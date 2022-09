Misiones | Se reactivó la Mesa Foresto-industrial Provincial con anuncios de nuevas líneas de créditos e información de crecimiento del consumo y empleo en aserraderos

El gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, anunció líneas del Banco Nación con tasas subsidiadas por la provincia y créditos blandos para la incorporación de tecnología en la industria forestal. Por su parte, el subsecretario de Desarrollo Forestal, Juan Ángel Gauto, presentó los resultados del relevamiento de aserraderos que arrojó un crecimiento del consumo en un 62%, habría más de 669 aserraderos activos y más de 6 mil puestos de trabajo registrados en este segmento de la cadena productiva. “No está la totalidad de las empresas, fueron 533 aserraderos los que se relevaron, son datos preliminares sobre una población muy buena para determinar la situación actual de la producción pospandemia”, precisó el funcionario.

Por Patricia Escobar

@argentinaforest

Fotos: Gentileza Apicofom

MISIONES (12/9/2022).- La segunda reunión de la Mesa Forestal Provincial se llevó a cabo desde las 11 de la mañana del lunes 12 en Posadas, en la sede de Casa de Gobierno, con un encuentro público-privado donde se analizaron el estado de situación de la foresto-industria y forestación en Misiones después de la pandemia, y se presentaron los primeros resultados del relevamiento del Censo Foresto-industrial que lleva adelante la Subsecretaria de Desarrollo Forestal del Ministerio del Agro y Producción, exponiendo resultados del segmento de Aserraderos (Producción, Consumo, Empleo, Capacidad Instalada, etc) de un relevamiento y diagnóstico de necesidades de financiamiento, capacitación o asistencia técnica de las Industrias Foresto-industriales de la primera y segunda transformación mecánica de la madera, en la provincia de Misiones.

La reunión fue encabezada por el gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, con la presencia de autoridades nacionales y de cinco ministros del gabinete provincial: el ministro del Agro, Facundo López Sartori, el de Industria, Nicolás Trevisán; el ministro de Cambio Climático, Gervasio Malagrida; la ministra de Agricultura Familiar, Marta Ferreira; el presidente de la Dirección Provincial de Vialidad, Sebastián Macías; el ministro de Ecología, Víctor Kreimer; la ministra de Trabajo y Empleo, Silvana Giménez y la ministra de Acción Cooperativa, Mutual, Comercio e Integración, Liliana Rodríguez, y el subsecretario de Desarrollo Forestal, Juan Gauto.

Por el ministerio de Agricultura de la Nación, asistió la directora de Desarrollo Foresto-industrial Sabina Vetter, y por el sector privado, participaron directivos de las cámaras empresarias de APICOFOM, el presidente Guillermo Fachinello y la gerente María Cristina Ryndycz; por AMAYADAP, el presidente Abel Fechner Gauto y Román Queiroz; por AFoA Misiones asistió Darío Stevens; por el COIFORM, el presidente Jaime Ledesma; por la Facultad de Ciencias Forestales de la UNaM el vicedecano, Diego Broz; por el gremio maderero, Jorge Ríos y Domingo Paiva, del SOIME, entre otros.

La presentación de los avances de resultados obtenidos del relevamiento de aserraderos específicamente estuvo a cargo del subsecretario Gauto, exposición que llevó la mayoría del tiempo de la reunión.“Hay un incremento del consumo de un 62%. Llegamos a utilizar dos tercio de la capacidad instalada”, precisó en la entrevista con este medio.

Consideró que ante los resultados, queda expuesto el crecimiento productivo del sector, ante el consumo de rollos de los aserraderos. “Si bien no tenemos la totalidad de la población, la información lograda es muy buena, detectando 669 aserraderos activos y unas 533 empresas dieron sus respuestas. Hay casos que no están, algunas empresas no quisieron participar o evadían recibir al experto para dar las respuestas para nutrir el informe. Es algo que sucede en este tipo de relevamientos, pero la información recabada nos permite ver la actualidad y proyectar”, agregó Gauto.

Fuente: Subsecretaria de Desarrollo Forestal de Misiones

En tanto, el gobernador anuncio líneas de créditos del Banco Nación con una tasa de interés que van del 41 al 47 por ciento. Son créditos que salen rápido, pero lo más interesante es que la Provincia se haría cargo de 10 puntos de la tasa de interés con lo que quedaría entre 31 y 37 puntos.

El mandatario provincial también anunció créditos blandos para que las empresas puedan modernizarse e incorporar tecnología a través del software. Se trata de una línea que tendrá fondo total de 100 millones de pesos, con un límite de 1 o 2 millones por empresas. La tasa tendrá entre 12 y 14 puntos y el plazo de pago tendrá entre 48 y 68 meses.

El gobernador Ahuad solicitó en el encuentro que, más allá del contenido del programa previsto, se aborden “cuestiones urgentes que la Provincia y la Nación tienen que resolver. De lo contrario será muy difícil lograr el desarrollo de un programa importante”, indicó.

Oscar Herrera Ahuad, Sabina Vetter y Facundo López Sartori.

Puntualizó que, “lamentablemente”, en ocasiones se adoptan medidas sobre la matriz macroeconómica de la Argentina que “impactan sobre diferentes rubros del sector industrial de la provincia” y sugirió a la directora nacional Vetter encontrar una vía más rápida para resolver reclamos ya hechos ante Nación por inconvenientes de empresas misioneras que requieren importar insumos para poder seguir operativas, por ejemplo. “El tema es que de hoy a los próximos 30 días, ya se puede tener 100 personas sin trabajo o 300 nuevos puestos de trabajo”, dijo en alusión al dinamismo del sector que requiere atender esas cuestiones urgentes.

Por su parte, el sector privado realizó los planteos de temas de coyuntura que son necesarios abordar en la Mesa. Temas de costos de energía eléctrica y sus aumentos, construcción con madera, precios de la materia prima, entre otras situaciones de coyuntura que acordaron se tratarán específicamente en sub-mesas de trabajo coordinada por la Mesa Foresto-industrial. para los próximos meses.

Información, la clave para la toma de decisiones

Juan Ángel Gauto se refirió al encuentro y adelanto que la idea es conformar 6 sub-mesas de trabajo en la que se irá profundizando los datos expuestos del relevamiento de aserraderos presentado.

“Ese diferencial obtenido en el proceso 2020-2022 nos permite plantarnos frente a una etapa nueva, donde hay que mirar aspectos de corto, mediano y largo plazo. Agregamos nosotros que hay que entender en qué medida se dio esa presión de consumo maderero en el sector foresto-industrial. De estar posicionado en un 30 a 40 por ciento de producción que ofrecen nuestros bosques, demostramos que en la actualidad estamos casi en un 66% de aumento de consumo, estando ya en los dos tercios de la capacidad instalada de las industrias forestales relevadas”, expresó en la entrevista con ArgentinaForestal.com.

En la medida que el sector o la economía global vuelva a mostrar una dinámica de comercialización similar al periodo 2020-2022, no caben dudas que se alcanzará los tres tercios de la capacidad instalada. “Si bien es un dato promisorio, esto genera economía y desarrollo, y en este sector especialmente el largo plazo es importante, se requiere resolver ahora lo que se consumirá en 15 o 20 años hacia adelante. Claramente, forestar más es el desafío”, dijo el subsecretario.

Agregó en este sentido que habrá que trabajar con la realidad misionera de pequeños y medianos forestadores e industriales, “para tener el gran acuerdo necesario, porque se requiere mucha interacción entre la industria y el sector primario. Si queremos crecer más , habrá que trabajar mejor los precios que se paga al productor por la materia prima, por ejemplo”, agregó y se refirió al debate que se generó durante la reunión por el rol del Instituto Forestal Provincial (INFOPRO).

“El tema surgió en la mesa sobre la mejora de los precios a través del organismo, pero obviamente el actor que se ve afectado con el ajuste de precios no entiende que ese aumento hace a la mejora de precio de la situación de los forestadores. Por lo tanto, el compromiso de forestar más está en la agenda, y deberá ser competitivo y sostenible para todos los actores de la cadena”, cerró sobre este punto.

Su presentación también incluyó información de la situación de la era digital en el campo forestal, en qué medida utiliza la foresto-industria y sus cadenas laterales, socios claves como el sector metalmecánico, fabricantes de maquinas y herramientas, entre otros, las nuevas tecnologías de la información para la comercialización.

De esta forma, el funcionario manifestó que todos estos temas obtenidos a partir del relevamiento, se trabajarán en las 6 mesas en el territorio, desde el Norte hacia el Sur, interactuando temporalmente en una y otra región. “Llevará varios meses, permitirá evaluar qué hacemos en lo inmediato y en la próxima década por venir”, adelantó el funcionario.

Los nuevos Centros Tecnológicos de la Madera se instalaron en el marco del Programa de Competitividad y Sustentabilidad del BID (2015-2022) y tendrán su impacto en los próximos años, tanto para la formación y capacitación, entrenamiento, o prestación de servicios a la foresto-industria. “Este apoyo fue único en el país, por la experiencia innovadora en materia de transferencia tecnológica. Fue una inversión importante del Estado, y nos invita a pensar en un programa de entrenamiento donde estaría la acción del Estado provincial acordado, logrando formación de más de 3000 operarios de la foresto-industria misionera”, valoró el subsecretario.

Finalmente, en su exposición el ingeniero Gauto incluyó propuestas de la Mesa Forestal a trabajar en conjunto con el sector privado, profesional y académico. “Tenemos que buscar esa competitividad sistémica contemplando tres ejes: satisfacer la demanda utilizando capacidad industrial ociosa; tener más parques industriales agrupando empresas que se alojen con finalidad sistémica en un marco asociativo, compartiendo procesos tecnológicos y mercados; y lograr el desafío de incrementar el consumo de viviendas y muebles”, señaló.

En esta línea, y en segundo lugar, agregó que habrá que concluir y gestionar los laboratorios de ensayos físicos, mecánicos y químicos para trabajar el concepto de madera estructural de calidad, uno de los temas importantes sobre el consumo de madera, ya que las construcciones en sí requieren de respuesta tecnológicas.

Seguido, consideró que ante un escenario 2022 bien favorable para la exportaciones e incremento de la producción, “hay que pasar de una oportunidad de coyuntura, llevarla a medida de largo plazo con la reglamentación del artículo 10 de la Ley de PyMES, insistir con la implementación de las zonas francas para regiones de frontera vetado por el Poder Ejecutivo Nacional”, planteó el funcionario.

Consideró que es necesario “superar la barrera del individualismo” para potenciar con avales genuinos la posibilidad de financiamiento para el cambio tecnológico de escala mediante el asociativismo y la complementariedad.

Para el empresario Román Queiroz, directivo de COAMA Sudamérica SA, es un avance la información recopilada en el censo que determina que hay 600 aserraderos en actividad, que generan 6900 puestos de trabajo registrado.

Aunque aclaró que es preliminar, “no es un censo de toda la foresto-industria, ya que no están relevadas por ejemplo las fabricas de laminados y tableros, biomasa, y otras que tienen un alto consumo de materia prima y generan más empleo. De estar todas las industrias del sector foresto-industrial los números serían otros, y es importante hacer el esfuerzo para tener estadísticas claras y actualizadas. Esperamos que se sigan en esta línea de trabajo con la información, pero por el momento son datos parciales, no totales de lo que consume, produce y genera nuestra cadena de valor” , indicó en la entrevista con ArgentinaForestal.com tras finalizar la reunión.

Solo en el caso de su empresa de fenólicos, COAMA, consumen 100 mil toneladas de madera por año en promedio, otra laminadora con actividad plena es Placa Rivadavia (2 de Mayo), y en menor escala la fábrica Henter (Montecarlo). “Si tuvieran todos estos números en el censo, ya varían mucho los números en consumo y empleo”, planteó Queiroz.

Facundo López Sartori, Juan Ángel Gauto y Román Queiroz

El rol del INFOPRO fue planteado en la Mesa Foresto-industrial

Durante la reunión también expuso el empresario maderero su disconformidad con la gestión del Instituto Forestal Provincial (INFOPRO) y su rol en lo que considera la imposición de precios mínimos por la materia prima, tras la introducción del presidente del Colegio de Ingenieros Forestales de Misiones (COIFORM), Jaime Ledesma, de ponderar este espacio institucional como una herramienta de diálogo para tratar las problemáticas y políticas futuras del sector.

“Pedí la palabra para expresar mi desacuerdo con su comentario, porque no es real que exista diálogo en el INFOPRO, ni consenso, ni es un espacio democrático, porque la realidad es que la conducción del organismo se rige por imposiciones basadas en el desconocimiento de la actividad de la industria de la madera, que trae consecuencias negativas al sector. Y quienes lo asesoran, en todo caso no pisaron una industria. En el directorio del instituto tenemos minoría las PyMEs madereras, ya que las cámaras empresarias tenemos una realidad que evidentemente la desconocen los otros actores que forman parte. Esta todo bien con el gremio de UATRE o SOIME; pero votan sobre aspectos que no saben. El organismo toma decisiones que nos afectan económicamente, y nos enteramos de la noche a la mañana, como fue en mi caso, que pago más que un aserradero por la misma materia prima”, aseveró.

Puntualmente, explicó que la discrecionalidad a la que se refiere está relacionada a los precios mínimos fijados de rollos laminados, que “por el mismo diámetro un aserradero paga menos la tonelada de rollizos laminables que una fábrica de laminados, sin criterio alguno para esta decisión. Lo considero una animosidad clara hacia nuestra empresa, porque esto sucede después de mis declaraciones públicas en disconformidad con la conducción del Instituto. Y ahora, tengo que pagar millones de pesos de más por la materia prima y por la tasa forestal, una real injusticia”, manifestó Queiroz.

Este cruce de opiniones se dio en la presencia del gobernador, quien tras escuchar su descargo instruyó un pedido de informe al INFOPRO para dilucidar el conflicto y realizar las revisiones que fueran necesarias en tal caso.

También sostuvo Queiroz que tras sus criticas a la conducción del organismo, “en 24 horas me llegó una “sorpresiva” inspección de Rentas y una interpretación errónea que derivó en una multa millonaria por supuestamente vender madera en negro. Todo esto lo expresé en la Mesa porque considero es un castigo que se usa contra mi persona a través de un organismo, donde hay animosidad, y donde se tiene un prejuicio contra la actividad. Por eso, no considero que sea un espacio de diálogo sectorial, se imponen medidas sin conocimiento y fue lo que deje expuesto en la Mesa porque hay que revisar y corregir estos criterios”, aseveró el empresario.

Quienes fueron testigos de la reunión calificaron como el momento más tenso del encuentro, donde intentaron en un momento interrumpir al empresario tanto Jaime Ledesma como la ministra de Trabajo Silvana Giménez, pero no lo lograron hasta la intervención del gobernador que escuchó atentamente y decidió solicitar un informe al Instituto para interiorizarse del planteo y revisar la situación.

El presidente del COIFORM tomó el descargo del empresario, y al respecto consideró que no era el ámbito para el reclamo. “Nunca antes lo hizo en el ámbito del Instituto, ni por escrito ni en el directorio, ya que si hubiese hecho su reclamo podríamos haberlo tratado y revisado si cabe algún cambio. Para eso fue creado el INFOPRO, y no coincido con Queiroz en que no hay diálogo. Dice no sentirse representando, pero tiene participación y voto la industria en el directorio. Además, el Consejo Asesor Técnico del INFOPRO está integrado por cuatro instituciones, y el Colegio es una de ellas. Están profesionales de la Facultad de Ciencias Forestales, del Ministerio de Industria, y de la Subsecretaria de de Comercio e Integración del Ministerio de Acción Cooperativa. Ninguna institución reparó en lo que plantea el empresario, como tampoco el directorio que fue el que aprobó por consenso y unanimidad. Fue un planteo personal y de apreciaciones personales el realizado por Queiroz en un espacio de diálogo sectorial. Este mismo planteo debe llevarlo al ámbito que corresponde, que es el instituto, no la Mesa Forestal”, opinó Ledesma en contacto con este medio.

Nicolás Trevisán, Diego Broz, Guillermo Fachinello y Jaime Ledesma

Guillermo Fachinello: “Debemos promover las exportaciones de madera”

Tras la reunión de la Mesa, el presidente de la comisión directiva de Asociación de Productores, Industriales y Comerciantes Forestales de Misiones y NE de Corrientes (APICOFOM), Guillermo Fachinello, se refirió en MOL TV a los desafíos que se llevaron al encuentro, tras retomar el espacio de diálogo público-privado.

“Fue muy importante el trabajo de nuestros obreros, para dar continuidad a las cadenas productivas alimenticias”, sostuvo en la entrevista. En esta misma línea agradeció al Gobierno nacional por el apoyo que recibieron los productores cuando la actividad del país cesó por el decreto de aislamiento: “La provincia tuvo un gran apoyo por parte del Gobierno, la sinergia gobierno público-privado nos hizo salir adelante, así logramos exportar mucho y de la mejor manera”, señaló.

Debido a esta situación expresó que fue muy estresante la comunicación con los ministros para transportar los productos, y además de los viajes incesantes que se realizaban por las provincias. Asimismo, sobre las inquietudes que manifestó el sector industrial en la reunión, resaltó la problemática existente con respecto al costo de la energía que afecta a las empresas.

“Le pedimos al Gobernador poder interactuar con EMSA y las cooperativas. El problema de la energía nos puede dejar afuera del mercado, la forma de medir la energía es la misma, pero de 8$ el kilowatt, aumentó a 21% y eso afecta a las empresas. En el mes nos pagamos más de cuatro millones de pesos”, contó Fachinello.

Por otro lado, expresó que ante la inflación y los problemas económicos del país, actualmente trabajan en conjunto con una representante en Foresto Industria que supervisa y entiende del tema: “Estamos buscando créditos baratos para conseguir las inversiones. Actualmente contamos con más de mil megas de energía renovable. Queremos saber cuánto le darán a Misiones para seguir trabajando”, añadió.

En este sentido, señaló que el aspecto tecnológico también se sumó a la mesa forestal, y según Fachinello, cuesta pero hay que implementar en las industrias. “La tecnología en la provincia es muy importante, necesitamos el apoyo de todos los sectores”, afirmó. Además, manifestó que los créditos tienen que ser dirigidos a los pequeños aserraderos: “Existen más de 600 aserraderos, pero el objetivo es priorizar a los más pequeños, para que todos aprendamos a exportar”, señaló.

Sobre la actividad que busca formar a unos profesionales dedicados a la mueblería, Fachinello, expresó que hay que convivir con otros sistemas, fabricar muebles con otro tipo de maderas que surgen de la provincia, que además tuvo un crecimiento durante la pandemia como el turismo de cabaña.

En este marco, contó que se busca armar una cuenca de muebleros. “Este proyecto será abordado con la Facultad de Diseño y la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM). Es un gran desafío”, remarcó. El trabajo incluye una tecnicatura que se está desarrollando con la Facultad de Ingeniería Forestal, la Facultad de Ingeniería Electromecánica y APICOFOM, para el mantenimiento de las nuevas tecnologías: “El objetivo es que nuestros jóvenes trabajen, lo importante es generar puestos de empleo”, enfatizó.

Por último, remarcó la importancia de exportar para sustentar a las empresas dedicadas a la industria forestal, y consideró a Estados Unidos como “el gran mercado”. Por otra parte, agregó que se deben buscar nuevos países para generar sustentabilidad en el negocio: “Debemos promover el uso de la madera en el exterior, debemos realizar trabajos con las embajadas, hay mucho trabajo por hacer”, finalizó.

La agenda que plantea la AMAYADAP en la Mesa Provincial

Entre los temas que preocupan a las empresas de la Asociación de Madereros, Aserraderos y Afines del Alto Paraná (AMAYADAP) y que plantearon tratar en la Mesa Foresto Industrial, se encuentran:

– Intrusión de tierras.

– Arreglos de caminos, para sacar la producción primaria, principalmente en Colonia Delicia

Ruta 18.

– Obra Pública: que se realicen las obras con productos misioneros.

– ATM-Rentas:

1- Consideración en las multas por errores formales.

2- No a las retenciones a proveedores extra provinciales.

3- Finalización de las inspecciones con cierre definitivos.

4- Agilizar las exenciones de IIBB.

– Exportaciones, quita de retenciones.

– Pago de los planes forestales.

– Créditos acordes para tecnificación de empresas foresto industriales.

– Tasas Municipales a servicios forestales que cobran algunos municipios, su eliminación.

– Fondo Crédito Misiones, créditos para Planta de Energía Eléctrica, en base a biomasa y/o

fotovoltaica.

– Creación de un fondo de desempleo.

– Bosques Nativos:

1- Impuesto inmobiliario a la tierra, el pago es por la totalidad de la superficie, el uso del

mismo es con restricción.

2- Agilización de emisión de guías forestales digitales.

– Apoyo del gobierno provincial en área eléctrica.

– A través de EMSA y las cooperativas apoyando los convenios planteados, inversiones en

infraestructura de distribución eléctrica.