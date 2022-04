Producción forestal | Resineros de la región plantearon medidas necesarias para la recuperación del sector pos incendios y advierten de mortandad de pinos por una nueva plaga

Directivos de Agroforestal Oberá SRL, Henn y Cía SRL y Forestal San Francisco SRL, con forestaciones afectadas para la producción de resina de pino tras los incendios sufridos en enero y febrero en la región, participaron de la reunión de la Mesa Forestal de Corrientes público-privada y presentaron un documento consensuado en el que reflejaron las consecuencias de la situación y aportaron desde su visión las medidas que consideran necesarias de apoyo para la recuperación de la actividad forestal. En el verano del 2022, registraron pérdidas por unos 5.000.000 de árboles, estimaron.

Por Patricia Escobar

@argentinaforest

CORRIENTES (15/4/2022).- Desde noviembre del 2020 en la provincia de Corrientes se registraron grandes incendios rurales que afectaron una masa forestal de pinos y eucaliptus de importancia económica. La actividad resinera contaba en ese momento con unos 16.000.000 de árboles en producción y unos 2.200 empleos directos, más una cantidad similar en forma indirecta.

“Entre noviembre y diciembre de 2020 se produjeron la baja de unos 4.000.000 de árboles y la pérdida de miles de toneladas de miera en planta. Durante el año 2021 se invirtió en la instalación de una cantidad importante de árboles que no llegaron a reponer lo quemado. En el verano del 2022 debido a una sequía histórica se produjeron incendios que afectaron unos 5.000.000 de árboles. Además de la baja de árboles, se suma que no se ha podido producir desde el mes de diciembre del 2021 debido a la intensa sequía”, resumieron en un documento presentado en la reunión de la Mesa Forestal realizada en Corrientes capital, el pasado lunes 11 de abril, y al que accedió ArgentinaForestal.com.

La Mesa Forestal Provincial coordinará los mecanismos que permitan superar las consecuencias de catástrofe ambiental por la histórica sequía en la región y los incendios forestales. El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, encabezó el encuentro del que participaron madereros, productores, organizaciones y representantes del área de la producción e industria forestal.

Ante la experiencia de los incendios sufridos en 2020, las empresas resineras relataron que se empezaron a equipar en lucha contra incendios con motobombas de ataque rápido, mochilas de agua, batefuegos, rastrillos, etcétera. Pero, según expusieron los empresarios resineros aún “con todo el equipo y gente puesta al servicio de la lucha contra el fuego, durante 2022 se produjeron incendios forestales, que además con todo el esfuerzo hecho en prevención, se han sufrido importantísimas pérdidas y se hace necesario tomar, en base a esta experiencia, medidas para que estos hechos puedan minimizarse en el futuro”.

En paralelo, advirtieron en el documento presentado que hay preocupación ante la aparición en simultáneo de una importante mortandad de pinos en áreas no afectadas por el fuego por causas hasta ahora desconocidas, y que se investigan para el tratamiento de la plaga que afecta a las plantaciones.

Por otra parte, solicitaron un Plan de Apoyo Económico del gobierno provincial a la reforestación con pino elliottii para recomponer en el largo plazo los árboles necesarios para hacer sustentable la actividad.

“El sector resinero exportó un el año 2021 u$s 71.000.000, y en concepto de retenciones solamente aportó al fisco u$s 2.800.000, considerando un costo de forestación a un año de u$s 400/ha se podrían forestar el equivalente a 7.000 has por año, haciendo crecer las exportaciones y el empleo en forma sustentable”, analizaron como una oportunidad en la actividad forestal.

Recomendaciones de medidas a implementar

· Generales para el sector forestal:

-Avanzar en la “urgente” actualización de un inventario para conocer las superficies remanentes, estado sanitario, clasificación por edades, especies (separar pino elliottii y taeda, esto es imperioso para la planificación del sector resinero), etcétera.

-Realizar un diagnóstico de la situación sanitaria y fisiológica de los pinos sobrevivientes. Es necesario que un equipo interdisciplinario de fisiólogos vegetales, patólogos, edafólogos, etcétera, puedan hacer en un plazo de 30 a 60 días un diagnóstico de la situación del pino y cuáles son sus perspectivas de supervivencia a mediano y largo plazo (es probable un ataque de escolítidos del pino).

“Creemos que este equipo de expertos debe estar integrado por investigadores y técnicos del INTA, CONICET y empresas forestales privadas que puedan aportar técnicos. Con este diagnóstico se podrán proponer medidas inmediatas y otras de largo plazo que se analizarán en trabajos de investigación”, indicaron los resineros.

· Específico de lucha contra el fuego

-De la experiencia ocurrida surgen algunas acciones que proponemos para evitar errores ocurridos por falta de medios y conocimientos frente a un evento con nivel de catástrofe. Estas acciones deben encararla el sector público y privado en forma conjunta.

-Detección temprana: Es clave contar con una detección temprana del fuego, es necesario contar con una red de torres con cámaras infrarrojas y visuales como el que se implementa en el Delta (https://www.argentina.gob.ar/noticias/se-instalan-camaras-de-deteccion-de-incendios-en-el-delta-del-parana ), con un monitoreo que permita detectar el fuego en cualquier condición climática.

Debe contarse con una mapeamiento que permita identificar y acceder a esos focos.

-Por problemas de conectividad de las redes de celulares es necesario contar con un sistema alternativo de comunicación, preferentemente en equipos de radios y handys que permita que la información llegue rápidamente a los equipos de ataque rápido.

“La comunicación es de vital importancia, La provincia tiene que avanzar en mejorar la señal de celular o internet satelital en las zonas rurales. Entendemos que en algún momento se trabajó fuerte con internet satelital en las escuelas rurales, esto se tendría que trasladar a los establecimientos a través de convenios con el sector privado”.

-Ataque rápido: Por su distribución territorial las empresas resineras cuentan con móviles y operarios por toda la provincia y en zonas alejadas. Es necesario entrenar y fortalecer a estos equipos y capacitarlos en la técnica de combate contra el fuego.

“Se solicita al gobierno subsidios en equipos para móviles y personales para contar con los mejores elementos para comunicación y ataque rápido, no solo dentro de las forestaciones en producción sino de cualquier forestación o campo que esté en el radio de los campamentos”, plantearon los empresarios.

-Capacitación: dentro de la capacitación debe enseñarse el combate de fuego con fuego, las guardias de ceniza, el ahogamiento del fuego con personal y elementos manuales, etcétera.

-Otros elementos importantes a contar son Topadoras livianas (propias o alquiladas) que permitan ser transportadas rápidamente en camiones comunes a las zonas de fuego para abrir cortafuegos más anchos. También es necesario contar con camiones tanques ( tanques flexibles ) a los efectos de proveer de agua a los equipos de ataque rápido. Estos camiones se pueden usar habitualmente para el riego de calles terradas y ser puestos a disposición en situación de alta peligrosidad.

Coordinación estratégica bajo un “Comando Central”

En el documento presentado por los resineros, reflexionaron sobre la necesidad de conformar “Comando Central” y también por Regiones, y que este sea la máxima autoridad en el combate contra el fuego, que pueda organizar y coordinar los recursos tanto públicos como privados, inclusive los de los resineros, y que todos reporten a ese Comando.

“Los incendios que se vinieron sucediendo, toman tal magnitud que exceden la capacidad de los establecimientos individuales, hace falta un equipo especializado, con voz de mando en tierra que pueda coordinar las acciones. En la gran mayoría de los incendios en los que estuvimos presente, que lamentablemente fueron muchos, no hubo un problema tanto de recursos, ahora en todos ellos hubo graves problemas de coordinación, que hicieron en algunos casos poco efectivos la acción de los mismos”, identificaron los empresarios.

En esa línea, consideraron que en épocas no críticas se debe programar las capacitaciones y entrenamiento, como así realizar maniobras de combate de fuego para mantener actualizado y motivados a los equipos de combate.

El sector resinero se ofreció a colaborar con la Provincia con sus recursos de equipos y humanos a la lucha contra el fuego, con esto se trata de proteger bienes y fuentes de trabajo y divisas, “pero necesitamos apoyos técnicos y en algunos temas, económicos incluso. El Estado debe ser el coordinador de estas acciones ya que protegen la generación de riqueza y empleo en toda la comunidad”, concluyeron en el informe firmado por directivos de Agroforestal Oberá SRL, Henn y Cía SRL y Forestal San Francisco SRL.

Acciones de los productores

-Debe reconsiderarse cuál es el tamaño adecuado de los lotes forestales, como así el ancho de cortafuegos.

-Debe haber un control de que estos cortafuegos se encuentren en condiciones y si es necesario generar una normativa para que eso ocurra.

-Respecto a la regeneración natural hay que tomar medidas para combatirla, ya que su presencia transforma en invasivo a los pinos y es el escalón natural para llegar al fuego de copa que es el que produce mayor mortandad.

-Solicitamos un PLAN DE APOYO ECONÓMICO a la reforestación con pino elliottii para recomponer en el largo plazo los árboles necesarios para hacer sustentable la actividad. El sector resinero exportó un el año 2021u$s 71.000.000 y en concepto de retenciones solamente aportó al fisco u$s 2.800.000, considerando un costo de forestación a un año de u$s 400/ha se podrían forestar el equivalente a 7.000 has por año, haciendo crecer las exportaciones y el empleo en forma sustentable.

Establecer nuevas normativas

Finalmente, en el documento presentado, plantearon que el Estado debe generar una normativa clara y estricta para evitar eventos de fuego en los momentos más críticos. “Existen hoy medios accesibles para monitorear los focos de incendios y sus responsables. Se producen situaciones tácticas y operativas donde es necesario entrar en propiedades donde no hay personal o, situaciones de resistencia a que entren los combatientes. Debe haber una normativa que regule este tipo de acciones”, concluyeron.