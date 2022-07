Madera & Mascotas | Cómo hacer estas vacaciones la casa sustentable para tus perros

Desde la Cámara de la Madera Argentina (CADAMDA) compartieron con ArgentinaForestal.com una guía de sencillos pasos para que tus perros disfruten de su propio espacios, en una “cucha” con el confort y la calidad de la madera. Por la versatilidad, calidad, color y adaptabilidad, la madera de pino es la más elegida para este proyecto. Permite la creación de todo tipo de muebles, revestimientos y objetos con acabados definidos que se adaptan a cada gusto y necesidad, además de tener el precio más accesible del mercado.

Fuente: CADAMDA

BUENOS AIRES (16/7/2022).- Los perros son parte de la familia, tienen sus propios gustos, identidades, caprichos y preferencias. Desde CADAMDA proponemos realizar artesanalmente y con madera, las “cuchas” de nuestras mascotas. La madera de pino, de origen certificado y sustentable, es la protagonista para este proyecto DIY (Do It Yourself – Hacélo vos mismo)

El receso invernal invita a viajar y descubrir nuevos lugares, a disfrutar del tiempo de ocio y, por qué no, a desarrollar proyectos que involucran el trabajo manual y artesanal, como forma de poder canalizar la creatividad y disminuir los niveles de ansiedad.

Los profesionales de CADAMDA invitan, en tal sentido, a realizar una sencilla, pero siempre útil y preciosa, cucha para nuestras mascotas.

MADERA y Otros materiales necesarios

Gracias a su versatilidad, calidad, color y adaptabilidad, la madera de pino es la elegida para este proyecto. Permite la creación de todo tipo de muebles, revestimientos y objetos con acabados definidos que se adaptan a cada gusto y necesidad, además de tener el precio más accesible del mercado.

Asimismo – gracias a los avances tecnológicos y la variedad de opciones en pinturas, lacas y barnices – tienen mayor vida útil y resistentes a factores climáticos, bióticos e, incluso, al fuego. Es importante destacar, también, que la madera de pino es un producto renovable y de sostenibilidad ambiental.

La madera en general es un recurso natural y sustentable que, debido a su velocidad de respuesta, la capacidad disponible del recurso forestal y el procesamiento industrial, permite dinamizar el empleo y las economías regionales, agregando valor a la materia prima proveniente de bosques cultivados como también por los claros beneficios ambientales, económicos y constructivos de los sistemas utilizados.

Se trata de una cadena de valor que tiene un efecto multiplicador desde la semilla, la plantación, resina y todos sus derivados, manejo forestal, cosecha de rollos, destino de rollos finos para celulosa y papel y de rollos para madera aserrable, aprovechamiento de desperdicio como chip y viruta para generación de energía renovable, maderas y molduras con destino para la construcción y viviendas con madera y muebles, entre otros usos.

Especialmente en la construcción y en comparación con otros materiales, la madera es un material renovable, reciclable y carbono neutro.

Esto contribuye con la mitigación del cambio climático y a su vez con calentamiento global, siendo el material de menor demanda energética para su fabricación. Debido a su capacidad aislante superior a cualquier material de uso tradicional en el país, promueve un bajo consumo energético que implica ahorro para el usuario y la sociedad, en un contexto energético deficitario.

Asimismo, la madera cuenta con una gran resistencia estructural en relación a su peso, con un óptimo comportamiento antisísmico, posee una buena resistencia ante el fuego, es durable, estética y cálida.

Para este proyecto, se trabajará sobre una cucha de medida estándar que tendrá 80 cm de frente y 60 cm de profundidad. Se necesitará machimbre de pino o placas para el piso, sugerimos una placa cuadrada, para los laterales y el fondo y para el techo a dos aguas. También se pueden utilizar y reciclar pallets.

Otros materiales necesarios son: lápices o marcadores, tacos, membrana impermeable (pueden ser bolsas unidas entre sí también, como, por ejemplo, las de alimentos para mascotas que son muy resistentes), tornillos para madera, clavos, martillo, destornillador, sierra para madera, cinta métrica, etc. Luego, para la parte final de pintura, considerar pinceles, aguarrás, pinturas y barnices, etc.

Manos a la obra

Lo primero que tenemos que tener en cuenta es son dos criterios esenciales, el confort del animal y su higiene. La cucha está pensada para estar en espacios abiertos (balcones, patios, parques, pasillos, etc.), ya sea para cuando el perro decide descansar en ella en una tarde de sol o, para cuando llueve o hace mucho frío y se queda adentro con toda la familia.

Se comienza primero por cortar los cuadrados de madera con la sierra en función de las dimensiones previstas o a la medida elegida de acuerdo al tamaño de nuestras mascotas. Luego se fijan las planchas sobre los listones para formar las paredes laterales, se dibuja la forma de la puerta usando un lápiz para madera y se corta siguiendo las líneas dibujadas.

A continuación, se clavan los tacos en los bordes interiores de la puerta para que la construcción sea sólida. Si la cucha va a estar pintada, sugerimos en este punto hacerlo, antes de ensamblar las paredes. Luego, después de 24 horas, se ensamblan las paredes de la caseta del perro.

Igualmente, es el momento de colocar el tejado y el suelo, usando unos tornillos para madera en vez de clavos. Para que la caseta sea resistente en la intemperie, conviene colocar una membrana impermeable en la parte superior del tejado, justo en el lugar donde las dos aguas se unen.

Para la pintura exterior, se debe impregnar primeramente la parte externa de la caseta con aguarrás. Se debe dejar reposar durante un día entero antes de darle el color a base de aceite. Finalmente, se instala la caseta en un lugar donde dé el sol durante el día.