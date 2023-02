Gran pérdida para el mundo del bambú y la silvicultura | Falleció el Profesor Walter Liese, investigador alemán y ex presidente de la IUFRO

Fue uno de los mejores investigadores del bambú en todo el mundo. El Dr. Walter Liese dedicó su vida al estudio forestal, fue un biólogo maderero, con una impresionante carrera científica por más de cinco décadas. Estudió silvicultura en la Universidad de Friburgo y en la Universidad de Gotinga. Fue un reconocido profesor en la Universidad de Hamburgo, realizó más de 500 publicaciones científicas y publicó más de 10 libros. Presidió la Unión Internacional de Organizaciones de Investigación Forestal (IUFRO) durante el período de 1977-1981, organización de la cual era miembro honorífico.

Por Patricia Escobar

@argentinaforest

Fuente: Con reseña traducida de IUFRO y World Bamboo

ALEMANIA (27/2/2023).- El Profesor Walter Liese nació en Berlín el 31 de enero de 1926, cuando la República de Weimar tenía ocho años y parecía estable y próspera. Creció en Eberswalde. Obtuvo su Doctorado en Filosofía en 1951 bajo Herbert Zycha. En 1963 se convirtió en profesor en la Universidad de Hamburgo. Además, presidió IUFRO durante el período de 1977-1981.

Logró más de 500 publicaciones sobre la madera y la corteza, la calidad de la madera, el bambú y muchos otros temas.

En 1991 se convirtió en emérito. Fue el co-editor de muchas revistas científicas, por ejemplo: Holz als Rohund Werkstoff Wood Science and Technology Forstwissenschaftliches Centralblatt Celulose: Química, Technología Journal of Tropical Forest Science Journal de Bamboo y Rattan World Bamboo.

Falleció el 25 de febrero, a los 97 años.

En las redes sociales, desde distintos continentes lo despidieron con profundo pesar colegas y ex alumnos, quienes destacaron en forma coincidente que al Dr. Liese se lo recordará por siempre por su trabajo e investigaciones realizadas que “guiarán el mundo del bambú en el futuro”.

“Fue un gran científico y una gran persona. Los miembros de IUFRO se encuentran profundamente entristecidos al enterarse del fallecimiento del profesor Walter Liese, que fue presidente de la organización desde 1977-1981”, expresaron al dar a conocer la información en un breve comunicado.

“Si alguna vez Alemania fuera a tener un embajador general para la silvicultura, y para el bambú en particular, el profesor Walter Liese estaba perfectamente calificado para el puesto”, resumieron en la reseña del sitio World Bamboo sobre la trayectoria del investigador, que traducimos desde ArgentinaForestal.com en la memoria de uno de líderes internacionales en el estudio de la silvicultura, que ha realizado valiosísimas contribuciones a la disciplina y en el área de la investigación forestal a lo largo de su carreras

Sus asignaciones internacionales lo han llevado a ser conocido y respetado a lo largo y ancho del mundo, desde las tierras bajas de Bangladesh hasta las altas montañas de Chile; desde los bosques húmedos de Indonesia y Vietnam hasta las zonas áridas de Nigeria y Tanzania; desde las costas cercanas de Portugal hasta las lejanas costas de Filipinas.

La silvicultura y su pasión por los “bosques del pobre”

En su carrera como biólogo de la madera y experto forestal, que abarca casi cinco décadas, el Prof. Liese ha llevado sus facultades al límite para convertirse en una institución en sí mismo.

Su infancia y adolescencia transcurrieron en Eberswalde, un pequeño pueblo al sur de Berlín donde su padre era profesor de Botánica Forestal. Cuando tenía siete años, la República de Weimar se había derrumbado y Adolf Hitler tenía el control de Alemania.

Al igual que todos los demás jóvenes alemanes sanos, Walter Liese también fue reclutado para el servicio de guerra a la edad de 18 años. Al final del servicio militar, prosiguió sus estudios. Eligió la silvicultura como tema principal, probablemente influido por las imágenes de su infancia de los frondosos bosques cerca de Eberswalde.

Estudió silvicultura de 1946 a 1950, primero en Friburgo en la Selva Negra y luego en Hann Münden en la Facultad Forestal de la Universidad de Göttingen. En 1951 se graduó y comenzó su carrera con un estudio de un año sobre fisiología de raíces en el Instituto de Investigación Forestal de Düsseldorf.

El año 1951 agregó otra dimensión en la historia de los estudios botánicos en Alemania. Aunque las palmas y los bambúes se conocían botánicamente a través de sus descripciones anteriores por parte de Linné, todas las palmas se clasificaron como bambúes.

Sus características estructurales llegaron a examinarse mucho más tarde, gracias a los esfuerzos de científicos como Hugo von Mohl (1845), Schwendener (1874), de Bary (1877), Strasburger (1891), Haberlandt (1924) y Solereder y Meyer ( 1928). Entonces, por alguna razón inexplicable, las anatomías de los bambúes y las palmas fueron muy descuidadas.

Fue solo en 1951 que el interés en estas áreas se revivió en serio. Como el destino lo tendría, las semillas de este renacimiento se sembraron a través de un encuentro casual en circunstancias favorables.

En abril de 1951, Walter Liese había comenzado a trabajar como científico investigador en el Instituto de Investigación Forestal de Lintorf, cerca de Düsseldorf. El Dr. Franz Erich Eidmann, entonces Director del Instituto, despertó el interés de Liese por el bambú. La discusión se centró en la idoneidad de las cañas como puntales en las minas de carbón.

Liese, motivado por el entusiasmo del Dr. Eidmann, llevó a cabo una serie de experimentos sobre las propiedades del bambú para su uso en las minas. También tuvo contactos con el profesor Bodo von Borries del Instituto de Microscopía Superior de Düsseldorf, quien formó parte del equipo que desarrolló el microscopio electrónico. El aparato era todavía una novedad entonces y esperaba nuevas aplicaciones.

El Dr. Liese hizo un buen uso del microscopio electrónico de transmisión para estudiar la estructura del bambú, el “nuevo” material, y produjo en 1951 las primeras micrografías electrónicas de los finos detalles estructurales de las paredes celulares de las fibras de bambú.

Esto fue seguido en 1953, mientras trabajaba en el Instituto de Botánica Forestal de la Universidad de Freiburg, por otra serie sobre estructuras en las paredes de las celdas de bambú. Estos logros pusieron en el centro de atención tanto al investigador como al sujeto de investigación.

La estancia de seis años de Liese (1953-59) en la Universidad de Freiburg, donde una vez había sido estudiante de silvicultura, lanzó su destacada carrera como biólogo de la madera y científico del bambú.

El estudio de la estructura anatómica utilizando microscopía avanzada y otras técnicas, que comenzó allí como una curiosidad que se desarrolló a partir de una oportunidad casual, se convirtió en una pasión de por vida.

La segunda mitad de la década de 1950 marcó el comienzo de la presencia de Walter Liese en el ámbito internacional. Antes de unirse a la Universidad de Friburgo, pasó un año trabajando en la industria de la conservación de la madera en Mannheim.

Esta experiencia en la conservación de la madera se utilizó en 1957, cuando fue contratado por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en la India para estudiar y proponer un método de impregnación para evitar que el bambú se deteriorara, y en 1958 para trabajar en la conservación de la madera en Indonesia.

En 1958, apenas ocho años después de su graduación, Liese ya era científico visitante en la Organización de Investigación Científica e Industrial de la Commonwealth (CSIRO) en Melbourne, Australia.

En 1962, mientras trabajaba en el Instituto de Botánica Forestal de la Universidad de Munich, se desempeñaba como científico visitante en la prestigiosa Universidad de Harvard en los Estados Unidos. Más tarde, cuando se extendió su fama como experto forestal de primer orden, muchas otras universidades: la Universidad de Berkeley de los Estados Unidos, la Universidad de Canterbury de Nueva Zelanda, la Universidad Forestal de Nanjing de China, la Universidad Austral de Chile y la Universidad Nacional.

En 1963, fue nombrado Catedrático de Biología de la Madera en la Universidad de Hamburgo y Director del Instituto de Biología y Protección de la Madera del Centro Federal de Investigación Forestal y de Productos Forestales (BFH) hasta su retiro en 1991 con estatus de emérito y mantuvo su escritorio en el instituto.

En 1966, Franz Kollmann fundó la Academia Internacional de Ciencias de la Madera (IAWS), y Walter Liese se convirtió en miembro de la primera junta designada.

Al año siguiente, Franz Kollmann inició la revista Wood Science and Technology, que se publica en la Instituto de Múnich. Walter Liese perteneció al primer Consejo Editorial y fue (junto con Josef Bauch) el autor del primer ensayo de esta revista.

Durante su carrera profesional en Hamburgo, el profesor Liese supervisó más de 40 doctorados. tesis y 75 diploma tesis.

Fue autor y coautor de unos 500 artículos científicos y 10 libros sobre una serie de temas de anatomía de la madera y calidad de la madera hasta la conservación de la madera y el bambú y el ratán. También ha trabajado como visitante investigador y consultor técnico en más de 100 proyectos en 30 países del mundo.

Después de jubilarse en 1991, el profesor Liese intensificó su trabajo sobre el cultivo y la utilización del bambú y el ratán.

En su investigación de estos “bosques del pobre”, viajó a más de 20 países y publicó alrededor de 150 artículos, entre ellos el libro más reciente en coautoría “Bamboo: The Plant and Its Uses (2015)” y “The CODIT Principle. Trascendencia para las Mejores Prácticas, (2015)”.

Su primera experiencia en el estudio del bambú o el comienzo de su “Zweitlebens” (el segunda vida) fechado a fines de 1957, cuando estuvo cuatro meses y medio como experto de la Food and Agriculture Organización de las Naciones Unidas (FAO) en el Instituto de Investigación Forestal, Dehra Dun, India.

Ese viaje fue de casi un año a Indonesia, Japón, Australia y Estados Unidos. Por su contribución a la formación de la Centro Internacional de Bambú y Ratán (INBAR) en Beijing, China, se le menciona como “Abuelo de INBAR”.

Una actividad editorial impresionante

Durante mucho tiempo, durante diferentes años, fue editor, coeditor y miembro de consejos editoriales de varias revistas científicas: Holz als Rohund- und Werkstoff (La madera como recurso y material); Madera Ciencia y Tecnología; Forswissenschaftliches Centralblatt (Ciencia Forestal); Celulosa: Química, Tecnología; Revista de Ciencias de los Bosques Tropicales; Revista de bambú y ratán; Mundo Bambú y Rattan.

Muchas instituciones y países otorgaron al profesor Liese premios por sus logros nacionales e internacionales en la investigación forestal, la docencia, la gestión y el desarrollo de la cooperación internacional.

Recibió honorarios doctorados de la Universidad de Sopron, Hungría (1986), Universidad Técnica de Zvolen, Checoslovaquia (1987), Universidad de Estambul, Turquía (1987), Universidad de Ciencias de la Vida de Poznań, Polonia (1991) y Universidad de Ljubljana, Eslovenia (1994).

Fue profesor honorario de la Universidad Forestal de Nanjing, China. Miembro de honor de academias científicas en India, Italia, Francia, Polonia y recibió honores científicos en la República Popular China (RPC), República Democrática Alemana (RDA, Alemania Oriental), República Federal de Alemania (RFA, Alemania Occidental), Finlandia, Ghana, Reino Unido, India, Malasia, Filipinas, Polonia, Eslovaquia, Hungría, Taiwán y EE. UU. También es Honorario Miembro de las Organizaciones Americana, China, Europea, Filipina y Mundial del Bambú.

En el 14º Congreso de IUFRO en Munich, Alemania (1967), el profesor Liese fue elegido miembro del Comité Permanente Comité para 1968-1971, y más tarde como miembro del Comité Organizador para revisar los Estatutos de IUFRO que fueron adoptadas en el próximo Congreso en Gainesville (1971).

En ese Congreso, fue copresidente del Grupo de Trabajo Grupo sobre Maderas Tropicales dentro de la Sección 41 Productos Forestales, y fue elegido Representante Regional para el Oeste Europa y presidió el Comité de Relaciones Internacionales 1968-1976. En el 16º Congreso de la IUFRO en Oslo, Noruega (1976), la Profesora Liese fue elegida Presidenta de IUFRO para 1977-1981, y se esforzó mucho en organizar la primer Congreso IUFRO en Asia (Kyoto, Japón, 1981).

Luego de discusiones de alto nivel en Beijing y Taipei, los delegados de ambas Chinas pudieron participar en el encuentro luego de un largo tiempo de separación. En ese Congreso, Inmediato el ex presidente Walter Liese asumió la dirección del Comité de Programa que celebró el Congreso del Centenario de la IUFRO en Eberswalde (1992) donde pronunció el discurso de apertura. Más tarde asistió a otros congresos de IUFRO.

Liese ha tenido una de las historias más largas de servicio a IUFRO, organizando y asistiendo a numerosos eventos de la organizacion. Impulsó la expansión internacional de IUFRO así como su representación en varios órganos rectores. Organizó la primera reunión del Comité de Dirección en la URSS, Moscú y Sochi (1980), propuso la elección del profesor Dušan Mlinšek como primer presidente de un país socialista, y Yugoslavia como sede de el 18º Congreso Mundial de IUFRO (1986).

Apoyó la elección del primer representante de Asia, un país en desarrollo, como presidente de IUFRO al Dr. Salleh Mohd Nor, Malasia (1990).

Walter Liese siguió activo en el espacio científico forestal participando del 125° Aniversario del Congreso de IUFRO en Eberswalde y Freiburg (2017), oportunidad en que obsequió documentos históricos a IUFRO, así como saludó a los participantes en eventos paralelos y otros.

Es una gran pérdida para la comunidad científica mundial y para todos sus amigos y familiares. Su contribución al sector del bambú siempre será recordada.

¡Gracias Profesor Liese!

Descanse en Paz.