Sequía en Corrientes | “La lluvia es un alivio, pero el panorama es desolador para la producción”, dijo el presidente de la Sociedad Rural de Lavalle

José Soto es un productor rural del sur de Corrientes y presidente de la SR de la localidad de Lavalle. Reconoció que “la lluvia es un paliativo, pero necesitamos mucho pasto. Se nos están muriendo vacas y se mueren terneros que no tienen cómo alimentarse”. Ante la crisis climática que enfrentan expresó que: “Duele esta realidad. Los productores se están endeudando, y ésta realidad nos está ‘llevando puestos’ a todos”, expresó.

CORRIENTES (15/1/2023).- La situación del campo en la provincia de Corrientes es crítica debido a la falta de precipitaciones importantes en gran parte del territorio. La sequía es cada vez más intensa, ya que hace varios años que las lluvias no son las suficientes para la actividad agropecuaria.

Las últimas lluvias “darán una tregua de por lo menos 48 a 72 horas sin fuego” a Corrientes expresaron desde el Comando Operativo de Emergencia (COE) de la Provincia.

Por su parte, el presidente de la Sociedad Rural de Lavalle, José Soto, se refirió a la crisis climática que enfrenta la provincia por la sequía extrema, sumado al contexto económico de la Argentina.

El productor rural expresó: “Es un momento caótico y difícil el que nos toca vivir, donde realmente trabajando nos estamos fundiendo. Es difícil el panorama que nos toca vivir, a parte del factor clima es la situación económica, las plantaciones de maíz se han fundido casi en un 80% y el sector arrocero, citricultor, hortícola y ganadero están muy mal”.

A su vez, José Soto, manifestó: “El costo de producción es elevadísimo, muchos productores debieron achicar su área de producción”.

Asimismo, el productor correntino, sostuvo: “No puede ser que en Argentina trabamos los 365 días del año y no hay ningún tipo de previsibilidad, nos duele, es una tristeza enorme, se perdió la cultura del trabajo y hay que hacer hincapié en la educación para ser un país desarrollado”.

Al mismo tiempo, el presidente de la Sociedad Rural de Lavalle, remarcó: “No hay agua, no hay pasto, el productor no puede dar de comer a la hacienda, esta lluvia es paliativa, pero los animales no tienen qué comer, es un panorama oscuro”, advirtió respecto a los meses que se deberán enfrentar.

Por otra parte, indicó que el productor se endeuda en dólares, pero vende en pesos. “Esta situación nos está llevando puestos a todos. No tenemos asistencia del gobierno, hay una línea de créditos para los productores, pero hay muchos pequeños y medianos productores que no están bancarizados” indicó Soto.

Por último, el presidente de la Sociedad Rural de Lavalle, enfatizó: “No puede ser que trabajando nos estemos fundiendo, nuestros hijos nos dicen para ir a otro país a vivir, porque Argentina tiene las condiciones para salir adelante, pero los políticos no hacen lo posible para que podamos vivir”.

Ramón Revolero : “Estamos atravesando un momento crítico, de mucha angustia”

Ramón Revolero, pequeño productor ganadero del Paraje San Rafael, a 25 kilómetros de Goya, habló con una radio local y comentó: “Es una lucha todos los días sacar agua, ver a tus animales así de mal, no hay palabras para explicar lo que estamos viviendo. No podemos regar ni hacer pasturas porque no llueve, no tenemos alternativas”, remarcó.

Asimismo, el pequeño productor goyano, afirmó: “A los animales les damos agua sacando de las bombas, a mano, es muy triste lo que estamos viviendo, algunas personas tienen que hacer kilómetros buscando agua para dar de beber a sus animales”.

“Nosotros somos pequeños ganaderos, no tenemos grandes haciendas, pero hay productores tabacaleros en esta zona, a quienes se le fundió todo su cultivo”, expresó.

Al mismo tiempo, Revolero manifestó: “Hemos tenido que soportar pérdidas de algunos animales, sobre todo los más chicos”. Además señaló que “no podemos regar ni hacer pasturas porque no llueve, no tenemos alternativas”.

Por último, el pequeño productor, sostuvo que “es una lucha, todos los días sacar agua y ver a tus animales así de mal. No hay palabras para explicar lo que estamos viviendo”. “Nos estamos fundiendo, lo que estamos viviendo es catastrófico”.

Claudio Anselmo: “El clima es inmanejable”

En dialogó con el Diario Época, el ministro de Producción de la Provincia de Corrientes, Claudio Anselmo, remarcó al ser consultado por la situación actual que, “lamentablemente, estamos atravesando hace tiempo esta sequía, prácticamente tres años de precipitaciones menores a lo normal, por eso trabajamos el 2022 decretando la Emergencia Agropecuaria por el primer semestre que luego se prorrogó por el segundo y a fin del año pasado se volvió a extender por seis meses más, dado que se mantenían las condiciones”.

Anselmo dejó en claro que “el clima es inmanejable” y lo que se busca es tratar “de compensar los principales daños que pueda generar a cada una de las actividades”.

La sequía es propicia para los incendios y las que están en constante alerta son las empresas forestales.”En lo que respecta a los incendios, si bien hubo varios focos en lo que va de diciembre y los primeros diez días de enero, no se reportaron graves daños porque se ha actuado con mucha rapidez y se controlaron en su mayoría con alcance menor”.

Pero remarcó que no hay que bajar la guardia para que no ocurra lo del año pasado en la provincia, con incendios de magnitudes importantes, por ello resaltó que “hay que estar atentos todos los días, mantenemos el alerta y la prohibición del fuego, pero lamentablemente las condiciones son muy complicadas”.

Diferentes imágenes llegadas del interior de la provincia mostraron la desolación en la que se pueden ver lagunas totalmente secas e incluso algunos lugares turísticos debieron cerrar sus playas momentáneamente por la baja de los ríos y lagunas.

Anselmo remarcó que el campo es el que más sufre con esta sequía, porque “esto impacta en todas las actividades, por su alcance y difusión en la provincia, la ganadería es una de las más complicadas, aunque la situación no es igual en toda la provincia; ya que el Centro y Sur están más complicados que el resto”.

El Ministro de Producción también dejó en claro que “en la medida que continúen estos días de altas temperaturas y muy baja humedad en el ambiente se va agravando la situación”, y Corrientes no es la única provincia que atraviesa esta triste situación, que se puede apreciar en la región y gran parte de Argentina, “comparativamente, en este momento hay provincias que están más complicadas que nosotros, nuestros vecinos de Entre Ríos y gran parte de Santa Fe; particularmente en el Norte están en una situación peor que la nuestra”.

Medidas urgentes

La Asociación Argentina de Productores Agropecuarios (AAPA) reclamó tanto al oficialismo como a la oposición que se apliquen “medidas urgentes” para enfrentar la sequía, entre la cuales propuso la condonación de deudas impositivas.

La entidad sostuvo que tanto el Gobierno nacional, las administraciones provinciales y los legisladores “de todos los partidos” deben “actuar con urgencia frente a los efectos devastadores de la sequía”.

Según AAPA, la persistente falta de lluvias en las zonas productivas del país “está perjudicando como nunca” a la actividad agropecuaria.

Por ese motivo, pidió “especialmente a aquellos políticos que dicen defender el campo y seguramente este año nos van a pedir el voto, que hagan algo y ayuden al sector con medidas de urgencia, como condonar deudas impositivas”.

“Si no se hace algo urgente, la sequía nos dejará sin carne y leche, ya que el ganado no tendrá qué comer. Y a eso hay que sumarle la falta de granos para criar pollos y cerdos”, alertó la entidad, en un comunicado. Además, reclamó a los dirigentes políticos que “dejen las vacaciones. Pónganse los pantalones largos y salven al sector agropecuario”, concluyeron.

Impacto en la producción forestal

Desde el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) informaron semanas atrás que la sequía prolongada y las altas temperaturas en Corrientes está afectando fuertemente a 10.543 hectáreas de producción forestal.

Ante la magnitud y duración de la sequía que lleva casi 3 años, sumado a la intensa ola de calor que se registró en el verano 2021/22 que está afectando a todos los ecosistemas de la región, el coordinador Nacional del Programa Forestal del Inta, Pablo Peri convocó a organismos del área para evaluar la situación de la provincia.

Luego de un arduo análisis, se llegó a la conclusión de que hay un total de 10.543 hectáreas (82,8 % en Pinus spp.15,8% Eucalyptus spp. y 1,4% otras especies) fuertemente afectadas, y 24.202 hectáreas con menor grado de afectación en la provincia de Corrientes. La mortalidad de árboles se identificó con mayor frecuencia (50,5 %) en lotes de Pinus taeda de mayor edad.

También se observó que en varias zonas donde Pinus taeda y Pinus elliottii fueron dañados por el fenómeno climático, el pino híbrido (Pinus elliottii x Pinus caribaea) no fue afectado o resultó muy poco perjudicado.

