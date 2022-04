Mortalidad forestal inesperada tras fenómenos meteorológicos extremos preocupa a científicos de todo el mundo

Las olas de calor, cada vez más frecuentes y pronunciadas, están apagando “el latido” de los árboles, según un estudio difundido por Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF). El equipo de investigadores analizó los principales episodios de muerte de árboles y bosques ocurridos en todo el mundo en las últimas dos décadas en respuesta a condiciones climáticas extremas.

Fuente: CREAF. Por Ana Ramón

ESPAÑA (19/4/2022).- Un nuevo estudio de revisión en la revista Annual Review of Plant Biology advierte que los bosques que no se consideraban amenazados por eventos climáticos extremos están siendo fuertemente afectados.

El estudio fue realizado por un equipo de expertos forestales internacionales entre los que se encuentra Jordi Martínez-Vilalta, profesor de la Universitat Autònoma de Barcelona e investigador del CREAF . Para ello, el equipo analizó los principales episodios de muerte de árboles y bosques ocurridos en todo el mundo en las últimas dos décadas en respuesta a condiciones climáticas extremas.

Los resultados sorprendieron al equipo y subrayan que es probable que haya una mayor mortalidad de árboles y bosques en los próximos años , que no se tuvo en cuenta con el conocimiento científico disponible.

Los expertos subrayan que las infraestructuras de datos mejoradas pueden contribuir a una mejor investigación en este campo y a la detección temprana de estos eventos de mortalidad. El profesor Craig Allen , investigador de la Universidad de Nuevo México (EE.UU.) , autor principal del estudio y padre fundador del mapa global de mortalidad forestal, asegura que es probable que sigan ocurriendo muertes repentinas e inesperadas de árboles, “pronto, en un bosque cerca de nosotros” .

Además del aumento de las temperaturas, el cambio climático también se manifiesta en fenómenos meteorológicos extremos más frecuentes y severos .

Es el caso de las sequías, por ejemplo, las sequías de los veranos de 2018 y 2019 que dañaron los bosques alemanes. Sin embargo, estos eventos extremos y sus impactos no son fenómenos nuevos, ni se limitan a Europa Central.

Los informes sobre la mortalidad de árboles inducida por el clima y el daño forestal a gran escala debido a los extremos climáticos datan de hace casi 50 años y se han producido en todo el mundo.

“A diferencia de lo que se ha observado en el centro y norte de Europa, donde los episodios de mortalidad forestal se han acelerado en los últimos años, en Cataluña y la Península Ibérica en general los episodios más importantes se produjeron en la década de los 90; y el problema es que no entendemos por qué. En este sentido, los datos de seguimiento del estado de los bosques a largo plazo, como los que proporciona el proyecto DeBosCat y que se utilizan en el artículo, son de gran utilidad”, Jordi Martínez-Vilalta, investigador del CREAF y profesor de la UAB.

El análisis también tuvo en cuenta el conocimiento de los expertos forestales locales. “Lo que más nos preocupa es que los bosques que no se consideraban en riesgo se han visto fuertemente afectados”, dice Henrik Hartmann, líder del estudio en el Instituto Max Planck de Biogeoquímica en Jena, Alemania.

Los autores documentan en detalle ejemplos del Amazonas, Costa Rica y Estados Unidos, pero también de España, Australia y Alemania. “Todos estos ecosistemas forestales estaban ubicados en regiones donde antes se consideraban improbables los extremos climáticos”, explica Martínez-Vilalta, “o bien, los ecosistemas y las especies de árboles que se consideraban tolerantes a la sequía se vieron afectados.

El caso del pino silvestre en Alemania

También se han llevado a cabo investigaciones más específicas sobre la muerte regresiva a gran escala del pino silvestre nativo. En la zona de estudio de Turingia, pero también en toda Alemania, esta especie arbórea ha sufrido mucho las sequías de 2018 y 2019, como sucedió en Cataluña durante los años 90 y la primera década de los 2000. Las tasas de mortalidad se han disparado en los últimos años .

Con sus raíces profundas, se sabe que el pino silvestre hace frente a la escasez de agua. Puede extraer agua de las capas más profundas del suelo y compensar la falta de agua superficial en el suelo, al menos a corto y medio plazo. Sin embargo, la tendencia climática de las últimas décadas ha llevado a la desecación incluso en capas profundas del suelo., especialmente en el este y el norte de Alemania.

“Esto significa que la estrategia de supervivencia del pino ya no funciona, sufre estrés por sequía y, por lo tanto, también se vuelve susceptible a la infestación de insectos, que a menudo es la gota que colma el vaso”, explica Hartmann.

Dificultades en la detección temprana

Los autores también investigaron metodologías para la detección temprana de estos eventos de mortalidad causados ​​por extremos climáticos. Los resultados no son muy alentadores, la teledetección y los modelos de vegetación parecen tener limitaciones. Por un lado, los satélites detectan cambios en la cubierta forestal, las copas de los árboles, pero no captan el alcance real del daño forestal.

En cuanto a los modelos de vegetación, siempre han tenido dificultades para predecir la mortalidad de los árboles. “Estamos en una situación en la que el conocimiento experto actual está llegando a su límite, porque los eventos climáticos recientes, así como los que se esperan en el futuro, no tienen precedentes. Por lo tanto, no podemos predecir las respuestas de los bosques”, dice la Dra. Ana Bastos , coautora del estudio y también líder de grupo en el Instituto Max Planck de Biogeoquímica. “Aún no contamos con herramientas adecuadas para la detección rápida de daños forestales, análisis de causalidad y predicción”.

Los mecanismos que causan la muerte regresiva de los bosques podrían identificarse mediante la combinación de conjuntos de datos existentes y, por lo tanto, contribuir a mejorar el modelado de la vegetación. Existen conjuntos de datos interesantes, como inventarios forestales u otras actividades de monitoreo, pero se debe mejorar su resolución espacial y temporal. Actualmente, los árboles muertos y las posibles causas de mortalidad a menudo no se registran en absoluto. Además, los intervalos entre la recopilación de datos suelen ser demasiado largos y la densidad espacial de las parcelas es demasiado baja.

Una posible solución para llenar estos vacíos de datos es la teledetección. “Pero incluso en este caso, la resolución espacial suele ser demasiado baja para detectar la muerte de árboles individuales”, según la Prof. Bastos.

Para comprender mejor la muerte de los árboles, puede ser crucial relacionar las condiciones del sitio con el comportamiento de las especies durante condiciones climáticas extremas . Pero todavía queda un largo camino por recorrer antes de que esto suceda. “El acceso fácil y abierto a los datos y la mejora coordinada internacionalmente de los estudios forestales son elementos clave”, dice Hartmann, “y en realidad son metas técnicamente fáciles de lograr en el mundo actual”. Pero los obstáculos administrativos y legislativos a menudo se interponen en el camino.

