de acuerdo podría ser una solución a lo que hoy ven como una amenaza futura. Son acuerdos privados, se requiere confianza y transparencia entre las partes”, dijo Gauto.

En cuanto al planteo de generar información estadística en conjunto con la provincia de Corrientes, el subsecretario sostuvo que “hay acuerdos y diseños técnicos que se utilizan en común, más allá de los límites forestales, e incluso en el actual inventario se están adaptando a la misma metodología de la vecina provincia para que podamos comparar nuestra información”, concluyó.